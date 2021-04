Paritarias: avanza el acuerdo de los metalúrgicos, comenzaron las negociaciones en Comercio y se firmó el aumento en estaciones de servicios

El titular de la UOM, Antonio Caló

Empresarios y sindicalistas de la actividad metalúrgica reanudarán este martes las negociaciones para cerrar la paritaria de 2021: ambas partes consideran probable que se acuerde un aumento salarial que oscilaría entre 32% y 35% en tres pagos, aunque falta definir si una parte de la mejora será no remunerativa y fijar la fecha de la cláusula de revisión.

Las negociaciones comenzaron formalmente el 18 de marzo en el Ministerio de Trabajo, aunque ya se habían realizado contactos extraoficiales, y estuvieron cerca de encarrilarse en el otorgamiento de un aumento del 32%, cifra que estaba dispuesta a conceder el sector empleador luego de que la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) blanqueó su reclamo del 35%.

Sin embargo, el gremio que conduce Antonio Caló se endureció frente a la postura más intransigente de algunas seccionales que pedían un aumento mayor, por lo que las tratativas se empantanaron y se postergaron finalmente para este martes.

Las cámaras patronales habían propuesto que una parte del aumento fuera no remunerativa para que el pago de las cargas sociales no provocaran problemas en empresas que aún están en una situación compleja, postura que avaló Trabajo, pero el tema aún no fue resuelto, al igual que la cláusula de revisión: los empleadores propusieron volver a sentarse en enero para analizar si había que compensar los salarios por el alza de la inflación, pero la UOM quiere que sea en octubre.

“Las diferencias no son muchas ni imposibles de superar”, reconocieron a Infobae fuentes empresariales, que, de todas formas, mostraron su preocupación por los efectos en la producción metalúrgica de la segunda ola: aseguraron que “estaban trabajando mejor, con un repunte de la actividad, pero en estos últimos días se puso más complicado, a lo que hay que sumar que seguimos pagando los salarios a los trabajadores que se quedan en sus casas por estar dentro de los grupos de riesgo”.

Las anteriores paritarias de la UOM vencieron a fines de marzo de 2020, pero por las dificultades económicas debido a la cuarentena recién se firmaron el 9 de diciembre. Consistió en un aumento en dos cuotas: un 25% desde el 1° de enero de 2021 y un 10% adicional desde el 1° de febrero, con lo cual la mejora representó un 39,6% sobre los salarios básicos.

Mientras, la Federación de Empleados de Comercio (FAECYS), encabezada por Armando Cavalieri, formalizó ante las cámaras del sector un reclamo del 35% de aumento para este año, en cuatro cuotas, con dos revisiones salariales, y ambas partes mantendrán su primer encuentro el lunes próximo en el Ministerio de Trabajo para intentar un acuerdo.

Los empresarios están preocupados por las consecuencias que tendrán las actuales restricciones en la actividad mercantil y, sobre todo, en alerta ante la posibilidad de que se dispongan medidas más duras ante el alza de los contagios.

A fines de enero, la FAECYS acordó con la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Unión de Entidades Comerciales (Udeca) la revisión de la paritaria 2020, que consistió en un incremento del 21% en tres tramos, más la incorporación de los $5.000 no remunerativos que el personal ya percibía, por lo que la suma anual de la mejora constituyó un aumento anual del 35 por ciento, según precisó Cavalieri.

Por otra parte, la Federación de Obreros y Empleados de Estaciones de Servicio y Garajes de la República Argentina (FOESGRA), cuyo secretario general es Carlos Acuña, uno de los cotitulares de la CGT, acordó con las principales cámaras empresarias del sector un aumento salarial del 34% para 2021, en cuatro cuotas de 8,5% (abril, julio, agosto y octubre), con una cláusula de revisión pactada para octubre y el acuerdo para que el primer tramo sea no remunerativo.

Además, las partes resolvieron prorrogar el acuerdo que regía desde el año pasado para suspender al personal sin tareas con el pago de una asignación económica, según lo establece el artículo 223 bis de la Ley de Contrato de Trabajo.

La Casa Rosada incentiva paritaria para 2021 que se encarrilen dentro de la pauta presupuestaria oficial, que contempla una inflación del 29%, con el agregado de “dos o tres puntos”, según lo admitió el ministro de Economía, Martín Guzmán.

Hasta ahora, abrió la serie de acuerdos para 2021 la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, que firmó un 29% de incremento, más una actualización salarial del 2,1% para 2020 y una cláusula de revisión en septiembre y noviembre.

El gobierno nacional y los gremios docentes acordaron a fines de febrero un aumento salarial del 34,6%, que se pagará en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. De esta forma, el salario inicial docente, de $27.500, subirá a $31.000 en marzo, a $34.500 en julio y a $37.000 en septiembre.

A principios de marzo, el sindicato de los encargados de edificios, cuyo titular es Víctor Santa María, cerró su paritaria 2021 dentro de los parámetros que busca el Gobierno al firmar con las tres cámaras del sector un 32% de aumento salarial en cuatro tramos (7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero de 2022) y el compromiso de ambas partes de reunirse en septiembre.

También el mes pasado, por otra parte, se acordó un 32% de aumento salarial para los trabajadores de AySA luego de las negociaciones entre la presidenta de la empresa, Malena Galmarini, y el líder del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri.

En esos días también se alcanzó el acuerdo salarial para 2021 de la Unión de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC), que lidera Carlos Bonjour: el incremento será del 30% para los salarios básicos en tres tramos (10% en marzo, 10% en junio y 10% en agosto), con cláusula de revisión en octubre.

La semana pasada, por otra parte, la Federación de Trabajadores de la Sanidad (FATSA) acordó con los empresarios de clínicas, sanatorios, laboratorios y geriátricos un aumento de entre el 15% y el 16% en concepto de revisión de la paritaria 2020, por lo que tendrán para ese año una recomposición del 36,1%, y en 45 días comenzarán las negociaciones para 2021.

