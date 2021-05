Un solo municipio bonaerense quedó en Fase 4 y tiene las menores restricciones: cines, clases presenciales y reuniones sociales

En el municipio de San Cayetano, al sureste de la provincia de Buenos Aires, hay tranquilidad. A la calma que reinaba en la pre pandemia de este distrito que limita con el mar argentino, aunque tiene a la cabecera algo alejada de la playa, se le agrega ahora la tranquilidad de ser el único municipio donde el coronavirus está controlado . O al menos donde hay menos contagios y las restricciones están más alivianadas que en el AMBA o incluso otros municipios del interior bonaerense, linderos a San Cayetano.

Desde este lunes, con el regreso del esquema de Fases a la provincia de Buenos Aires, luego de los 9 días de confinamiento duro que dispuso el gobierno nacional, San Cayetano quedó como el único distrito en una posición más holgada. Está en la Fase 4 y puede tener abiertas distintas actividades que otros municipios no. Esto se debe a que la razón de casos se encuentra entre 0,8 y 1,2. San Cayetano es el único municipio de los 135 que tiene la provincia de Buenos Aires que actualmente reúne esta condición.

Hasta este domingo, San Cayetano tenía 24 casos activos y 63 personas aisladas. Desde que se inició la pandemia hubo 42 fallecidos y 796 casos recuperados.

Miguel Gargaglione, intendente de San Cayetano, recibiendo el envío de vacunas Sputnik V

Su intendente, Miguel Gargaglione (UCR-Juntos por el Cambio), explica que buena parte de la baja en los contagios tuvo que ver con la conducta individual y social de la comunidad de la ciudad. San Cayetano tiene alrededor de 9 mil habitantes y su ubicación, lejos de grandes conglomerados urbanos, aparecen como factores que para explicar por qué la enfermedad no se propagó a niveles que tensionan el sistema sanitario.

“Nosotros tuvimos un pico en la segunda ola, lo que nos hizo estar en Fase 3. Pero ajustamos el tema del seguimiento de los casos, eso hace que realmente se cierre el círculo y puedan estar bajo control o cuidado los positivos o contactos estrechos. Por otro lado, los testeos que se realizan en el hospital. A eso le agregamos testeos de los asintomáticos. Lo hacemos los días viernes, en donde hay que inscribirse: te inscribís y se hacen los testeos. El otro día hicimos 24 testeos y uno dio positivo. Si no lo encontrábamos iba a andar por el pueblo contagiando ”, explica Gargalione en diálogo con Infobae.

En San Cayetano hoy no hay pacientes en terapia intensiva internados por coronavirus. “Ya estamos por cumplir la tercera semana en Fase 4. Estamos estables. Es algo muy meritorio por cómo está la zona, porque comercial y productivamente se interactúa mucho”. San Cayetano limita con Tres Arroyos, Necochea y Gonzáles Chaves.

El intendente también destaca la vacunación. De 9 mil habitantes, ya hay más de 2.100 vacunados. El 50% de los vacunados con la dosis 1, ya tiene la dosis 2. “Estamos en un porcentaje muy bueno, que nos da bastante inmunidad”, cuenta Gargaglione, que gobierna el municipio desde el año 2007, transitando -de no modificarse la ley del fin de las reelecciones indefinidas- su último mandato. Porcentualmente, Gargalione fue el intendente que más porcentaje de votos sacó en las últimas elecciones: fue reelecto con el 73,39% de sufragios a favor.

Pese a estar en Fase 4, el municipio se puso firme con algunas actividades que se pueden hacer como sucedía en “la vieja normalidad”. Por ejemplo, los restaurantes pueden abrir atendiendo en su interior sin mayores inconvenientes. Según el cuadro de fases, en Fase 3 queda limitado a un aforo del 30%. Sin embargo, en San Cayetano los bares y restaurantes lo hacen con un 30% de su capacidad, como máximo.

El balneario de San Cayetano contra el mar argentino

“Funcionan las iglesias, los gimnasios, las clases de yoga en lugares cerrados, siempre con protocolos. Las reuniones sociales en lugares cerrados se pueden realizar con una concurrencia máxima de diez personas” , detalló el intendente.

Está funcionando el cine, que es municipal, y tiene capacidad para 200 personas. Asisten, promedio, 30 personas. Este miércoles, por ejemplo, se proyectará la película Rumbo al Mar en la que actúan Santiago y Federico Bal.

El intendente cuenta que los controles que hay en las rutas -la cabecera del distrito de San Cayetano está atravesado por las rutas 75 y 85- sirvieron para tener un monitoreo de la situación. “ El que no es esencial no entra, no puede andar en la ruta ni entrar al pueblo. Así lo establece el DNU presidencial” , agregó su intendente.

En Fase 4, según el esquema bonaerense, están permitidos los talleres culturales (hasta 20 personas, al aire libre o en espacios cerrados con amplia ventilación natural), la práctica de deportes en espacios cerrados, la celebración de ritos religiosos, en espacios cerrados con ventilación natural de hasta 20 personas. También hay clases presenciales y pueden funcionar los salones de fiestas, entre otras actividades.

El horario de circulación para personas no esenciales es de seis de la mañana hasta doce de la noche, al igual el horario en el que pueden estar abiertos los bares y restaurantes.

El mapa de la provincia de Buenos Aires está pintado de un morado rojizo. Son todos los municipios que están en Fase 3 (121). Solo un puñado de casilleros pintados en rojo más claro y uno solo en color naranja, al lado de la costa atlántica. Allí está San Cayetano, tratando de esquivar la pandemia.

