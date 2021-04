La jefa de Epidemiología del Hospital Gutiérrez advirtió que “hay un aumento de casos de COVID-19 en los chicos de entre 10 y 16 años”

La jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez aseguró que están creciendo los contagios en los chicos de entre 10 y 16 años

Ángela Gentile, jefa de Epidemiología del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, brindó una serie de datos que reflejan las variaciones que se perciben en este rebrote de contagios que atraviesa la Argentina. El dato más significativo está enmarcado en los niños y adolescentes: “Hay un aumento de casos en los chicos de entre 10 y 16 años”, advirtió la doctora.

“Tenemos en total 10 chicos internados (con coronavirus) y uno en terapia intensiva. De los cuales, la mayor parte, son de la provincia de Buenos Aires, y el resto de la ciudad de la Buenos Aires. También hay un paciente de Comodoro Rivadavia. Es nuestro patrón, porque somos un centro de derivación. Nosotros recibimos este tipo de chiquitos que no solo tienen con COVID: salvo un paciente todos tienen una enfermedad de base”, explicó.

Desde hace algunas semanas, los especialistas están viendo un aumento de casos de COVID-19 en menores de edad, la mayoría de ellos en la franja etaria que va desde los 10 a los 19 años, tal como explicó Gentile.

“Uno de los pacientes internados en terapia tiene una enfermedad neurológica crónica. En general, ese es el perfil que estamos teniendo en la internación. En resumen, hay un aumento de casos en todos los grupos de edad. La mayor parte de los casos del rebrote se da entre 20 y 50 años de edad. El año pasado no era así, pero ahora se da en una franja intermedia ”, reveló la epidemióloga.

Ángela Gentile es una de las médicas que habitualmente asesora al gobierno nacional

Un estudio publicado en mayo pasado en la revista científica JAMA daba cuenta de la causa por la que los niños representan menos del 2% de los casos de COVID-19: la expresión de la enzima convertidora de angiotensina 2 (ACE2), que se demostró que se une a la proteína espiga del SARS-CoV-2 y promueve la internalización del virus en las células humanas es más baja en los menores y esta aumenta en la edad adulta.

En diálogo con María Laura Santillán en La Mañana de CNN Radio, Gentile fue consultada por el impacto de la presencialidad escolar en cuanto al aumento de contagios: “La escuela es un lugar seguro, pero los chicos hacen otras actividades aparte. Los chicos no son grandes contagiadores, pero todos los grupos de edad están en curva ascendente de contagios”, respondió una de las médicas que habitualmente asesora al gobierno nacional.

Y continuó: “ Los chicos se contagian de un adulto, entre el 50% y 70% se contagian así. Nosotros concentramos más porque además de chicos que tienen COVID conllevan una enfermedad de base. Si lo comparamos con el anterior pico, el perfil clínico epidemiológico es semejante. Hay que observar cómo se da esta dinámica, porque cambió el perfil de los pacientes (son más jóvenes). Muchos pacientes adultos jóvenes están internados en terapia sin enfermedad de base”.

Gentile consideró que “es una buena noticia que no se haya abierto en el Gutiérrez una Sala COVID".

Por otra parte, consideró que “es una buena noticia que no se haya abierto en el Gutiérrez una Sala COVID. El año pasado la tuvimos llena con casos leves o moderados. No hay que olvidar que nosotros tenemos mucha cantidad de pacientes pediátricos con la patología habitual”.

Gentile completó: “No podemos vacunar chicos todavía, la investigación no ha llegado a la pediatría. Las vacunas no están autorizadas. Hay mucha preocupación en los papás y me parece importante marcar que no cambió el cuadro clínico en pediatría ”.

SEGUIR LEYENDO: