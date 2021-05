Obispos del conurbano se sumaron al arzobispo de La Plata y reclamaron al gobierno bonaerense que habilite las misas con más de 10 personas

El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández (NA)

Un grupo de obispos de la provincia de Buenos Aires le pidió al gobernador Axel Kicillof que analice la posibilidad de ampliar la actual restricción de un máximo de 10 personas para las celebraciones religiosas al aire libre, al considerar que ese límite es “muy abusivo y completamente desproporcionado”.

El reclamo lo inició en la semana el arzobispo de La Plata, Monseñor Víctor Manuel Fernández, ante el jefe de Gabinete bonaerense, Carlos Bianco, y luego difundió una carta que le envió al gobierno provincial. Recibió el respaldo de los líderes de las principales diócesis del conurbano, incluido el de San Isidro, Oscar Ojea, quien también es presidente de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), máxima autoridad de la Iglesia Católica en el país.

En el texto, Fernández aseguró que él siempre realizó “enormes esfuerzos para acatar y explicar” las decisiones sanitarias en el marco de la pandemia del coronavirus, pero remarcó que se “supone” que debe tratarse “de medidas racionales”.

Al respecto, señaló que las misas ya se estaban haciendo al aire libre, con un máximo de 20 creyentes por vez y “con distancias de más de dos metros entre personas o burbujas”, lo que ya los obligaba a organizarlas “en diferentes horarios” para “cubrir mínimamente la demanda”, por lo que advirtió que “tensar tanto la cuerda no ayuda”.

“Reducir ahora ese número para la fase 2 y aun para la 3, a sólo 10 personas, nos parece a todos muy abusivo y completamente desproporcionado. Y esto se plantea no desde el punto de vista de la fe, sino desde la misma evidencia racional. Nos parece extraño que se considere un culto religioso más peligroso que una actividad deportiva”, sostuvo.

Recientemente, la Policía Bonaerense interrumpió una comunión al aire libre en la que había cerca de 120 personas

Para argumentar su postura, Fernández señaló que estos encuentros son “actos muy estáticos”, en los que “la gente no se mueve, no hablan entre sí, no se toca, no hay interacción, mientras que “en un partido de futbol, en cambio, hay contacto, cercanía interpersonal, se tocan, se gritan, se respiran encima, y los riesgos son claramente diferentes”.

“No pedimos que se consideren los actos del culto desde el punto de vista de la fe. Pero con una mirada meramente humana se advierte que 20 o 30 personas a dos metros de distancia en una misa al aire libre no tienen riesgo de contagio” , opinó.

En esta línea, el arzobispo de La Plata agregó que “aun los grupos de personas que se juntan a merendar en una plaza, tienen mucho mayor contacto”, por lo que les pidió a las autoridades provinciales “obrar de manera realmente razonable y científica”.

“Lo racional sería distinguir los actos de culto de otros tipos de reuniones, y habilitar un número mayor de personas que haga que la norma sea realmente practicable”, finalizó la carta que le llegó las autoridades bonaerenses.

Más tarde, adhirieron a la carta de Monseñor Fernández varios de los obispos del conurbano, quienes también le pidieron al gobernador Kicillof revisar la medida “desproporcionada de poder contar tan solo con 10 personas al aire libre para la Celebración del Culto”.

“Así mismo, solicitamos de manera formal dialogar para discernir una mayor apertura en las celebraciones en este tiempo de tanta necesidad, no solo de la salud física, sino también espiritual de nuestro pueblo bonaerense”, agregaron los líderes religiosos en un breve comunicado.

Entre el grupo que apoyó esto, están los obispos de San Justo, Eduardo García; de Morón, Jorge Vázquez; de Gregorio de Laferrere, Jorge Torres Carbonell; de San Martín, Martín Fassi; de Castrense, Santiago Olivera; de San Miguel, Damián Nannini; de Merlo-Moreno, Fernando Maletti y Oscar Miñarro; de Lomas de Zamora, Jorge Lugones e Ignacio Medina; de Quilmes, Carlos Tissera y Marcelo Magni; de San isidro, Oscar Ojea, Raúl Pizarro y Guillermo Caride; de Zarate-Campana, Pedro Laxague y Justo Rodríguez Gallego, y de Avellaneda-Lanús, Rubén Oscar López.

El reclamo se conoció apenas unos días después de que la Policía interrumpiera una multitudinaria misa que estaba celebrando un cura en la esquina de Avenida Espora y Conscripto Bernardi, partido de Almirante Brown, de la cual participaban unas 120 personas.

“La ley que sacó Kicillof dice ‘el 30% del lugar’. Acá entran 400 personas y no llegamos a 120, que sería el 30%, eso es lo que quiero aclarar. Es la ley que salió, yo la leí en el diario”, se defendió en aquel momento el líder religioso, haciendo referencia a la resolución 1208/21 que, hasta el viernes 30 de abril, permitía encuentros sociales al aire libre de hasta veinte personas.

