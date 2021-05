Los Moyano mantienen bloqueada una empresa química: el intendente Fernando Gray intervino en el conflicto

Desde ayer, la empresa pyme Química Oeste se ve impedida de funcionar por el conflicto con el sindicato de Camioneros.

Después del conflicto entre el sindicato de Camioneros y Walmart, el gremio que conduce Hugo Moyano permanecía hoy con acciones de protesta en la empresa Química Oeste, ubicada en el partido bonaerense de Esteban Echeverría. Desde que se iniciaron las medidas de fuerza, con bloqueos en el ingreso a la planta desde ayer a la mañana, la firma se encuentra impedida de funcionar y no puede distribuir la mercadería entre sus clientes .

El conflicto en Química Oeste sumó un nuevo capítulo, luego de que el intendente Fernando Gray decidiera involucrarse en la pulseada sectorial.

“Hablamos ayer con el intendente Fernando Gray, quién está encima del tema y a disposición de la empresa. Basta”, confirmó en su cuenta de Twitter Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio -vinculada al sector del PRO de Patricia Bullrich- y una de las abogadas asesoras de la empresa.

Según señalan desde la compañía, Camioneros está exigiendo que tres de los 60 empleados que tiene la empresa que provee insumos químicos a la industria, dejen de pertenecer al convenio colectivo de trabajo de Comercio y se aplique la normativa que rige en la actividad que lideran Hugo y Moyano, dado que parte de las actividades que realizan los trabajadores en discusión incluyen el manejo de camiones.

“Esto ya había pasado hace unos años con 8 empleados cuando habían amagado con bloquearnos. La realidad es que los empleados no quieren pasarse y hace 10 días desde Camioneros nos advirtieron que íbamos a tener novedades de ellos”, puntualizó a Infobae Ignacio Dos Reis, el dueño de la empresa familiar.

Una bandera de Camioneros en la empresa Química Oeste.

Según indicaron desde el sindicato de Camioneros, la disputa laboral se desencadenó hace varios meses y aclararon que no corresponde a un conflicto de encuadramiento convencional, sino a “faltas en las medidas de seguridad y de higiene, ya que los trabajadores deben compartir elementos de protección”.

“Es vergonzoso escuchar que los trabajadores cuenten que tienen que compartir las máscaras de seguridad porque hay faltantes. A los dueños no les interesa la salud ni la vida de los compañeros que está en riesgo por no cumplir las normas de higiene. Además no tienen vestuarios, ni baños, los trabajadores deben hacer sus necesidades en un rectángulo químico ”, señaló la organización gremial a través de un comunicado oficial.

Además, el sindicato cargó contra Florencia Arietto, al acusarla de “ensañarse con organización gremial, desconociendo la problemática” en materia de seguridad e higiene. “Estas son las maniobras que defiende Florencia Arietto, una persona que quiere hacer política a través de un sindicato que defiende a sus trabajadores, lo que no pudo respaldado por el PRO, lo intenta defendiendo a empresas perversas como Química Oeste”, expuso el gremio.

No es la primera vez que el sector de Hugo Moyano se enfrenta con Arietto. La abogada fue jefa de seguridad del club Independiente, durante la presidencia de Javier Cantero, y acusaba al gremio de Camioneros de tener vínculos con la barra del club.

El conflicto en Química Oeste generó la preocupación sectorial. La Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) se pronunció sobre el bloqueo que desplegó Camioneros este lunes en una empresa y expresó un enérgico repudio al accionar de los Moyano. La representación empresaria pidió la intervención del Gobierno para que se resuelva el diferendo.

Mientras tanto, el intendente Fernando Gray busca encontrar alguna solución. Fuentes sindicales de Camioneros indicaron a Infobae que la intervención del jefe comunal no beneficiaría a Quilmes Oeste, ya que la empresa “no tendría los papeles de habilitación en orden”. Sin embargo, en el sector gremial reconocen que la relación con el intendente del Frente de Todos no es fluida.

El gremio de Hugo y Pablo Moyano cerraron recientemente un acuerdo con Francisco de Narváez por Walmart, en el que reclamaba retroactivos por despidos e reincorporaciones. También le hizo planteos a Garbarino y Mercado Libre, con resultados diferentes.

SEGUIR LEYENDO: