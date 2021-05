La Policía Bonaerense quiso interrumpir una comunión y el cura lo evitó citando a Axel Kicillof

El momento en que la Policía Bonaerense intenta suspender una comunión al aire libre que reunía más de 120 personas

Lo primero que se ve en el video es a un sacerdote que está celebrando una comunión al aire libre . Segundos después, aparecen dos efectivos de la Policía Bonaerense. Con su sotana blanca y sin tapabocas, el hombre pide “silencio” y les propone a los agentes “hablar tranquilamente” .

El hecho sucedió el sábado 1° de mayo a la tarde en la esquina de Avenida Espora y Conscripto Bernardi, partido de Almirante Brown. Aunque la cámara no lo muestra, según el cura en el lugar había cerca de 120 personas, contando niños y adultos .

El video sigue. El párroco justificó su accionar y la presencia de las familias allí reunidas: “La ley que sacó (Axel) Kicillof dice ‘el 30% del lugar’. Acá entran 400 personas y no llegamos a 120, que sería el 30%, eso es lo que quiero aclarar. Es la ley que salió, yo la leí en el diario”, dijo el hombre acerca de la resolución 1208/21 que, hasta el viernes 30 de abril, permitía encuentros sociales al aire libre de hasta veinte personas. Luego de esa fecha, las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre fueron reducidas a la mitad: el máximo habilitado es de 10 personas.

Un centenar de personas, entre las que había empleados del Poder Judicial, celebraron una comunión en un predio público en Adrogué

Según pudo saber Infobae, todo comenzó luego de que tres vecinos notaran la aglomeración de personas, entre las que había empleados del Poder Judicial, celebrando una comunión en un predio público donde, hasta antes de la pandemia, solían juntarse los Boy Scouts. Según la Policía, había alrededor de 60 personas.

Tras notar que la cantidad de gente superaba abismalmente lo permitido por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, una de las vecinas (trabajadora de la salud de un reconocido Hospital de la zona) llamó al 911 . “ Nosotros nos estamos matando en los hospitales y acá están festejando una comunión como si nada ”, habría dicho la mujer.

De cara a los allí presentes, los oficiales les explicaron a la gente que lo que estaban haciendo iba en contra de la ley. “ No puede haber tanta gente. Nosotros estamos para ir a agarrar a los chorros, no para venir a molestar . Tienen que entendernos a nosotros también”, dijo uno de los efectivos y pidió que no le faltaran el respeto.

La secuencia continúa. El religioso levanta la mano en son de paz y les asegura a los policías que “ya terminan”. Según pudo averiguar este medio, el párroco que oficiaba la comunión pertenece a una parroquia de Lomas de Zamora .

Luego de la advertencia policial, las personas que se encontraban en el lugar desalojaron de manera pacífica el espacio. En el video se las ve caminando con tapabocas y llevando las reposeras sobre las que estuvieron sentadas durante la ceremonia.

Policía suspende una comunión al aire libre

A pesar de las restricciones de circulación que ya rigen en los distritos del AMBA con el objetivo de disminuir los contagios en medio de la segunda ola del coronavirus, se registraron varios eventos con grupos de personas que infringen las normativas dispuestas por el Gobierno. Además de la comunión, este fin de semana, la Policía de la provincia de Buenos Aires intervino un evento con más de 70 asistentes y cumbia en vivo dentro del complejo Nordelta, en el partido de Tigre.

El operativo comenzó este sábado por la tarde, cuando un vecino alertó a la policía la realización de una fiesta clandestina en un lote del barrio privado El Yacht. Tras presentarse el el lugar, personal de la bonaerense detuvo a cuatro de los participantes que los enfrentaron en medio del procedimiento. Lo peor: en el evento había cerca de 70 personas, un importante equipo de sonido dispuesto para un DJ y una suerte de escenario improvisado donde una banda tocaba cumbia en vivo. Nadie usaba barbijo.





