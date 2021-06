Tras viajar a Europa, Mauricio Macri manifestó su postura sobre la interna de Juntos por el Cambio: “No peleo lugares ni me meto en discusiones”

Mauricio Macri (Europa Press 2019 / AMILCAR ORFALI)

Mauricio Macri se refirió a la interna en Juntos por el Cambio y aseguró que el principal objetivo de la coalición opositora es “ganar estas elecciones” . Lo hizo a través de un comunicado que publicó en sus redes sociales este lunes, después de arribar a Europa.

“Mucho se ha hablado sobre mi papel este año en el proceso de armar nuestra propuesta electoral. Quiero ser bien claro: soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas ”, sostuvo el ex Presidente.

Señaló que su aporte es realizado “pensando en el conjunto”, principalmente en los jóvenes que piensan en irse de la Argentina “porque sienten que acá no tienen futuro y que está en juego si vamos a seguir siendo una democracia o nos convertiremos en una autocracia”.

Macri sostuvo que los dirigentes de Juntos por el Cambio “tienen experiencia y criterio”, a pesar de que en ocasiones puede no coincidir con sus ideas. De todas formas, aclaró: “Estoy convencido de que todos estamos unidos detrás de la misma meta , nadie es el dueño de la verdad. Nuestro principal objetivo hoy es que Juntos por el Cambio gane estas elecciones”.

“Y entonces, una vez ganada la elección, quizás debamos proponerle al Gobierno un plan económico conjunto que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza. Esto es imprescindible para empezar a vislumbrar un horizonte de futuro para nuestro país, que se consolidará cuando un hombre o una mujer de nuestra coalición gane la Presidencia en 2023″, pronosticó el ex mandatario.

Según sus declaraciones, lo coalición podrá lograrlo por el trabajo “en equipo” de sus dirigentes, “respetando la diversidad” y “ampliando a nuevas personas que quieran sumarse”.

En esa línea, se refirió a las marcadas diferencias entre los principales exponentes de Juntos por el Cambio de cara a las elecciones legislativas: “Siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos. Y es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa como la nuestra, pero estoy seguro de que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos , y que todos trabajaremos desde donde nos toque para renovar la confianza de los argentinos en nosotros”.

Y concluyó con un mensaje para sus seguidores en clave electoral: “No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que ‘sí, se puede’ cambiar nuestra historia y salir adelante. A no aflojar. ¡A seguir trabajando juntos por eso!”

El viaje a Europa

Macri se fue del país en medio de las definiciones de las listas de cara a las próximas elecciones. En la imagen, Horacio Rodríguez Larreta junto con los intendentes del Grupo Dorrego

La publicación de Macri en sus redes tiene lugar después de su arribo a Europa, donde tiene previsto cumplir con reuniones de trabajo y descansar unos días en familia. Su viaje no pasó inadvertido en Juntos por el Cambio: a muchos dirigentes les llamó la atención que uno de los líderes del espacio se vaya del país en medio de las negociaciones por las listas de candidatos.

Macri propone a María Eugenia Vidal como postulante principal en la provincia de Buenos Aires y a Patricia Bullrich como cabeza de lista en la Capital Federal. Horacio Rodríguez Larreta tiene otros planes. Y el radicalismo exige mayor protagonismo. En medio de este contraste de intereses, el ex jefe de Estado decidió viajar y participar de las últimas conversaciones por videoconferencia.

Su partida también generó reacciones en la vereda opuesta. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y su segundo, Nicolás Kreplak, cuestionaron en duros términos al ex mandatario porque decidió viajar en momentos en el que debía cumplir con un aislamiento obligatorio por haber sido contacto de un caso positivo de COVID-19.

Se trata del diputado Juan Manuel López, que la semana pasada -miércoles 23 de junio- participó de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en la que estuvo Macri. El encuentro se realizó en el Galpón de los Milagros, en Palermo, en una carpa con puertas abiertas según las fotos oficiales que se distribuyeron.

“Que un ex presidente no dé el ejemplo es preocupante. Algún fiscal tendría que actuar”, pidió Gollan en diálogo con la periodista Nancy Pazos en Rock and Pop. Y a modo de ejemplo contó: “En este momento yo estoy esperando el resultado de un PCR de un contacto estrecho y si da positivo me tengo que aislar de nuevo”.

La interna de Juntos por el Cambio

Facundo Manes y Alfredo Cornejo durante la reunión de la UCR en la que le ofrecieron al neurocientífico ser candidato en la provincia de Buenos Aires

Más allá de que luego de la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio el espacio opositor bajó un mensaje de unidad y baja conflictividad, los recelos de fondo siguen vigentes y Horacio Rodríguez Larreta tiene definida su postura para 2021: adelantar la interna por el liderazgo del PRO con Macri y empezar a consolidar su proyecto presidencial.

El puntapié inicial de esta disputa es la ciudad de Buenos Aires con la interna entre Vidal y Bullrich, pero eso es solo el comienzo. La jugada se completa con la “larretización” del resto de los distritos de la Argentina y un terruño indispensable es la provincia de Buenos Aires. Por eso, el objetivo del jefe de Gobierno es crear un frente amplio y heterogéneo que permita incluir a dirigentes que, consideran en su entorno, Macri supo excluir, sobre todo del peronismo no kirchnerista y del socialismo.

Ante esto, Larreta piensa que la candidatura de Facundo Manes por el radicalismo en territorio bonaerense puede ser el punto de partida para abrirle la puerta de Juntos por el Cambio a partidos como el GEN, que lidera Margarita Stolbizer. Sucede que el neurocientífico y la ex diputada tienen una relación de hace varios años y han tenido conversaciones en el pasado, cuando Manes amagó con saltar a la política pero finalmente desistió.

El GEN no forma parte de Juntos por el Cambio. Pero si Stolbizer acompañara a Manes en la lista de diputados, algo que la dirigente socialista considera y estaría dispuesta, deberá anotarlo dentro del espacio opositor el 14 de julio cuando cierren las alianzas para las elecciones de medio término. Esto es porque Manes, al representar a la UCR, competiría en una PASO contra Diego Santilli, Jorge Macri, Emilio Monzó y, probablemente, José Luis Espert.

El mensaje completo de Mauricio Macri en sus redes

"No peleo lugares ni me meto en discusiones internas", dijo Mauricio Macri (Nicolás Stulberg)

Mucho se ha especulado sobre mi papel este año en el proceso de armar nuestra propuesta electoral. Quiero ser bien claro: soy una persona de consulta desde mi experiencia, pero no peleo lugares ni me meto en discusiones internas.

Mi aporte siempre será pensando en el conjunto. Sobre todo, pensando en esos millones de argentinos que confían en nosotros, entre ellos los jóvenes que tal vez piensan irse del país porque sienten que acá no tienen futuro y que está en juego si vamos a seguir siendo una democracia o nos convertiremos en una autocracia.

Nuestros dirigentes tienen experiencia y criterio. A veces coincidirán conmigo y a veces no. Eso está bien. Estoy convencido de que todos estamos unidos detrás de la misma meta, nadie es el dueño de la verdad.

Nuestro principal objetivo hoy es que Juntos por el Cambio gane estas elecciones.

Y entonces, una vez ganada la elección, quizás debamos proponerle al Gobierno un plan económico conjunto que retome el rumbo correcto y permita recuperar la confianza. Esto es imprescindible para empezar a vislumbrar un horizonte de futuro para nuestro país, que se consolidará cuando un hombre o una mujer de nuestra coalición gane la presidencia en 2023.

Para lograrlo tenemos excelentes dirigentes que pueden representar a esos millones de argentinos que ven en nuestra fuerza la representación de sus valores e ideas, siempre como un equipo, respetando la diversidad que siempre nos caracterizó y ampliando a nuevas personas que quieran sumarse a esta tarea de transformar nuestro país.

Siempre es difícil definir una estrategia electoral y elegir los candidatos. Y es más difícil aún en una coalición tan grande y diversa como la nuestra, pero estoy seguro de que se logrará armar una propuesta de equipo con lo mejor que tenemos, y que todos trabajaremos desde donde nos toque para renovar la confianza de los argentinos en nosotros.

No perdamos de vista que los verdaderos protagonistas de esta historia no somos nosotros, los dirigentes, sino cada uno de los argentinos que sigue creyendo que “sí, se puede” cambiar nuestra historia y salir adelante.

A no aflojar. ¡A seguir trabajando juntos por eso!

