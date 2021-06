Macri se fue de viaje luego de haber estado con un caso positivo: fuertes críticas del gobierno bonaerense

Mauricio Macri se fue de viaje a Europa ayer al mediodía. ¿Rompió el aislamiento?

El ex presidente Mauricio Macri viajó ayer al mediodía a Europa. Tiene previsto cumplir con reuniones de trabajo y descansar algunos días en familia. Su viaje no pasó inadvertido en Juntos por el Cambio. A muchos dirigentes les llamó la atención que uno de los líderes del espacio se vaya del país en medio de las negociaciones por las listas de candidatos.

Macri propone a María Eugenia Vidal como postulante principal en la provincia de Buenos Aires y a Patricia Bullrich como cabeza de lista en la Capital Federal. Horacio Rodríguez Larreta tiene otros planes. Y el radicalismo exige mayor protagonismo. En medio de este contraste de intereses, el ex jefe de Estado decidió viajar y participar de las últimas conversaciones por videoconferencia.

Su partida también generó reacciones en la vereda opuesta. El ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, y su segundo, Nicolás Kreplak, cuestionaron en duros términos al ex mandatario porque decidió viajar en momentos en el que debía cumplir con un aislamiento obligatorio por haber sido contacto de un caso positivo de COVID-19 .

Se trata del diputado Juan Manuel López, que la semana pasada -miércoles 23 de junio- participó de la reunión de la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio en la que estuvo Macri. El encuentro se realizó en el Galpón de los Milagros, en Palermo, en una carpa con puertas abiertas según las fotos oficiales que se distribuyeron.

“ Que un ex presidente no dé el ejemplo es preocupante. Algún fiscal tendría que actuar ”, pidió Gollan en diálogo con la periodista Nancy Pazos en Rock and Pop. Y a modo de ejemplo contó: “En este momento yo estoy esperando el resultado de un PCR de un contacto estrecho y si da positivo me tengo que aislar de nuevo”.

Una vez terminado el reportaje, Gollan fue notificado de que su secretaria contrajo coronavirus y según publicó en redes sociales cumplirá con el aislamiento obligatorio pese a haber recibido las dos dosis de la vacuna.

“ A mí me preocupa el sentido educativo de esto. Él es contacto estrecho y no importa si está vacunado, debe aislarse igual. Macri lo sabía, pero no tiene mucho apego por las cuestiones sociales. No podemos poner un policía a seguir a cada contacto estrecho, esto es conciencia social ”, agregó Kreplak en diálogo con AM 750.

En el entorno del ex presidente ensayaron una respuesta frente a la polémica. Consideran que Macri no fue contacto estrecho de López porque estuvieron a más de cinco metros de distancia en un lugar muy ventilado.

El Ministerio de Salud define en su página web los criterios para considerar a una persona como “contacto estrecho” de un caso positivo de COVID-19.

- Toda persona que haya proporcionado cuidados a un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas y que no hayan utilizado las medidas de protección personal adecuadas.

- Cualquier persona que haya permanecido a una distancia menor a 2 metros con un caso confirmado mientras el caso presentaba síntomas, o durante las 48 horas previas al inicio de síntomas. durante al menos 15 minutos. (ej. convivientes, visitas, compañeros de trabajo).

No es la primera vez que hay polémica en torno a los movimientos del ex Presidente. El año pasado, también fue acusado de romper la cuarentena obligatoria luego de un viaje a Paraguay.

Los radicales Gerardo Morales y Martín Lousteau también estuvieron en la reunión con López. A ambos se los vio ayer en distintas actividades en el marco de las elecciones en Jujuy.

Morales compartió incluso un acto con el Presidente en homenaje a las personas fallecidas por COVID-19.

