El Gobierno bonaerense envió un mail a los vacunados contra el COVID-19 con aclaraciones sobre la segunda dosis

Este martes llegó al país el primer lote del principio activo que se utilizará para producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. El mismo vuelo proveniente de Rusia trajo una partida de 400 mil dosis del componente 2 de dicho inoculante que permitirá completar esquemas de vacunación.

Según el Monitor Público de Vacunación se distribuyeron a la fecha 17.895.790 dosis de las distintas vacunas contra el COVID-19, de las cuales fueron aplicadas 14.939.963. De ese universo, 3.117.791 de personas recibieron ambas dosis, lo que significa que hay 11.822.172 aguardando su turno para completar el esquema de vacunación.

Muchos de ellos recibieron la dosis inicial en los primeros meses del año, por lo que ya superaron el plazo de tres meses planificado por el Ministerio de Salud para recibir el componente dos. En provincia de Buenos Aires -el epicentro de la pandemia junto con la Ciudad- ya se vacunaron a 4.533.091 de personas, pero con las dos dosis solo a 1.068.448.

El último domingo el Gobierno bonaerense envió a las más de 3 millones de personas que aguardan recibir su turno para completar el esquema de vacunación un correo electrónico explicando los tiempos mínimos entre dosis y los efectos. En el mismo mensaje se aclaró que “nadie se va a quedar sin su segunda dosis”.

“La campaña Buenos Aires Vacunate avanza según lo planificado”, comienza el mensaje que envió el Gobierno de Axel Kicillof a los bonaerenses vacunados con el componente 1.

“Es muy importante que sepas que todas las vacunas tienen un tiempo mínimo entre dosis, pero no un tiempo máximo. Lo que hace el organismo es generar los anticuerpos con la primera dosis y con la dosis subsiguiente, reforzarlos” , informó. Para todas aquellas personas que se encuentran esperando ser convocados para recibir el componente 2 se aclaró que “el efecto de la primera dosis no se pierde ni se corta. La primera dosis no se vence”.

En ese sentido se manifestó que en la Argentina “el tiempo mínimo interdosis planificado es de 90 días para todas las vacunas”.

Llegaron al país 400 mil dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V

Pese a que hay aproximadamente 3 millones y medio de bonaerenses a la espera, el Gobierno indicó que “los esquemas se van a completar” y aseguró que “nadie se va a quedar sin su segunda dosis”. “Gracias al sistema informatizado de la provincia de Buenos Aires, a partir del día 90 y de acuerdo a la disponibilidad de vacunas se programan los turnos” , se precisó.

En el mail se recordó como “muy importante” que las personan revisen la App y la web oficial del Gobierno provincial: “No hace falta que vuelvas a registrarte, el turno para la segunda dosis te va a llegar cuando sea el momento”:

Y concluye: “La evidencia científica nos da la tranquilidad de que con una dosis se reducen los contagios, las internaciones y la letalidad. Sigamos cuidándonos entre todos y todas”.

A más de quince meses del primer caso en el país y con los 31.137 nuevos casos reportados en las últimas 24 horas, Argentina llegó a 4.008.771 contagios. Así quedó ubicado en el puesto 9º en casos acumulados a nivel mundial. Ya se recuperaron 3.585.811 infectados, fallecieron 82.667 y cursan la enfermedad actualmente 340.293.

Pese a los datos preocupantes, la ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, manifestó que debido a la aceleración en campaña de vacunación contra el coronavirus ya se empieza a notar “un descenso de los fallecimientos en las personas mayores de 60 años” y que de esta manera se “evitaron 5.500 muertes”.

“Ya se está viendo un impacto positivo de la vacunación”, dijo Vizzotti con los datos que surgen del análisis de los datos epidemiológicos de la Sala de Situación de la cartera sanitaria nacional.

Y aseguró: “Cuando uno analiza lo que hubiera sucedido en la semana 16 a la 20 y lo que en realidad sucedió, las estimaciones indican que se evitaron 5.500 muertes durante ese lapso en Argentina, así que el mensaje final es que el esfuerzo vale la pena, es que falta menos y que vamos a poder”.

