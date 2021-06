El director de COVAX: “Cuando mandamos la información, ellos dijeron que no podían firmar con Pfizer”

A raíz del enorme revuelo generado por sus palabras del martes respecto a las negociaciones de la Argentina con Pfizer y el acuerdo del Ministerio de Salud con el mecanismo Covax, el director para América Latina del fondo que depende de la ONU, Santiago Cornejo, volvió a aclarar que hizo un “comentario rápido” durante una conferencia académica virtual y que sus palabras “se malinterpretaron” a lo largo de todo el día de ayer.

“Fue un comentario rápido que hice en un zoom sobre el mecanismo Covax y en una pregunta describí cómo es el proceso de Argentina, al ser un país de compra opcional”, detalló Cornejo durante una entrevista con el canal A24.

“Nosotros lo llamamos ventanas. Una es muy temprana y hay otra más avanzada. Como no era una conversación específica sobre Argentina, hice un comentario rápido y vi después que tal vez se malinterpretaron muchas cosas. La situación fue como la aclaré con la ministra Vizzotti”, completó.

El revuelo se había generado a raíz de la intervención del directivo de Covax durante una conferencia académica virtual organizada por el Grupo Joven, el Comité de Salud Global y Seguridad Humana y el Grupo de Trabajo para la Cooperación al Desarrollo del Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI).

En ese contexto, la diputada nacional por Mendoza Claudia Najul (Juntos por el Cambio) le consultó a Cornejo sobre el vínculo de la Argentina con el mecanismo COVAX, que busca garantizar el acceso global a las vacunas contra el coronavirus. Y la respuesta del directivo fue tajante: el Gobierno argentino rechazó la oferta de dosis de Pfizer puestas a disposición a través de esta iniciativa, que es impulsada por la OMS y apoyada por 190 países.

La ministra Carla Vizzotti aclaró la situación respecto a Pfizer y el mecanismo Covax en una conferencia de prensa

“Los países que se autofinancian tienen dos modelos, uno de compra comprometida y otra de compra opcional. Argentina es compra opcional. Entonces nosotros antes de firmar un acuerdo con cada compañía farmacéutica le damos la posibilidad al país de decidir si quiere que sumemos a la demanda en ese acuerdo. Si el país dice que no, obviamente eso no significa que van a recibir menos dosis de nosotros, sino que no van a recibir de ese candidato”, comenzó explicando el director del fondo COVAX para América Latina.

Luego, insistió en que en el caso de “Argentina es opcional” y concluyó: “ Entonces antes de hacer cada acuerdo le preguntamos a Argentina y a los países opcionales si quieren acceder a esa vacuna. Y en el caso de Pfizer nos han dicho que no ”.

A raíz de esas palabras y la repercusión que tomaron en los medios argentinos. El Ministerio de Salud emitió un comunicado el martes por la noche en el que presentó documentación que acreditaba que la Argentina había pedido incluir a Pfizer entre las vacunas requeridas en el acuerdo con COVAX.

“En una primera ventana, el país decidió aceptar la vacuna de Pfizer. Cuando mandamos toda la información sobre todos los requisitos de indemnización y de responsabilidad que el país tenía que firmar y era definido por la compañía, ellos nos afirmaron que no podían firmar ese acuerdo con la compañía ”, fueron las palabras de Cornejo de hoy a A24.

La carta que Santiago Cornejo le envió a Carla Vizzotti después del revuelo

“No es una cuestión de querer o no querer. Argentina dijo que quería la vacuna Pfizer pero no pudo llegar a concretar los acuerdos que se necesitaban”, agregó.

Esta mañana, durante la conferencia de prensa habitual, la ministra Vizzotti dio precisiones que permitieron aclarar las “malas interpretaciones” y además leyó un mail que el propio Cornejo le envió, en referencia al revuelo desatado por sus palabras en la conferencia académica.

“En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del gobierno con la vacuna cuando no es así. Estamos subiendo un comunicado en nuestra página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo COVAX, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de COVAX”, fueron las palabras del directivo.

El director del fondo Covax confirmó que el Gobierno le pidió que no enviara vacunas de Pfizer a la Argentina

“Como el propósito de la reunión no era hablar sobre Argentina no entré en el detalle de esta transacción, que bien sabés que son muy complejas. En mi presentación tampoco resalté el compromiso de la Argentina con COVAX y que la Argentina no solo ha cumplido con todos nuestros requisitos sino también que tu equipo trabaja conjuntamente con nosotros para ayudarnos a mejorar nuestra respuesta multilateral”, añadió.

Cornejo explicó que desconoce los términos de las negociaciones de la Argentina con Pfizer y aclaró que el país gobernado por Alberto Fernández no es el único que todavía no pudo llegar a un acuerdo con ese laboratorio.

“Lamentablemente, tenemos una necesidad muy grande, estamos todos sufriendo mucho y no hay suficientes vacunas, esa es la realidad. Entonces si se llega o no a un acuerdo, todo toma más relevancia. Hay que tener en cuenta que son negociaciones muy complejas”, aseguró.

En tanto, Cornejo aseguró no haber escuchado las palabras del ex ministro de Salud, Ginés González García, quien lo había calificado como un “caradura” por las palabras vertidas durante la conferencia académica.

“No tuve una conversación con el ex ministro y la relación que hemos tenido con todo el equipo del Ministerio ha sido excelente. Argentina fue voluntario para ayudarnos a traer financiamiento, para también ayudarnos con el conocimiento que hay en el país”

