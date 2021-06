Juntos por el Cambio bajó un discurso de unidad pero se mantiene la tensión por los candidatos en los principales distritos

Nicolás Stulberg

La Mesa Nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse este miércoles en el Galpón de los Milagros con la intención de delinear una estrategia de cara a las próximas elecciones y en medio de una escalada interna por las candidaturas en los principales distritos.

Sin la presencia de María Eugenia Vidal, aislada por contacto estrecho, y Patricia Bullrich, quien no asistió por un tema personal, los máximos dirigentes del PRO, el radicalismo y la Coalición Cívica conversaron durante una hora en la búsqueda de bajar el tono de la discusión mediática.

Con varias posturas y muy pocas conclusiones, lograron llegar a un acuerdo que para algunos es central. Las PASO son una posibilidad en todos los distritos que sean necesarias, pero primero se va a buscar la unidad.

La segunda conclusión de peso es que todos los partidos van juntos: si alguno quiere presentar un candidato “por afuera” no puede llevarse el partido. Esta definición obtura la posibilidad de que el radicalismo juegue solo en la provincia de Buenos Aires con Facundo Manes como candidato si no logra encolumnar al resto de las fuerzas políticas detrás de esa candidatura.

Mientras el cambio de nombre no apareció duran te los poco más de 40 minutos que duró el encuentro y “unidad” pero aclaró que “los candidatos de la provincia se definen en la provincia, no en otro distrito” en un claro mensaje a Horacio Rodríguez Larreta que empuja a Diego Santilli para competir en Buenos Aires.

Otro punto que genera tensión es el caso de María Eugenia Vidal. Uno de los asistentes al encuentro confió a Infobae que Macri, quien viene señalando que Vidal tiene que ir a jugar en la provincia de Buenos Aires, “no hizo ninguna referencia al respecto”. Pero, en el mismo sentido, que a la ex gobernadora no le queda mucho tiempo para definir. “Es seguro que ella no va a ir a la provincia, aún falta definir si va a la Ciudad. No le queda mucho tiempo, la semana que viene va a tener que tomar una decisión”.

Del encuentro participaron Mauricio Macri, Miguel Pichetto, Horacio Rodríguez Larreta, Gerardo Morales, Maximiliano Ferraro, Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff, Cristian Ritondo, Juan Manuel López, Humberto Schiavoni y Martín Lousteau. Estuvieron invitados los presidentes de cada uno de los partidos en la provincia de Buenos Aires, Jorge Macri por el Pro, Maximiliano Abad por la UCR y Andrés de Leo por la Coalición Cívica.

Noticia en desarrollo