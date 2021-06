Los 10 municipios de la Provincia de Buenos Aires que menos vacunas aplicaron con relación a su población

Elegir arriba la opción a visualizar: porcentaje de 1ra y 2da dosis, y población vacunada, por municipio. Al pararse sobre cada localidad, se despliegan estos indicadores.

Con 17,7 millones de habitantes, la provincia de Buenos Aires ya vacunó a 4.915.648 de bonaerenses con la primera dosis contra el coronavirus, y a 1.075.654 con la segunda, según los datos publicados ayer en la Sala de Situación del Ministerio de Salud provincial. Estos números equivalen al 28% de la población total del distrito, con una dosis, y al 6% con las dos.

Los valores están en línea con la media de vacunación nacional, que es también del 28,4% para la primera aplicación, y el 7% para la segunda. A nivel nacional el distrito que más primeras dosis aplicó es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con el 37,3%, siempre con relación a su población total que -vale aclarar- no es el universo a vacunar, porque la inmunización está prevista por ahora para los mayores de 18 años.

La administración de Axel Kicillof recibió a la fecha 7.222.270 dosis por parte del Gobierno nacional, el 38,3% del total de 18.853.790 distribuidas a las distintas jurisdicciones, según el Monitor Público de Vacunación que depende del Ministerio de Salud de la Nación. Es por lejos, la provincia más beneficiada ya que es la más populosa del país. El criterio adoptado por el Ministerio de Salud de Nación a la hora de repartir las vacunas que llegan a Ezeiza es, justamente, la población total de cada jurisdicción.

En términos epidemiológicos, las cifras oficiales muestran que los contagios en la provincia de Buenos Aires, vienen bajando. Con los números al viernes pasado, hubo un descenso del 16% en los nuevos casos promedio diarios para la última semana. Pero esta baja no tiene el mismo correlato en las muertes. En los últimos siete días, para el promedio semanal de nuevos fallecimientos diarios, este indicador subió el 23%.

Pero, ¿cómo fue el avance de la vacunación en los 135 municipios que tiene el distrito más poblado del país?

Según el análisis realizado por la Unidad de Datos de Infobae, se ven disparidades y retrasos en la aplicación de las dosis. Si bien la Sala de Situación que depende del ministro Daniel Gollán publica el número online de la cantidad de vacunados -con una actualización diaria- , no está disponible la cantidad de inscriptos. Ni a nivel global para toda la provincia, ni por municipio . Este dato es clave porque la vacunación es voluntaria y requiere registrarse primero para recibir la vacuna. Ante la consulta de Infobae, desde esa cartera bonaerense, precisaron que ayer se llegó a los 9 millones de anotados . O sea, que según este dato, hay más de 1.700.000 bonaerenses inscriptos que esperan turno para vacunarse.

El número de anotados en las categorías que se van habilitando para la vacunación es el principal criterio para la asignación de vacunas a los municipios . “A partir de los inscriptos por grupo prioritario, se determina el número de vacunas que se envían a cada uno”, le dijeron desde la cartera de Salud bonaerense a Infobae. En la Provincia consideran que este criterio es más ajustado que por población total.

Los intendentes consultados por este medio estimaron que, aproximadamente, entre un 20 y un 30% de la población en sus distritos aún no se inscribió. Lo adjudicaron a distintos motivos, entre ellos la falta de conectividad a internet, la desinformación y confusión sobre el grupo etario que ya se puede vacunar (cualquiera mayor de mayor de 18 años se puede anotar aunque no lo llamen hasta que le toque a su grupo). También a la situación socioeconómica de un sector del Conurbano con necesidades básicas insatisfechas, al desinterés y al miedo o desconfianza a las vacunas. Frente a este panorama, Gollán les pidió a los secretarios de Salud de los municipios, esta semana, reforzar la campaña de inscripción entre las familias que cobran el el Servicio Alimentario Escolar (SAE).

El número de los anotados hasta ahora es la llave para saber cuántos faltan inocular en cada localidad, y en qué zonas es necesario reforzar la inscripción para avanzar con la inmunización . “Si tuviera ese dato, podría geolocalizar donde tengo pocos inscriptos, para reforzar la campaña ahí y que se anoten”, se quejó un intendente del oficialismo en diálogo con Infobae.

Pero la mayoría de los jefes comunales este dato no lo tienen, ni la Provincia se los informa. Esta decisión de centralizar y manejar la información en forma muy celosa, generó cortocircuitos con varios intendentes, y es criticada por lo bajo por muchos otros, tanto del oficialismo como de la oposición.

En algunos casos, luego de varios reclamos, intendentes del Frente de Todos pueden como máximo saber, uno o dos días antes, los listados de los que tienen turno para vacunarse en el distrito, a fin de cerciorarse de que concurrirán. Intendentes opositores consultados señalaron que ni siquiera eso. “Estamos a ciegas”, le dijo uno a Infobae.

En la provincia de Buenos Aires ya se aplicaron 5.991.302 dosis en total.

Cómo funciona el sistema

La “turnera” -como se llama al sistema informático para inscribirse en la web Vacunate PBA - la maneja exclusivamente la cartera sanitaria bonaerense, y los jefes comunales no tienen acceso a visualizar cómo avanza la inscripción. El sistema tiene un algoritmo que determina el otorgamiento de los turnos, en función de los grupos que van siendo habilitados a vacunarse. Así, los que se anotan, luego son derivados en algún momento a alguno de los vacunatorios habilitados en el municipio donde tienen registrado su domicilio. En todo el territorio bonaerense funcionan 550 centros de vacunación.

En la primera etapa de la campaña de vacunación en la Provincia contra la COVID-19 se incluyó al personal de salud, los adultos mayores de 70 años y las personas de 60 a 69 años con co-morbilidades. Luego, se sumó a los docentes y al personal de seguridad, y a las embarazadas con factores de riesgo. La segunda etapa contempla la vacunación de las personas de entre 40 y 59 años con factores de riesgo y a todos los mayores de 60 años, con o sin enfermedades previas. El viernes, Kicillof anunció que, a partir de ayer sábado, los que superen los 60 tendrán “vacuna libre”, por lo que solo presentándose en un vacunatorio de la Provincia podrán recibir la primera dosis,. También informó que comenzaba ya la vacunación de mayores de 18 años con co-morbilidades.

Así como la cantidad de inscriptos en cada municipio bonaerense no es pública, tampoco lo es la cantidad de dosis distribuidas a cada localidad. Este medio pidió esa información, pero desde la cartera sanitaria bonaerense dijeron que no está online en el sitio del Ministerio de Salud donde se informan la cantidad de vacunados , “porque es una información que, si no se la explica, puede ser mal entendida”. Y agregaron: “Cada municipio puede darlo”.

Sin embargo, más de la mitad de la docena de intendentes consultados por este medio dijeron no tenerla. “Solo sabemos cuántos de nuestros vecinos se van vacunando, entrando a la Sala de Situación como cualquiera”, señaló uno de ellos.

Vacunatorios y política

Así como la Provincia centraliza en forma exclusiva los turnos, también está a cargo de todo el operativo logístico: desde la selección de los lugares que funcionan como postas de vacunación, hasta la contratación del personal, y el manejo de las dosis. Esta decisión no está exenta de un manejo político.

En unidades básicas del Frente de Todos se inscribe a gente para vacunarse, tomándole los datos para cargarlos luego en el sitio Vacunate PBA.

No son pocos los jefes comunales que se quejaron por lo bajo - algunos también públicamente - que no se aprovecha la estructura de los centros de salud, hospitales o salas de atención primaria municipales, así como tampoco centros culturales o polideportivos locales. Reclaman que, al menos, se lo incorpore para ampliar los lugares de vacunación montados por la Provincia.

Todos los intendentes con los que habló Infobae esta semana afirmaron que los ofrecieron, pero solo en algunos casos la Provincia aceptó esas opciones. En cualquier caso, aún cuando esos sitios municipales fueron incorporados al operativo de vacunación, el personal y las vacunas contra el COVID-19 fueron provistos y manejados por la administración provincial.

La explicación del Ministerio de Salud provincial dada a varios de los jefes comunales consultados fue que “no se querían mezclar vacunaciones, cuando no se sabía bien aún cómo se contagiaba el virus”. Por este motivo, la cartera sanitaria prefería mantener los centros de atención primaria para la inoculación contra la gripe y las vacunas de calendario. “Eso era válido al principio, hoy no le veo sentido. Se podría acelerar el ritmo de aplicaciones ahora que están llegando más dosis”, le dijo el secretario de Salud de un Municipio de zona norte a Infobae, quien admite que “hubo manejo político también con esa decisión”.

Los que menos vacunaron

De los 10 municipios que menos población vacunada tenían al viernes último - fecha en que hizo el corte y análisis comparativo de los datos Infobae -, en relación al total de sus habitantes, 9 son del Gran Buenos Aires y están gobernados por el Frente de Todos. El restante es Villarino, ubicado en el sur de la provincia, cuyo intendente es Carlos Bevilacqua, del partido vecinal Acción por Villarino.

Elegir arriba la pestaña con el indicador a visualizar.

La mitad de esos nueve municipios del conurbano son distritos grandes, con alrededor de medio millón de habitantes. Para el cálculo del porcentaje de población vacunada, se tomó el número total de habitantes de cada partido, con la proyección del INDEC al 2020, ya que el organismo estadístico no discrimina la población mayor de 18 años, sino por décadas.

En primer lugar, con menor porcentaje de población vacunada con una dosis, se ubica La Matanza (15,5%), seguida de Villarino (18,80%); José C. Paz (18,86%); Merlo(20,45%); Tigre (20,54%); Presidente Perón (20,69%); Florencio Varela (21,11%); Zárate (21,66%); Moreno (21,89%) y Malvinas Argentinas (23,15%. Con porcentajes muy similares a este último distrito, aparecen Esteban Echeverría (23,25%); Escobar (23,31%) y Ezeiza (23,42%).

Hay que decir que, en todos, la situación epidemiológica con relación al promedio de nuevos casos diarios en los últimos siete días, está en descenso.

La Matanza, con 2.281.194 habitantes, es el partido más poblado de toda la Provincia, y a la vez tiene el menor porcentaje inoculado con una dosis, 15,5% de su población total, y 3,28% con la segunda. Hasta el viernes último, había aplicado 354.289 primeras dosis y 74.856 de la segunda, según los datos de la Sala de Situación del Ministerio de Salud bonaerense.

Desde el Municipio señalaron que la cantidad de vacunados hoy (al viernes) “supera las 450.000 personas, sobre un total de inscriptos que está en torno de los 750.000 habitantes. El 60% de las personas mayores de 18 años que se anotaron ya fueron inoculadas”.

Y destacaron que “es una campaña voluntaria para los mayores de 18 años, es decir, que se debe tomar como universo de comparación a las personas mayores de esa edad que se hayan anotado”. En ese sentido, estimaron que “la población objetivo de La Matanza alcanza 1.117.152 personas” en base a los datos del padrón electoral del 2019, y precisaron “ya tiene inscriptos para vacunarse a más del 67%” de ese universo.

Sin embargo. admitieron dificultades para sumar inscriptos por la extensión del territorio - La Matanza incluye los tres cordones del Conurbano -, aunque aseguraron que hay “38 postas de vacunación montados por la Provincia” y que “nadie se tiene que mover más de 20 cuadras para llegar a un centro de vacunación”.

Para aumentar la cantidad de inscriptos informaron que están“llevando a cabo “un operativo muy fuerte, casa por casa”, y advirtieron que “hay gente que todavía piensa que no debe vacunarse por la campaña anti vacuna contra la Sputnik”.

No obstante, desde el municipio gobernado por Fernando Espinoza (FdT), señalaron que La Matanza “sigue estando en el lugar número 38 en el ranking de contagios, muy por debajo prácticamente de todo el Conurbano, de ciudades como Bahía Blanca y Mar del Plata, y casi un 300% menos de contagios por habitante que la Capital Federal”. Según los datos del Ministerio de Salud de la Nación, al viernes, La Matanza tenía 147.796 contagios y 3.947 muertos, con una incidencia (confirmados cada 10.000 habitantes) de 648 y una letalidad de 17 cada 10.000 habitantes.

En segundo lugar entre los que registran menos porcentaje de población vacunada se ubica Villarino. Con una población de 36.315 vecinos, recibieron la primera dosis 6.829 (el 18,8%) y la segunda, 2.461 (el 6,78%). “Tenemos un alto porcentaje de aplicaciones sobre 9.700 inscriptos, pero que son pocos en relación a la población”, admitió el secretario de Salud local, Carlos Morelli, ante Infobae. “Por eso empezamos hoy (por el viernes) una campaña para concientizar a la gente para que se inscriba. Estamos llevándola a las escuelas”, agregó. También precisó que se va a abrir un vacunatorio nuevo en la zona norte del partido, ya que la mayor cantidad de aplicaciones fueron en la zona sur.

En tercer lugar se ubica el municipio de José C. Paz, que tiene 307.443 habitantes. Hasta el viernes se habían vacunado 57.978 con una dosis, y 12.183 con la segunda. Según le dijo a Infobae el secretario de Salud local, Celestino Saavedra, se anotaron 117.000 personas. “Los turnos no dependen de nosotros. Estamos ayudando con la accesibilidad para agilizar la inscripción. Tenemos una línea 147 para que las personas consulten y los inscribimos nosotros”, dijo. Y agregó que se abrirá en breve una tercera posta de vacunación en la Facultad de Medicina de la Universidad de José C.paz. “La vamos a manejar en conjunto con la Provincia. El objetivo es vacunar a otras 2.000 personas más con ese tercer centro”, aseguró Saavedra.

En cuarto lugar en el ranking de porcentaje de vacunación en relación a su población total, se ubica Merlo. Con 606.413 habitantes, se vacunaron con una dosis 124.015 vecinos (el 20,45%), y 18.353 (3%), con dos. Fuentes del Municipio que gobierna Gustavo Menéndez, del Frente de Todos, señalaron que “el distrito tiene 173 km cuadrados, con una dispersión geográfica muy grande y siete localidades con mucha concentración de gente. Y a esto se suma que el 50% es zona rural”. Explicaron que hay “un problema con la conectividad de la gente, que dificulta la inscripción, sobre todo en la periferia”. Y agregaron: “También tenemos mucha población mayor”, agregaron. Por este motivo, están haciendo -al igual que en otros municipios-, una campaña con voluntarios para ofrecer la inscripción manual, y luego cargan esos datos en la web de Vacunate PBA.

Tigre se ubica en quinto lugar, con una población de 462.998 habitantes, y el 20,54% de su población total vacunada con una dosis. Este porcentaje equivale a 95.114 vecinos. Los que recibieron las dos aplicaciones suman 16.929, el 3,66%.

“Tigre tiene mucha población joven, a diferencia, por ejemplo, de Vicente López o San Isidro. Y al principio, se priorizó la vacunación a los mayores”, explicaron en el municipio. En ese sentido, precisaron: “Nuestra población objetivo son unos 200.000 mayores de 18 a 59 con co-morbilidades, los mayores de 60, y el personal de salud, que eran 80.000 y están todos vacunados, al igual que los mayores de 80″. Según afirmaron, con las 104.000 dosis aplicadas, tenemos cubierto el 50% de la población obejtivo”. También aseguraron que la semana pasada “se aplicaron 9.000 dosis por semana, y esta se pasó a 14.000, un 13% más”.

Desde Presidente Perón, ubicado detrás de Tigre en el ranking, su intendenta Blanca Cantero atribuyó el relativamente bajo porcentaje de la población total vacunada (20,69% con una dosis y 5,92% con dos) a “la campaña en contra la vacuna, que fue muy dañina y tuvo el efecto de causar miedo en la gente”. En este municipio de 105.918 habitantes se aplicaron la primera dosis 21.917 vecinos, pero solo 6.267 completaron hasta ahora la inoculación. “Salimos a recorrer casa por casa. Falta que se inscriba más gente, especialmente porque las nuevas cepas son mucho más contagiosas”, agregó Cantero, del Frente de Todos, en diálogo con Infobae.

Los que más vacunaron

Entre los 10 municipios bonaerenses con mayor porcentaje de población total vacunada figuran los más chicos, con un promedio de 16.000 habitantes, salvo el caso de Junín, que tiene casi 100.000. Siete de ellos están gobernados por el Frente de Todos, y los otros tres, por jefes comunales de Juntos por el Cambio.





