Diego Valenzuela se anotó en la carrera bonaerense para 2023: “No nos puede volver a gobernar alguien que no conoce la Provincia”

Diego Valenzuela, intendente de Tres de Febrero

“Estoy bastante en silencio pero con mucha convicción recorriendo la provincia”, dice Diego Valenzuela. El intendente de Tres de Febrero comparte la aspiración de muchos de sus pares de llegar al Poder Ejecutivo bonaerense. Y si bien hoy no es tiempo de hablar de las candidaturas para 2023, las Legislativas de este año serán un paso fundamental para la conformación del próximo tablero electoral. Mientras Juntos por el Cambio transita una etapa de ebullición de nombres, sin un liderazgo unipersonal definido, desde el Grupo Dorrego que conforman los jefes comunales del PRO, Valenzuela alza la bandera de que el candidato de la provincia debe surgir de la provincia.

Néstor Grindetti (Lanús), Jorge Macri (Vicente López) y Julio Garro (La Plata) -fundadores del Dorrego- comparten la visión en un contexto en que hay una tensión latente entre el larretismo y el macrismo para definir las listas de la Ciudad y la Provincia. Los jefes comunales son reacios a que la discusión de las candidaturas se defina del otro lado de la General Paz.

La indefinición de María Eugenia Vidal, las arremetidas de Patricia Bullrich y los cruces entre Diego Santilli y Jorge Macri: Valenzuela los interpreta como un valor dentro de la coalición opositora. “Veníamos de una etapa de verticalismo por el hecho de gobernar, ahora hay más voces; somos más una orquesta o un coro que un solista” , define en diálogo con Infobae.

- ¿No hay mucho ruido en esta “orquesta”?

- Eso es lo sano, que el partido ha crecido, el espacio ha crecido y hay debate. Las voces están todas legitimadas, tanto la de Patricia Bullrich, como presidenta del PRO y como ex ministra de Seguridad -que muchos la extrañamos-, ni hablar Horacio Rodríguez Larreta que ha crecido un montón y es hoy la persona que tiene más representatividad en las encuestas y en la política argentina. Me llena de orgullo que Horacio tenga mejores indicadores sociales que el gobernador en el conurbano.

Este coro tiene matices, nosotros reivindicamos que hoy en la provincia hay política. Queremos que el gobernador de 2023 sea producto de este debate y sea bonaerense. Eso es también el Dorrego, pero no estamos cerrados a charlar con otra gente que es del equipo como Cristian Ritondo que, si bien es de la Ciudad, hizo cuatro años muy importantes como ministro de Seguridad en la provincia. Vamos a tener que definir un mecanismo, por acuerdo o por PASO -pero civilizada-, para ordenar que este equipo tenga la mejor representación posible este año con la convicción que podemos ser alternativa en 2023.

Tenemos que esperar la definición de María Eugenia Vidal que es importante. Nosotros nos vamos a organizar de la mejor manera posible en este laburo que hacemos con Horacio pero también escuchando a Mauricio que tiene una voz importante por ser ex presidente. Lilita está teniendo protagonismo también; yo estoy en contacto con el radicalismo, trabajando con los intendentes, con legisladores como Alejandra Lorden; valoro mucho a Facundo Manes, que tiene mucho para dar en lo que viene y ojalá se decida a ingresar en política formalmente.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

- Todos nombres con peso propio dentro de Juntos por el Cambio, ¿cómo se resuelve quién encabeza?

- Es bueno que haya volumen político y representación. Hay gestiones para mostrar en gobernaciones, en la Ciudad, en el conurbano. Cuando preguntan cómo se hace para ganar la Provincia, yo digo con humildad que vayan a ver a Lanús o a Tres de Febrero, dos intendencias del PRO que hemos logrado trascender las fronteras del PRO y de Juntos por el Cambio. Los dos tenemos un corte de boleta muy fuerte, muchos votantes que no son de nuestro espacio, que han votado a Alberto Fernández. Si ya lo hemos hecho en los municipios eso muestra que podemos ampliarnos, después habrá que organizarse electoralmente con mucho diálogo político. Espero que sea en un marco de acuerdo, pero no descarto las PASO que son un instrumento válido para competir e integrar una diversidad en base a determinados valores compartidos, por supuesto.

- ¿Se está haciendo desear Vidal? Si juega en provincia, en ciudad, si... ¿juega?

- Presente en la campaña va a estar. La pregunta es si va a ser candidata y dónde. Voy a esperar a que se expida ella. Siempre dije que es importante en el proyecto bonaerense porque fue gobernadora y tiene comprensión del territorio. Sigue siendo una muy buena representante de nuestro espacio. Si decide alguna otra cosa estoy convencido que nos arreglaremos muy bien los bonaerenses para representar lo mejor posible ese cambio que necesitamos. Me preocupa que la provincia siga por el camino del enojo, de la división, del populismo. Vamos profundizando una idea autoritaria y asistencialista, en el sentido de una pobreza asistida. No es bueno, no se está pensando en cómo crear trabajo, condiciones para invertir, se está pensando en que nuevo plan social o subsidio da el Estado.

- Comentó que está recorriendo la provincia, ¿con qué fin?

- Aprender. Conocer. Quienes estamos en este rol, con una madurez, ya en el segundo mandato de intendente, tenemos una responsabilidad que es construir una alternativa para volver a gobernar la provincia en el 23. Más allá de los lugares de cada uno, hay que aprender, entender las regiones, la identidad. Fui a Campana, San Nicolás, Pergamino, San Pedro. Fui a ver gente común.

Estuve en un pueblo pequeño: Mariano Benítez, que me hizo pensar que muchos de esos pueblos que hoy no tienen trabajo y se están vaciando de población, son hermosos y pueden salir adelante a través del turismo. Ese pueblo que está intacto, con sus 88 habitantes, está a 70 kilómetros de Rosario. Si se apoyan a esos pueblos la gente puede ir a pasar el día, el fin de semana, puede haber una linda hostería, un lugar para comer, visitar el museo... ¿Cómo se rescatan los pueblos del interior de la provincia que hoy no tienen trabajo? Hay que pensar y trabajar. En general el político va a un lugar y habla, dice lo que piensa y promete. Yo quiero hacer lo contrario, por eso estoy aprendiendo, conociendo, para aportar desde mi lugar al futuro del espacio.

María Eugenia Vidal (Cristian Gastón Taylor)

- ¿Está con ganas de mudarse a La Plata?

- Voy mucho a La Plata, es una ciudad maravillosa con su gran historia. Quiero contribuir y para eso me siento capacitado, con ganas y con ideas, para contribuir desde mi lugar a lo que sea el próximo gobierno en 2023. No es un tema de hoy, pero no podemos seguir tomando a la liviana la provincia, esto de poner a alguien que no conozca el territorio que se sube a una combi y va con gente a La Plata. No podemos darnos el lujo los bonaerenses de que alguien nos gobierne sin conocer la provincia y aprendiendo mientras gobierna. Siento una responsabilidad, no una necesidad de un cargo. Y voy a trabajar para que eso ocurra.

- ¿Cómo está la relación con el Gobierno bonaerense?

- En la provincia hay una forma de centralismo o unitarismo, falta un trabajo con los intendentes de todos los colores políticos. Hay mucho dinero que llega a provincia y no se coparticipa con los municipios, no hay autonomía municipal...

- Está planteando el mismo panorama que hace un año atrás, ¿no cambió nada en este tiempo?

- Tiene que ver con la mirada que tiene el gobernador. Hay aproximadamente 58 mil millones de pesos que de manera discrecional han llegado de Nación a Provincia y no se coparticipan. Es clave para que la provincia crezca el trabajo mancomunado del Gobierno provincial y los 135 municipios.

- Ya son varios del Grupo Dorrego con aspiraciones a gobernar la provincia... Julio Garro, Jorge Macri...

- Cualquier persona que es intendente tiene ganas de contribuir a nivel provincial. Esas aspiraciones son legítimas y necesarias, ojalá haya muchas personas con ganas y en condiciones. Hoy no es la prioridad pero en tanto y en cuanto tengamos músculo, alternativas, no solo del PRO, sino del resto de los partidos como por ejemplo veo que hay muchos intendentes del radicalismo en condiciones de ser ministro provincial o representar en alguna fórmula. No hay que poner la idea del cargo por delante, me importa más el para qué -el para qué del trabajo político- que además nace del territorio en una provincia que puede ser California, que tiene todo para crecer y le falta la coparticipación, las obras, la dirigencia en general no surge de la provincia... son muchas cosas que podemos transformar.

- En estas legislativas, ¿el candidato de la provincia debería ser de la provincia?

- Va a ser de nuestro equipo. Soy partidario en pensar una nueva identidad para lo que viene, dando cuenta de la nueva etapa, de las cosas que aprendimos, de aciertos y de errores.

- ¿Cómo ve a Santilli?

- Es parte del equipo, ojalá que no haya que llegar a ninguna interna y podamos ponernos de acuerdo entre todos. Hay mucha gente que nos representa muy bien, incluso que no tienen cargo hoy. El AMBA es una unidad social y demográfica, no se lo puede negar, las personas que trabajan políticamente en la Ciudad son vistas con interés desde el conurbano. Naturalmente se consumen los mismos medios de comunicación, el tren, la cultura, muchas veces el conurbano se referencia mucho mas en la Capital Federal que en La Plata.

Estamos trabajando para que en el 23 haya un proyecto, no una persona, que represente los valores profundos de la provincia pero con una idea de modernización, de cambio estructural, donde pasemos al frente de una vez por todas y dejemos de ser una provincia sometida y subordinada al poder nacional.

Diego Santilli (Matias Arbotto)

- Dice que ‘ojalá no lleguen a una interna’, ¿por qué?

- No me parece un problema una PASO, es un mecanismo democrático, ordenador de la lista. Puede haber una PASO donde participen diferentes líneas en un marco de ampliación.

- Pero prefiere que se logre un acuerdo previo...

- En la Ciudad hubo una interna entre Horacio y Gabriela Michetti y fue productiva. Ganó Larreta, fue el jefe de gobierno y hoy es un gran referente nacional.

- Pero esa interna anuló a Michetti...

- Fue vicepresidenta después...

- Pero perdió el capital, el peso político que había logrado cuando se dio esa interna y hoy no figura en los radares electorales.

- No estoy de acuerdo. El que perdió la interna no fue exiliado a Siberia, se convirtió en vice de Mauricio con una oportunidad de visibilidad nacional. No me parece problemático. Con todo lo que está pasando en el país, mientras más unidos mejor si podemos lograr un acuerdo.

El Grupo Dorrego junto a Mauricio Macri (Prensa intendentes pro)

- ¿Vidal sería la figura que cerraría el acuerdo y traería paz a la interna?

- No necesariamente, podría ser ella como otra persona. O alguna combinación de personas, no quiero hacer nombres pero hay muchas maneras de representar hoy a la provincia. Hay que refrescar la mirada y que la campaña no sea la discusión sobre el pasado, sobre la grieta.

- ¿Santilli candidato generaría cierto malestar en Macri?

- Nosotros nos expresamos cada uno a su manera. Jorge tiene todo el derecho a decir lo que dice. Santilli también tiene derecho a tener aspiraciones. Nos estamos expresando con diálogo buscando la mejor combinación posible porque creemos que somos alternativa de verdad. El país no está bien, los problemas se agravan. Hace falta esperanza, un horizonte, y nosotros podemos darlo y debemos darlo. No en una discusión de rosca sino con la gente, entendiendo que está triste, angustiada, le falta trabajo, tiene miedo a enfermarse. De eso tenemos que hablar.

- ¿Cómo se organiza la campaña en medio de la pandemia?

- Tendremos que buscar la mejor manera. No me imagino mesas en las esquinas, reuniones de vecinos, visitas a los clubes de barrio, todo lo que hacemos siempre. Vamos a tener que reformatear la campaña y priorizar la pandemia, no nos puede pasar que la gente sienta que no estamos atendiendo lo importante: la pandemia y la economía, en ese orden. Hay que buscar el mejor equilibrio posible y que avance más rápido la campaña de vacunación.

- ¿Cómo están la situación epidemiológica y el proceso de vacunación en Tres de Febrero?

-Tenemos una curva alta y sostenida, bajaron los casos pero no afloja. Venimos con un estrés hospitalario producto también de que las internaciones son más largas. Y la vacunación viene lenta pero sostenida, no se ha interrumpido pero no alcanza. Faltan vacunas. Hay unas 120 mil vacunas dadas entre primeras y segundas dosis, con poco más de 200 mil personas inscriptas. Se avanzó mucho en los mayores de 60 años, falta en los menores con enfermedades, docentes y personal de seguridad.

- Por último, en la Legislatura bonaerense hablan de abrir la discusión para que a fin de año se trate la ley que limita las reelecciones indefinidas y que los intendentes puedan gobernar por un período más. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la norma?

- Nosotros no estamos participando de esa discusión, no me parece oportuna ahora. Las prioridades son otras. Quizás sea un tema para el año que viene de los que lo quieran plantear. Como siempre estaremos ajustados a la ley, si hay un fallo judicial habrá intendentes que se adaptarán, si se visualiza la posibilidad de un mandato más algunos lo tomarán y otros no. Pero somos defensores de la ley porque genera algo positivo que es la alternancia.

- Dicen que la idea es lograr un acuerdo entre oficialismo y oposición para ganar otros cuatro años...

- Los que dicen eso seguramente presentarán un proyecto en la Legislatura y ahí lo evaluaremos. Pero desde ya, nosotros no solo somos autores sino defensores de la ley en tanto evita la perpetuación y genera incentivos a la renovación.

- ¿Un período más afectaría el “espíritu” de la ley?

- El espíritu de la ley es la renovación y eso se tiene que mantener.

