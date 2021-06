Tras las demoras, el Gobierno bonaerense envió 145 mil turnos para aplicar segundas dosis de la vacuna contra el COVID-19

De los 8.831.653 de inscriptos en la provincia, ya fueron vacunados 4.682.846

Luego de que esta semana llegaran a la Argentina 400 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires envió turnos a más de 145 mil personas para que completen el esquema de vacunación.

Anoche a última hora el ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, anunció en sus redes sociales que se enviaron 145.800 “nuevos turnos para segundas dosis” que comenzarán a aplicarse desde este jueves. De esta forma, aquellas personas que ya hayan sido inoculadas con el componente 1 deberán revisar su casilla de mail o app para verificar si han sido convocados a completar el esquema.

Por su parte, este miércoles el gobernador Axel Kicillof destacó que ayer se aplicaron en la provincia 130.930 dosis: “Un nuevo récord”.

De los 8.831.653 de inscriptos en territorio bonaerense, ya fueron vacunados 4.682.846. De ese universo, 1.072.016 fueron inmunizados con la segunda dosis. Según precisó Kicillof, ya fueron vacunadas 1.244.718 personas mayores de 70 años, lo que representa el 91,55%; y 1.162.555 de entre 60 y 69 años, un 90,48%.

También fueron inoculados 1.166.570 de bonaerenses de entre 18 y 59 años con comorbilidades, lo que representa el 64,66%; 306.183 docentes, lo que llega al 59,77%; y 81.615 de trabajadores de las fuerzas de seguridad, el 48,41%.

Luego de la jornada récord de vacunas aplicadas de este miércoles en la provincia, Gollan manifestó que “a este ritmo, en pocos días todos los grupos de riesgo van a estar inmunizados”.

El ministro de Salud Daniel Gollan y el gobernador Axel Kicillof

Frente a la demora en la llegada del segundo componente, y la consecuente ansiedad y dudas por parte de la población respecto a cómo avanzar, el último domingo el Gobierno bonaerense envió a las más de 3 millones de personas que aguardan recibir su turno para completar el esquema de vacunación un correo electrónico. En él explicaron los tiempos mínimos entre dosis y los efectos. En el mismo mensaje se aclaró que “nadie se va a quedar sin su segunda dosis”.

“Es muy importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos”, informó. Para todas aquellas personas que se encuentran esperando ser convocados para recibir el componente 2 se aclaró que “el efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”.

En ese sentido se manifestó que en la Argentina “el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas”.

En el mail se recordó como “muy importante” que las personan revisen la App y la web oficial del Gobierno provincial: “No hace falta que vuelvas a registrarte, el turno para la segunda dosis te va a llegar cuando sea el momento”:

Y concluye: “La evidencia científica nos da la tranquilidad de que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad. Sigamos cuidándonos entre todos y todas”.

Las 145 mil segundas dosis que aplicará el Ministerio de Salud provincial corresponden a las 400.200 que distribuirá Nación entre hoy y mañana

Las 145 mil segundas dosis que aplicará el Ministerio de Salud provincial en breve, corresponden a las 400.200 que distribuirá Nación entre hoy y mañana en las 24 jurisdicciones. Además se repartirán 80.200 del componente 1.

De esta manera, al final de esta semana “se habrán repartido casi 19 millones de vacunas en todo el país desde que comenzó el operativo de inmunización”, informó el Gobierno en un comunicado.

La distribución se hará “según el criterio dispuesto por el Ministerio de Salud, en base a la cantidad de población de cada distrito y a la unidad mínima de embalaje”. Así, las partidas del componente 2, que permitirá completar esquemas de vacunación, se dividirán de la siguiente manera: 153.600 dosis a la provincia de Buenos Aires; 26.400 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 3.600 a Catamarca; 10.800 a Chaco; 5.400 a Chubut; 33.000 a Córdoba; 10.200 a Corrientes; 12.000 a Entre Ríos; 5.400 a Formosa; 6.600 a Jujuy; 3.000 a La Pampa; 3.600 a La Rioja; 18.000 a Mendoza; 11.400 a Misiones; 6.000 a Neuquén; 6.600 a Río Negro; 12.600 a Salta; 7.200 a San Juan; 4.200 a San Luis; 3.600 a Santa Cruz; 31.200 a Santa Fe; 9.000 a Santiago del Estero; 1.800 a Tierra del Fuego y 15.000 a Tucumán.

En tanto, el componente 1 se distribuirá de la siguiente forma: 31.200 dosis a la provincia de Buenos Aires; 4.200 a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; 600 a Catamarca; 2.400 a Chaco; 600 a Chubut; 6.600 a Córdoba; 2.400 a Corrientes; 2.400 a Entre Ríos; 1.200 a Formosa; 1.200 a Jujuy; 600 a La Pampa; 1.200 a La Rioja; 3.600 a Mendoza; 2.400 a Misiones; 1.200 a Neuquén; 1.200 a Río Negro; 3.000 a Salta; 1.800 a San Juan; 1.200 a San Luis; 1.200 a Santa Cruz; 6.600 a Santa Fe; 1.800 a Santiago del Estero; 600 a Tierra del Fuego y 3.000 a Tucumán.

