Sorpresiva medida: Bullrich decidió cancelar el informe de gestión de Adorni previsto para el 2 de julio en el Senado

El funcionario optó por guardar silencio

Cuando en el recinto se está por tratar una interpelación en su contra con eventual moción de censura, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, canceló de manera sorpresiva el informe de gestión que tenía previsto brindar el próximo 2 de julio en el Senado.

La imprevista decisión generó suspicacias porque fue el propio Adorni el que, hace tan solo 12 días, el 11 de junio, anunció por redes sociales que iría a la Cámara alta a responder preguntas.

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Los motivos de la suspensión no están claros. Infobae consultó tanto en el entorno de la jefa del bloque oficialista, Patricia Bullrich, como del ministro coordinador y las respuestas varían. Por el lado de la senadora explican que fue ella quien le pidió a Adorni que no fuera al Senado porque “no tiene sentido que se exponga a una carnicería”.

Sin embargo, quienes rodean al funcionario argumentan que fueron los legisladores de la oposición los que le pidieron que no asista: ”Manuel no cancela nada, está siempre a disposición. Son ellos los que no lo quieren escuchar, pero cuando lo soliciten, va a estar“, remarcan.

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El tuit de Adorni anunciando que iría al Senado en julio

Además, la decisión se da en medio de una interna entre ambos dirigentes. Bullrich fue la única miembro del Gobierno que criticó abiertamente los gastos que Adorni no puede justificar y por los que está siendo investigado por presunto enriquecimiento ilícito.

Como contrapartida, hoy hubo reuniones son senadores en la Casa Rosada que las encabezó Adorni y la ex ministra de Seguridad decidió no asistir. En el Ejecutivo se encargaron de aclarar que los legisladores que fueron “pertenecen a La Libertad Avanza y no son de nadie”.

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En un nuevo gesto de respaldo por parte de la cúpula del Poder Ejecutivo, el jefe de Gabinete estuvo acompañado en las reuniones con los senadores, que se llevaron adelante en tres tandas, por la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Los encuentros fueron a las 11.30, a las 13 y a las 16 horas. El primero de estos se realizó con Pablo Cervi (Neuquén), Enzo Fullone (Río Negro), Carmen Álvarez Rivero (Córdoba), Vilma Bedia (Jujuy) y Romina Almeida (Entre Ríos). El segundo con Ezequiel Atauche (Jujuy), Juan Cruz Godoy (Chaco), Ivanna Arrascaeta (San Luis), Gonzalo Guzmán Coraita (Salta), Bruno Olivera (San Juan), Juan Carlos Pagotto (La Rioja) y Belén Montes de Oca (Tierra del Fuego).

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Adorni con senadores de LLA

Asistió también el secretario de Asuntos Estratégicos, Ignacio Devitt, que fue además la persona encargada de organizar el cónclave en la Casa Rosada.

Los otros tres senadores que tampoco pudieron estar fueron Luis Juez, que tenía compromisos en Córdoba, Francisco Paoltroni, que está en Estados Unidos hasta el 25 de junio, y María Emilia Orozco, que viajó a Colombia para ser veedora en las elecciones de ese país.

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En paralelo, Bullrich está llevando adelante las negociaciones con el resto de los espacios para evitar que la oposición avance con los proyectos que buscan remover al ministro coordinador. La semana pasada, consiguió postergar hasta este jueves la sesión prevista para el anterior, pero acordó a cambio incorporar en el temario los pedidos de interpelación.

“La decisión de cancelar fue una propuesta de Bullrich que se conversó con Karina Milei y con Devitt, que estuvieron de acuerdo”, explicó un senador.

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En tanto, a las 18:00 de este martes habrá reunión de labor parlamentaria en el Senado, durante la cual los partidos terminarán de definir los asuntos que se debatirán dentro de tan solo dos días.

Patricia Bullrich (Jaime Olivos)

Hasta el momento, Adorni no le había informado formalmente a la Vicepresidenta, Victoria Villarruel, sobre su decisión de no asistir al recinto el 2 de julio.

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“Tiene que venir una vez por mes a cada Cámara. Hasta ahora solo dio un informe de gestión en Diputados, así que no tiene argumentos para incumplir con el mandato constitucional“, cuestionaron en el círculo íntimo de quien fue la compañera de fórmula de Javier Milei.

La noticia también molestó a algunos de los aliados, que todavía analizaban la postura a tomar en caso de que prospere el proyecto de interpelación: “Si no viene es peor“.

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Por su parte, las autoridades nacionales argumentaron que la cancelación de la visita se debe a que ningún bloque le envió las correspondientes preguntas.

Efectivamente, en el equipo del jefe de Gabinete no habían comenzado a preparar el discurso porque todavía no tenían -según adujeron- el cuestionario por parte de los legisladores, a los que les dieron 5 días hábiles para que cumplieran con ese trámite.