Pila es el partido de la provincia de Buenos Aires que más primeras dosis aplicó con relación a su población: cubrió al 68,78% de sus 3.966 habitantes con una dosis, y al 27,71% con la segunda dosis. Su intendente es Gustavo Alfredo Walker, del oficialismo. Es más del doble con relación a la media nacional para primera dosis (que es el 27%) y tres veces más que la media nacional para dos dosis (que es del 7%).

Le siguen Tordillo (58,27%); General Lavalle (49%); Monte Hermoso (47,51%); Junín (45,52%); Alberti (45,18%); General Paz (44,44%); General Guido (44,40%); General Belgrano (44,26%) y Punta Indio (44,14%).

En Pila, General Belgrano y General Guido, los nuevos casos diarios están subiendo en los últimos 14 días. En cambio, en General Paz, Alberti, Junín, Monte Hermoso y General Lavalle se registra una baja en los contagios. En Punta Indio y Tordillo ni hubo cambios.

Al pararse sobre cada municipio en el gráfico, se visualiza el porcentaje de vacunas aplicadas y la cantidad, por primera y segunda dosis.

De los municipios del Gran Buenos Aires, los que más primeras dosis aplicasron en relación a su población total son Morón y Vicente López.

El primero, gobernado por Lucas Ghi (FdT), aplicó 130.254 primeras dosis, el 41% de su población, y 28.481 de la segunda, lo que representa el 9% de sus 318.632 habitantes.

El segundo, cuyo intendente es Jorge Macri (JxC), tenía al viernes 106.441 vecinos vacunados con una dosis, el 40%, y 19.981 con dos (el 7,5%). Vicente López tiene 267.655 habitantes. “Tenemos una población de mayor edad y una buena tasa de inmunización en los 55 geriátricos que hay en el municipio. En 15 días estimamos terminar la vacunación de todos los geriátricos, al menos, con una dosis”, señalaron a Infobae en este distrito del norte del Gran Buenos, donde casi un cuarto de sus residentes tiene más de 60 años.

Les siguen en proporción de población total vacunada, con al menos una dosis, Exaltación de la Cruz y General Las Heras (36%); Berisso y San Vicente (35%); San Isidro y Avellaneda (34%); San Fernando, Ensenada y La Plata (33%); Ituzaingó y Lanús (32%); Brandsen, Hurlingham y 3 de Febrero (31%); Luján, Campana y General Rodriguez (30%); Berazategui, Cañuelas y Marcos Paz (29%); General San Martín (27%); Quilmes(26%), San Miguel, Lomas de Zamora y Almirante Brown (25%); y Pilar (24%).

Los partidos que tienen mayor inmunización

Tordillo, uno de los municipios más pequeños de la provincia, con 1.807 habitantes, ya aplicó las dos dosis a 613 habitantes, por lo que el 34% de su población completó el esquema de inmunización.

En general, los distritos más pequeños en densidad poblacional, son los que tienen mayor cobertura: General Paz y Pila, con poblaciones de 11.763 y 3.966 habitantes respectivamente, cubrieron con dos dosis al 28% de la población.

Dentro de GBA, se destaca Marcos Paz, como la jurisdicción con más segundas dosis aplicadas dentro de esa área geográfica: el 15% que es más del doble de la media nacional (que es de 7%).

Los tres distritos con menos población alcanzada con dos dosis son La Matanza, San Miguel y Merlo (3%), que es menos de la mitad de la media nacional.

¿Cómo se procesó la información?

La Unidad de Datos de Infobae descargó y procesó el viernes pasado la base de datos sobre vacunación, con el registro desagregado por distritos, que publica el Ministerio de Salud de la Nación. La información se cruzó con los datos poblacionales proyectados para julio de 2020 publicados por el INDEC. Con esa información se calcularon los porcentajes de cobertura de primeras y segundas dosis. Los datos de contagios se obtuvieron de la sala de situación del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, para la misma fecha.

Si desea consultar y/o descargar la hoja de cálculo siga este enlace.

Visualizaciones interactivas: Daniela Czibener

