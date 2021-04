Oscar Parrilli: “Larreta está obedeciendo a Macri y a Patricia Bullrich, lo más violento que tiene el PRO”

El senador del Frente de Todos, Oscar Parrilli, criticó hoy la decisión del jefe de Gobierno, Horacio Rodríguez Larreta de no acatar el fallo judicial federal por la presencialidad en las clases, e insinuó que su comportamiento responde a la interna por el liderazgo de Juntos por el Cambio, donde el sector encabezado por Mauricio Macri mantiene la postura más confrontativa hacia las restricciones sanitarias por la pandemia de coronavirus.

“Es una irresponsabilidad fenomenal cuando debería estar preocupado ver cómo parar los contagios y la salud de los porteños”, sostuvo Parrilli sobre Rodríguez Larreta, en su decisión de rechazar el DNU del presidente Alberto Fernández, que suspende la presencialidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). “Se está preocupando por una carrera personal y política para responder a un minúsculo sector de ‘Juntos por el Odio’. Está mostrando la calaña de dirigente político que es y lo bajo que llegó en sus prioridades”, sostuvo el dirigente.

Desde su punto de vista, Oscar Parrilli advirtió que el jefe de Gobierno porteño está “siguiendo directivas ” y “obedeciendo a Mauricio Macri y Patricia Bullrich”, que es “lo peor, lo más nefasto y violento que tiene el PRO ”.

“Está respondiendo a esa política, en vez vez de estar trabajando por otros temas”, fustigó el senador nacional en diálogo con el programa ‘Crónica Anunciada’, por FM Futurock. “Es lamentable y lo pone en el lugar de Macri. Algunos pensaban que Larreta era distinto. No le importa nada la sociedad argentina, no solo no le importa la salud ya la salud de los porteños sino de los argentinos, porque la Ciudad no es una isla”, agregó.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta escuchan a Patricia Bullrich, en una reunión del PRO en Vicente López.

En varias de sus declaraciones y comunicados públicos, tanto Mauricio Macri como Patricia Bullrich se manifestaron en contra de las medidas sanitarias que restringen la circulación. La presidenta del PRO y ex ministra de Seguridad hizo un llamado explícito a “resistir” esas acciones.

“Vamos a resistir en la medida en que sea totalmente irracional. De 23 a 5 va a destruir un montón de negocios. ¿Vas a seguir destruyendo restaurantes? Que lo hagan, pero la realidad es que la economía argentina no resiste más”, advirtió Patricia Bullrich ante el primer DNU firmado a comienzos de abril por Alberto Fernández.

Para Parrilli, ese tipo de visión es contraria a la política sanitaria para refrenar la ola de contagios de coronavirus. “Gobiernos de derecha, de izquierda, más o menos progresistas, están tomando medidas muy parecidas con respecto al virus, limitando la circulación y las clases”, manifestó el senador de estrecha confianza a la vicepresidente Cristina Kirchner.

Y continuó con más críticas hacia Horacio Rodríguez Larreta: “Los problemas mas serios de los argentinos ahora son la vacunación, afectar lo menos que se pueda la economía y combatir el alza desmesurada de los precios. Esto debería ser la preocupación de los gobernantes. Está demostrado que lo ha dejado sólo a Alberto Fernández, lo que hizo ese domingo fue un discurso de campaña”.

“Ellos hablan de preocuparse por la educación cuando hicieron todo lo contrario en la Argentina y en la Ciudad. No hicieron una escuela, no hay netbook para los chicos. Es digno de un cinismo y una irresponsabilidad pocas veces vista”, concluyó Parrilli.

