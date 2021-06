En una reunión tensa, Rodríguez Larreta le dijo a Patricia Bullrich que Vidal será su candidata en CABA

Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich, enfrentados

“ Pusieron paños fríos ”. Así describió un dirigente de Juntos por el Cambio el encuentro cara a cara que mantuvieron ayer el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, para hablar sobre las candidaturas del espacio en la ciudad de Buenos Aires. Fue la antesala de una nueva reunión presencial, hoy, entre los principales integrantes de la coalición opositora en medio de la turbulencia interna.

Según fuentes cercanas al mandatario porteño, Larreta y Bullrich, además de hacer un repaso sobre la situación en el AMBA, se comprometieron a bajarle el tono al enfrentamiento público , que en la última semana llevó a vetar posibles candidaturas en declaraciones públicas y programas de televisión.

La ex ministra de Seguridad está decidida a postularse como candidata a diputada nacional por la Ciudad y quiere el primer lugar de la lista , pero Rodríguez Larreta tiene otros planes: quiere hacer valer su liderazgo político en el distrito que gobierna desde el 2015, y su intención es armar una lista heterogénea, con todos los sectores de Juntos por el Cambio representados y encabezada por una dirigente de su núcleo más cercano, de perfil moderado, como la ex gobernadora bonaerense, María Eugenia Vidal. Esa idea quedó en claro en la reunión realizada este lunes.

Una de las opciones que está sobre la mesa para zanjar las pujas internas, es apelar a las encuestas y elegir al candidato que más mida, y si no hubiera una diferencia importante entre las distintas alternativas, entonces estarían las PASO para dirimir la cuestión. Más allá de su compromiso de no exponer las diferencias internas, Bullrich, ayer por la noche, volvió a rechazar una posible candidatura de Vidal : “No tengo ni las ganas ni la edad para pelear por un cargo”, señaló en TN.

En ambos sectores, tanto en el “moderado” que representan Rodríguez Larreta y Vidal como en el espacio más “duro” referenciado en Mauricio Macri y Patricio Bullrich, saben que en las elecciones de este año no solamente se juegan lugares en el Congreso sino que fundamentalmente se empieza a jugar la pelea por el tipo de liderazgo que tendrá Juntos por el Cambio en 2023.

En el encuentro de ayer, Rodríguez Larreta estuvo acompañado por su secretario de Ambiente, Eduardo Macchiavelli, mientras que Bullrich estuvo escoltada por su mano derecha, Gerardo Milman.

En tanto, en este contexto, la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio se reunirá hoy, a las 18, de manera presencial para acordar estrategias y analizar la realidad del país. Se espera que asistan Macri, Rodríguez Larreta, Vidal y Bullrich, además del presidente de la UCR, Alfredo Cornejo; el auditor Miguel Ángel Pichetto; los senadores Martín Lousteau y Luis Naidenoff; y los diputados Mario Negri, Maximiliano Ferraro y Juan Manuel López. Será el segundo encuentro del año cara a cara, ya que por la pandemia sólo se habían reunido de forma presencial en abril pasado.

En la misma entrevista, la ex gobernadora le respondió a Bullrich, que le pidió una definición política: “Podemos esperar para definir candidaturas en este contexto de pandemia”, planteó. La presidenta del PRO había manifestado que la indefinición de la ex mandataria bonaerense de cara a los comicios de este año “no ayuda” a Juntos por el Cambio. “Es te es un debate de la dirigencia, no de la gente, cuando se dé el cierre de la lista empezará la campaña, hoy no ”, contestó Vidal.

Cornejo, por su lado, también se metió en la interna y consideró que “está claro” que Mauricio Macri “no es el líder único” de la coalición opositora. “Hoy día, su papel es contribuir a la unidad. Y lo veo contribuyendo en ese sentido. No lo veo mal, más allá de si a alguno le gustan algunas de sus declaraciones y apariciones. En general contribuye a la unidad. Pero no es el líder único, eso está claro”, afirmó en diálogo con Radio Rivadavia.

En este sentido, el mendocino sostuvo que en Juntos por el Cambio prima en la actualidad una lógica “mucho más horizontal” en la coalición opositora que la que existía cuando Cambiemos gobernaba. “No hay un único líder en Juntos por el Cambio. Hay varios y nadie que se imponga por encima de otros. Ni Macri ni nadie. Hay una conversación mucho más horizontal que la que había en el Gobierno de Macri”, insistió.

En tanto, Jorge Macri resiste que Diego Santilli compita en la provincia de Buenos Aires: “Yo quiero que sean candidatos quienes no ocupan cargos”, afirmó el intendente de Vicente López, que cuestionó la posible candidatura del vicejefe de Gobierno porteño para encabezar la lista de diputados nacionales en la Provincia de Buenos Aires, disputa a la que también se sumó el ex presidente de la Cámara de Diputados, Emilio Monzó, que esta semana comenzó con publicidad en las calles : aparecieron afiches en varios distritos bonaerense con la sigla EM y su cara, sobre un fondo rojo.

Con información de NA