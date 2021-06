Reapareció el Indio Solari: calificó al gobierno de Macri como “régimen” y dijo que “es casi genocidio” rechazar la política sanitaria

Carlos Solari reapareció con una entrevista en Radio Provincia, donde expresó su preocupación por el comportamiento de la población en la pandemia.

Carlos “El Indio” Solari reapareció anoche públicamente, a dos meses de su show en Villa Epecuén con su banda “Los Fundamentalistas del Aire Acondicionado”. Y volvió en una extensa entrevista nutrida de definiciones. Visiblemente molesto por el comportamiento “oscurantista” de la población durante la pandemia (”hay un montón de gente implicada en un delirio”, resumió), insistió en seguir esmerándose “en transmitir lo que está bien y lo que está mal”. Lapidario, criticó el retorno de Mauricio Macri, al insinuar que su gobierno aún debe responder frente a denuncias judiciales: “No vi a nadie de ese régimen complicado con la cana” .

El ex Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota conversó anoche en Radio Provincia con el periodista Marcelo Figueras, el editor del libro “Sinceramente” y conocido por ser el moderador de Cristina Kirchner en su gira editorial durante la campaña presidencial de 2019. El motivo del encuentro era la reciente publicación de otro libro, de la autoría de Solari y con título La vida es una misión secreta.

En casi dos horas de programa, el artista no solo respondió preguntas sobre su carrera artística y su última publicación. Pero también se abrió a temas sociales. Con tono escéptico, cargó contra quienes cuestionan al Gobierno y “le ponen palos en la rueda” a la gestión sanitaria de la pandemia, entre ellos, “los noticieros de los canales adictos a la locura”.

“Ahí anda la gente ignorando cosas elementales”, definió. Caracterizó que esa no es cualquier gente, sino “esa misma gente que no sabía que andaba desapareciendo gente”, en referencia a las víctimas de la dictadura militar de 1976. “ Lo lógico es que se está muriendo gente, no era una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia ”, invitó.

Sobre esa actitud, a la que definió como “oscurantista”, involucró a los medios de comunicación: “Los dueños de los medios son gente de mierda. Ellos tienen la ventaja de la fuerza bruta, de la potencia. Lo que no entiendo es que gente que haya ido al secundario o tiene una instrucción siga creyendo en las pelotudeces que se dicen”.

“Lo lógico es que se está muriendo gente, no era una mentira. Andá a un hospital, pelotudo. Andá a ver los que están vivos, que dos de cada tres se mueren en terapia", despotricó el cantante en una crítica a quienes minimizan la circulación del coronavirus.

“La vez pasada me cuestionaba cómo una señora, esta gorda que está con el batón en la carnicería hablando pestes de la vacuna rusa, puede enjuiciar a la ciencia rusa, una de las ciencias más revolucionarias que ha habido. No sabe nada y, sin embargo, de eso está llena la calle”, continuó en su descargo.

“Me da vergüenza que hay quienes se han mofado de las personas que están en la primera línea como médicos, enfermeras, camilleros, son ricachones de morondanga. Hay que seguir esmerándose en la transmisión de lo que está bien y lo que no está bien, porque hay gente que está con el proyecto de no cuidarse, que es volver al Medioevo”, dijo el artista. Y expresó, metafóricamente: “Cuanto más rugbier sos, más valioso sos”.

En ese contexto es que deslizó un comentario sobre Mauricio Macri y su gestión, a la que calificó de “régimen”. Figueras le preguntó sobre la frase del ex presidente en la que reveló que miraba Netflix a las 7 de la tarde, cuando atravesaba el peor momento de la crisis económica de su gestión. Solari no dudó en reflejar su malestar con improperios. “ El último paso que han dado es ese, de cagarse en todas las mentiras. Se nota todo, no han podido ocultar nada , ni el fiscal mayor, que hay grabaciones, imágenes en Pinamar”, arremetió sin mencionar a Carlos Stornelli, para seguir con su desencanto: “... y está todo igual”.

“No vi a nadie del régimen que antecedió que esté complicado con la cana... está este Pepín...”, continuó al referirse al ex asesor judicial macrista Fabián Rodríguez Simón, quien transita un pedido de detención internacional por orden de la jueza María Servini. Actualmente, el ex funcionario se encuentra en Uruguay y a la espera que le concedan un asilo político.

Nuevamente, Solari apoyó al Gobierno en su aplicación de las medidas preventivas contra el coronavirus y su política de vacunación: “ Hay un montón de gente implicada en delirio, son casi genocidio esta pelea contra la vacunación y la pelea contra el Gobierno para que sea lo menos riesgosa la pandemia. No puedo entender con qué cara dicen esas cosas”.

(NA)

Sin embargo, también se mostró con decepción sobre el tono en que se produce el debate público. “Yo ya he aceptado que en esta vida no voy a estar cómodamente con mucha gente, porque para mí, la rosca política no es el camino, difícilmente se llegue a un lugar tolerable. El mundo tolerable es el de las virtudes”, reconoció el músico. Y agregó que ahora “me dedico a la virtud, a la compasión, porque ya ni los ideales me interesan, el peligro va más rápido que todas las soluciones que tenemos”.

“Cada tecnología trae en su seno los peligros de los accidentes, a medida en que las invenciones son más ambiciosos, también lo es el peligro”, manifestó el Indio.

En su análisis sobre la pandemia, el músico significó que “la gente dice que ignora cosas que pasan” pero recordó que ese fenómeno ya lo estudió el filósofo y uno de los fundadores de los estudios sobre los medios de comunicación, Marshall McLuhan. “McLuhan lo explicó hace mucho tiempo, si no entendés la manipulación que hacen los medios es porque no leíste los libros que se dedicaron a eso... y jodete”, comentó.

En esa línea, aseguró que la pandemia “confirma cosas” porque “la historia humana no es muy diferente a través de los siglos”. “Las pasiones básicas son siempre las mismas, que se resuelven cada vez con mayores atrocidades, porque la capacidad humana de hacer daño es cada vez mayor”, dijo, aunque admitió que “canallas tiene que haber” como la “gente que está en el poder” y en los “lugares privilegiados, pero que vayan atrás de ellos como del Flautista de Hamelín, no se entiende”. “Los verdaderos dueños del planeta son invisibles”, subrayó.

Consultado si avizora un movimiento cultural que le habilite cierto optimismo, Carlos Solari recordó otros momentos históricos, como cuando “el rock and roll vehiculizó las ideas de mucha gente” y “la revolución se hizo en serio”. “Eso hacía que lo que vos decías con la boca lo pagaras con el culo. Las cosas que he dicho hicieron que mucha gente me odie o me amenace”, rememoró. Sin embargo, fue categórico al señalar en que “no hay manera de volver atrás”. “Las urgencias del futuro hacen que sean lindos recuerdos, no podés ir con las mismas armas porque te come el león. Poner una florcita en el caño fue una foto”, agregó.

SEGUIR LEYENDO: