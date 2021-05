Una ciudad del sur bonaerense tiene su hospital al límite y no descarta hacer derivaciones a Río Negro

Con Macri en modo “jefe” avanza la interna entre Bullrich y Rodríguez Larreta mientras tiembla el acuerdo en Córdoba

No hubo encuentros y no se apoyan en las discusiones públicas. La titular del PRO busca encorcetar las decisiones porteñas y desde la jefatura de Gobierno mantinen silencio en el caso Pfizer y Chocobar. La lista, los radicales, Vidal y la actitud expectante del ex presidente