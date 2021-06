Sin Macri, en Juntos por el Cambio acordaron ampliar la coalición y establecer reglas para las PASO

Mesa nacional de Juntos por el Cambio

La mesa nacional de Juntos por el Cambio volvió a reunirse hoy en medio de fuertes tensiones internas por las candidaturas y las disputas por el liderazgo opositor. Entre otros puntos, coincidieron en el objetivo de fortalecer la unidad, ampliar la coalición y buscaron definir las reglas del frente electoral de cara al cierre de las listas. Acordaron volver a reunirse en dos semanas.

Según pudo saber Infobae, la reunión transcurrió “sin ningún chisporroteo” y los referentes de la oposición repasaron la situación en cada provincia. No se mencionó ninguna candidatura en particular ya que “las realidades de cada distrito son diferentes” .

“Fue una muy buena reunión de diagnóstico político, imprescindible para avanzar en el armado electoral con alianzas en las provincias y tratando de crecer”, detalló un referente de la UCR.

Entre las reglas que se fijaron se puso especial énfasis en “no evitar las competencias” entre los distintos espacios que componen la oposición y también “dejar competir a los que vengan de afuera”. Por ejemplo, sin poner pisos electorales demasiado altos (se definirán provincia por provincia).

Desde la Coalición Cívica detallaron a Infobae que el temario estaba definido de antemano y por esa razón no se abordaron temas de la coyuntura política. En ese sentido, señalaron que la actitud general fue “colaborativa y constructiva” y “sin ningún tipo de tensión”.

Los referentes opositores insistieron en la idea de que las PASO son la herramienta que puede “ordenar” los distritos en los que no se logró un consenso amplio. También pidieron que las internas “sean civilizadas” para evitar el desgaste innecesario de algunos candidatos.

Por su parte, el senador Martín Lousteau destacó la importancia de ampliar la coalición “con PASO en todos lados” y planteó que “mostrar un rumbo económico posible y para eso hay que hacer autocrítica de la propia gestión”.

Juntos por el Cambio decidió también conformar una mesa de trabajo constituida por dos representantes de cada partido que hará un informe sobre la situación de cada distrito y lo presentará en aproximadamente 10 días, de cara a la próxima reunión.

El encuentro se llevó a cabo en forma presencial en Palermo y contó con la presencia del jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, la ex gobernadora María Eugenia Vidal, la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, los senadores Humberto Schiavoni, Martín Lousteau y Luis Naidenoff; los diputados Mario Negri, Juan Manuel López y Maximiliano Ferraro; y el auditor Miguel Ángel Pichetto. El ex presidente Mauricio Macri no fue “por un compromiso personal que ya tenía agendado”. Había avisado hace unos días que no participaría.

Los integrantes de la mesa nacional de Juntos por el Cambio volvieron a verse cara a cara por segunda vez tras varias reuniones virtuales durante el primer año de la pandemia. El primer cónclave presencial había sido en abril, donde acordaron avalar la postergación de las elecciones.

En la previa, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich mantuvieron este lunes una reunión privada en la que acordaron bajarle el tono a la confrontación interna. La ex ministra de Seguridad no esconde sus intenciones de encabezar la boleta de candidatos a diputados nacionales. Al mismo tiempo, el jefe de Gobierno busca alternativas para no ceder terreno ante los “halcones” del PRO y estudia las opciones para fortalecer su proyecto presidencial. Hasta el momento, la alternativa más clara sería competir con Vidal en capital y Diego Santilli en provincia de Buenos Aires. Este armado le daría una centralidad a su proyecto político que Mauricio Macri ni Bullrich estarían dispuestos a aceptar.

Días antes, la tensión interna se había vuelto pública con una seguidilla de declaraciones fuertes. La primera en abrir el juego fue la ex ministra de Seguridad, que aseguró que la falta de definición sobre una eventual candidatura de Vidal en CABA “no ayuda a Juntos por el Cambio”. Los dichos no cayeron bien en el gobierno porteño y a los pocos días la ex gobernadora contestó que este “no es tiempo de dar debate sobre candidaturas” y señaló que es una preocupación “de la dirigencia, no de la gente’'.

Al otro lado de la General Paz, el intendente de Vicente López, Jorge Macri, también espera definiciones. Su objetivo es competir para gobernador en 2023 y busca frenar el desembarco de Santilli en territorio bonaerense. “No sé por qué naturalizamos esta idea de Larreta, que a esta altura me suena a un capricho, de querer cruzar candidatos”, disparó.

Al mismo tiempo, el titular de la UCR, Alfredo Cornejo, insistió en que Mauricio Macri “no es el líder único” de la coalición opositora y lo relegó a un papel vinculado con “contribuir a la unidad” del espacio. “No hay un único líder en Juntos por el Cambio. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie. Hay una conversación mucho más horizontal que la que había en el Gobierno de Macri”, aclaró.

Antes de la reunión de la mesa nacional, los radicales también organizaron una reunión vía Zoom en la que coincidieron en la necesidad de fortalecer los distritos en los que no cuentan con figuras de tanto peso . De hecho, no descartaron disputar las PASO provincia por provincia “para hacer crecer el partido en los distritos donde no anda bien por falta de candidatos”.

SEGUIR LEYENDO: