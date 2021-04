Alerta de Migraciones: el Gobierno pidió que los argentinos no viajen a India por la aparición de una nueva cepa

Una mujer con problemas respiraratorios recibe oxígeno en el templo Gurudwara (Sikh) en Ghaziabad, India (REUTERS/Danish Siddiqui)

La Dirección Nacional de Migraciones, dependiente del Ministerio del Interior, emitió esta tarde un alerta para que los argentinos con vuelos programados a la India posterguen sus viajes debido a la crisis sanitaria que atraviesa dicho país, donde se registró la aparición de una nueva cepa de COVID-19.

Desde su cuenta de Twitter, la directora Nacional de Migraciones, Florencia Carignano, reforzó el mensaje y destacó que, en la India, la nueva variante de coronavirus se cobró 2.803 muertes y causó más de 350.000 contagios en un solo día .

Restringir los vuelos desde y hacia países considerados de riesgo es parte de la estrategia del Gobierno Nacional frente al fuerte aumento de casos pero, sobre todo, para evitar la circulación comunitaria de las nuevas mutaciones de coronavirus. En comunicación con Infobae, desde Migraciones explicaron que lanzaron una alerta porque la “cepa india” (la variante B.1.617) es mucho más contagiosa que las que se venían presentando.

“No hay vuelos directos a India (como sí pasaba con Brasil, que se podían tomar medidas directas de disminución de vuelos), en este caso se hacen a través de una o más conexiones. Entonces no sabemos si, al ir rumbo a un país de Europa, una persona luego no se dirige hacia allá. Por otro lado, también hay muchos argentinos que optan por viajar con pasaporte europeo que no requiere visa. Como todas esas condiciones nos hacen imposible saber quién está viajando a la india, decidimos hacer pública la alerta para advertir y apelar a la responsabilidad ciudadana” , indicaron a este medio.

La alerta de Migraciones va en línea con las medidas tomadas por otros países del mundo, como Alemania, Francia, Italia, Canadá y Emiratos Árabes que, según trascendió, avanzan en las restricciones sobre vuelos provenientes de India. Por caso, Kuwait anunció el sábado la suspensión de sus vuelos comerciales. Por su parte, Estados Unidos desaconseja los viajes a este país asiático y Canadá suspendió durante 30 días los vuelos procedentes de India y Pakistán. En Europa, la detección de la variante india en Bélgica, Suiza y, este domingo, en Grecia, que ya superó los 10.000 muertos.

Sin embargo, según el sitio Our World in Data, en los últimos 7 días Argentina tuvo un promedio de 524 contagios cada 24 horas por millón de habitante. En tanto, India registró 215.

En cuanto a la cifra de muertes, Argentina tuvo 7,3 diarias por millón, contra 1,57 del país asiático.

La Directora Nacional de Migraciones pidió no viaja a la India

De todas formas, la situación en la India es crítica. Al día de la fecha, 16,9 millones de personas contrajeron COVID-19 desde el principio de la pandemia y 192.000 de ellas murieron. Con hospitales saturados (en camas ocupadas por dos o tres personas) y falta de oxígeno para salvar vidas, el país quedó en el cuarto lugar por número de fallecimientos, de acuerdo con la agencia AFP.

Eso no es todo: durante los últimos tres días, el país registró un millón de nuevos casos de coronavirus, marcando un récord histórico a nivel mundial. Así lo reflejan las cifras compartidas por la cuenta de Twitter Coronavirus News: “Hoy se contabilizaron 349.691 casos; el sábado 24 de abril, 348.979; y, el viernes 23, 345.283″.

“ El primer caso de ‘la cepa india’ de COVID-19 fue detectado en Suiza, se trata de un pasajero que llegó a través de un aeropuerto de tránsito ”, comunicó la Oficina Federal de Salud Pública a través de redes sociales. Además, se barajó la posibilidad de incluir a la India en una lista de países peligrosos en términos de situación epidemiológica, de acuerdo a lo que informó la agencia de noticias Sputnik.

India registró un millón de nuevos casos de COVID-19 en solo tres días marcando récord histórico a nivel mundial

Según informó la agencia AFP, el gigante asiático, de más de 1.300 millones de habitantes, no consigue doblegar a la pandemia. “Los estragos del coronavirus continúan y no hay tregua”, admitió este domingo el jefe de gobierno de la capital Nueva Delhi, Arvind Kejriwaly, por lo que decidió prolongar el confinamiento en la región una semana más.

Frente a este a este panorama, la lenta campaña de inmunización en India no deja de ser paradójica. Se trata del mayor productor mundial de vacunas pero, hasta ahora, apenas se suministraron 130 millones de dosis, por lo que solo el 8% de la población fue vacunada al menos una vez. De acuerdo con Azizah F. Siddiqui, investigadora del Instituto de Salud Global de la Universidad de Ginebra, consultada por Infobae, India ha aprobado de urgencia la vacuna Sputnik V (Rusia), y en el país circulan la Covishield (AstraZeneca) y la autóctona Covaxin.

“ La campaña de vacunación en la India , aunque fue impresionante al comienzo, con 300.000 dosis al día en su punto álgido, se ha reducido a 200.000 al día por la falta de insumos . Lo que resulta insatisfactorio es que India haya regalado vacunas Covishield a países vecinos y estratégicos, lo que se sospecha que es una forma de poder blando, en el marco de la competencia con China. Esta medida es innecesaria, ya que no estamos suficientemente inmunizado. No como respuesta a estas críticas sino al número desorbitado de casos, desde el 1 de mayo de 2021 todos los indios mayores de 18 años podrán vacunarse de forma gratuita en las instituciones gubernamentales”, apuntó Siddiqui.

En este contexto, uno de los doce miembros del Subcomité de Crisis de Coronavirus del Congreso estadounidense, Raja Krishnamoorthi solicitó al presidente Joe Biden que distribuya el excedente de millones de vacunas AstraZeneca a países donde el coronavirus esté golpeando con mayor fuerza, entre ellos, la India. “ Cuando hay gente que las necesita desesperadamente, no podemos dejarlas guardadas en un depósito ”, afirmó.





