La Coalición Cívica de Carrió dice que no denunció al Gobierno por envenenamiento con la Sputnik V y cruzó a un funcionario de Kicillof

Los principales referentes de la Coalición Cívica junto a Elisa Carrió

La Coalición Cívica (CC), el partido político creado y liderado por Elisa Carrió , negó de manera enfática que haya denunciado al Gobierno por “envenenamiento” con la distribución y aplicación de la vacuna Sputnik V y calificó de “irresponsables” a los responsables de los casos de vacunatorios VIP. En ese sentido, llamó a los funcionarios del Gobierno nacional a “mantener la calma y seguir trabajando con buena voluntad” para superar el momento delicado que atraviesa la Argentina en el marco de la pandemia del coronavirus.

“ Irresponsable es haber utilizado las vacunas que eran de todos los argentinos para inmunizar a amigos y militantes propios, y repetir información falsa . Eso no tiene excusa posible”, señala el comunicado emitido este martes por el espacio político.

El escrito fue publicado después de las declaraciones del jefe de Gabinete de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, quien apuntó contra tres de los principales referentes de Juntos por el Cambio, entre los que se encuentra la líder de la CC: “ (Mauricio) Macri, (Patricia) Bullrich y Carrió son las tres personas más irresponsables de este contexto ”. Y agregó: “Ponen palos en la rueda, profieren información falsa y hacen operaciones de prensa. Pedirle responsabilidad a los irresponsables es gastar pólvora en chimangos”.

El ida y vuelta entre el oficialismo y la oposición en torno a la “responsabilidad” durante la pandemia llegó a su pico de tensión cuando Carrió acusó al presidente Alberto Fernández y al entonces ministro de Salud, Ginés González García, de “defraudar a la administración pública”, “abuso de autoridad”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y “envenenamiento” por la aplicación de la vacuna Sputnik V en la Argentina a fines del año pasado. En el comunicado emitido hoy hicieron se hizo referencia al respecto.

“Ante afirmaciones erróneas repetidas de manera constante por parte de funcionarios del oficialismo, la CC no realizó denuncia alguna por ‘envenenamiento’. Sí se requirió que se investigue la posible comisión de los delitos de defraudación, incumplimiento de los deberes de funcionario público y posible atentado a la salud pública, luego de que el presidente de la Federación Rusa, Vladimir Putin, afirmara en esos días que la vacuna no era para aplicar a personas mayores de 60 años. Tampoco se contaba entonces con información pública sobre la Sputnik V”, señalaron.

Las declaraciones de Carlos Bianco sobre la "responsabilidad" durante la pandemia

Y agregaron: “Se estaba iniciando la vacunación masiva de personas con una vacuna que no había sido aprobada siquiera por el proceso de emergencia que tiene establecido el ANMAT, ni por ningún otro organismo de similar competencia en el mundo, sino por una resolución del Ministerio de Salud, no había sido publicada por ninguna revista científica y, hasta ese momento, no había sido puesta la información solicitada ante la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Confiamos en que pudo haber un equívoco y no sospechamos mala intención en los que repiten con ligereza el rumor de la denuncia por ‘envenenamiento’, pero les solicitamos un poco de seriedad y responsabilidad para evitar que estos malentendidos se reproduzcan”.

En ese sentido, la Coalición Cívica señaló que el país se encuentra “en un momento delicado” y, por lo tanto, “es fundamental que quienes tienen la responsabilidad de conducir en esta pandemia tengan la madurez y la serenidad para hacerlo preservando a la ciudadanía de rumores o versiones de mala fe y se ocupen de la tarea para la que fueron designados”.

“Desde la CC insistimos en la necesidad de mantener la calma y seguir trabajando con buena voluntad para superar de la mejor manera posible este momento”, concluyeron desde el espacio político.

SEGUIR LEYENDO: