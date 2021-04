A la espera de nuevas dosis, el PAMI armó el operativo para comenzar a vacunar la próxima semana en la Ciudad de Buenos Aires

El PAMI comenzará a vacunar en la Ciudad de Buenos Aires la semana próxima. En la foto, el presidente Alberto Fernández junto a la directora Luana Volnovich

El PAMI, la obra social de los jubilados, comenzará a vacunar a parte de los afiliados mayores de 60 años que residen en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires la semana próxima. El día aún no está definido, ni tampoco a través de cuántos vacunatorios se realizará la campaña ¿El motivo? Desde el organismo que preside Luana Volnovich reconocen que l as vacunas, en principio Sputnik V, aún no fueron entregadas por el ministerio de Salud , a cargo de Carla Vizzotti.

Voceros del PAMI le aseguran a Infobae que el operativo es un “refuerzo” un “complemento” a los programas de inmunización contra el COVID-19 que ya rige en cada una de los 24 distritos en los que esta dividido el país. Y que en este caso, no se trata de una “excepción” realizada a la alcaldía porteña , sino que, por orden del presidente Alberto Fernández, se tomarán medidas similares “en cada provincia que lo requiere y que los justifique epidemiológicamente”.

El jueves por la mañana, Vizzotti y Volnovich, analizaron la “implementación de la estrategia de vacunación contra el SARS-CoV-2 en adultos mayores”, según confiaron a este medio allegados a la ministra de Salud, y acordaron “la entrega de dosis de vacuna”, por parte de la cartera sanitaria “a fin de acelerar la inmunización de los mayores de 60 en la Ciudad de Buenos Aires” pero también “en otros puntos del país”, que serían los grandes aglomerados urbanos de la provincia de Buenos Aires, Córdoba y Mendoza.

“El ministerio de salud distribuye vacunas contra la COVID-19 de acuerdo a un criterio poblacional definido por el INDEC, y sobre esa base va realizando ajustes para que PAMI pueda complementar la vacunación de la población objetivo en algunas jurisdicciones donde hay mayor proporción de adultos mayores”, explicó Vizzotti.

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta (der), y el ministro de Salud, Fernán Quirós (izq), acordaron con el PAMI que se vacune a afiliados de esa obra social que viven en CABA pero con dosis asignadas al PAMI por Nación. (Crédito: Adrian Escandar)

Eso ocurre, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires. Por esa razón, Horacio Rodríguez Larreta le solicitó a Fernández un refuerzo de vacunas. El mandatario negó esta posibilidad ante la convicción cierta que el resto de los gobernadores reclamaría lo mismo. El primero en la lista de protestas sería el bonaerense Axel Kicillof.

La solución a este reclamo, que tenía solidos argumentos, fue hacerlo a través de la obra social de los jubilados. Fue así como Fernández le pidió al alcalde porteño que se ponga en contacto con Volnovich.

El diálogo no fue fluido y hubo obstáculos, uno aún insalvable. PAMI no le facilitó aún al ministerio de Salud de la ciudad, a cargo de Fernán Quirós, el padrón de afiliados de la obra social de los jubilados que viven en CABA. Un dato clave para realizar el seguimiento de los inmunizados y evitar que algún ciudadano “se saltee la fila”.

“PAMI no nos dio el padrón. Por eso es que PAMI no firmó un convenio con nosotros y por eso es que no ke asignamos una cuota parte de las vacunas de la ciudad. Las vacunas no se las damos nosotros. Las asigna directamente Nación por fuera de nuestra cuota porque no pueden hacer el convenio con Ciudad por el tema del padrón. Así que PAMI va a recibir una cantidad de vacunas del gobierno nacional. Nosotros los vamos a ayudar con los turnos, con la organización, con la asignación de las personas, pero es una forma diferente a los convenios que tenemos. Es mucho más focalizada”, le detallan a Infobae los funcionarios que trabajan codo a codo con Quirós.

Más allá de esta disputa, no menor, la administración de Rodríguez Larreta podrá inmunizar a una porción mayor de la población de adultos mayores por fuera de las dosis que le entrega el ministerio de Salud de la Nación y que califican como “escasa”.

Fernández, a su vez, accede a uno de los fuertes reclamos del alcalde porteño, que milita en el espacio opositor, sin ser sometido al escrutinio de los gobernadores propios que también pugnan por una mayor cantidad de vacunas, que es un bien escaso.

Ayer, ante las críticas por la demora en la vacunación a través de la mayor obra social del país, Volnovich declaró: “PAMI va a vacunar. El Presidente se comunicó conmigo y le pidió a PAMI que ayude porque quiere fortalecer la campaña. PAMI se va a sumar a las estrategias estatales. Lo que haremos es potenciar la vacunación. El ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires es el que más salió a la luz. Los grandes centros urbanos tienen mayor riesgo por la mayor población. Ahí PAMI puede hacer un complemento a la campaña de vacunación”,

En principio el PAMI vacunará con dosis de Sputnik V REUTERS/Hazem Ahmed

Pero hasta esta mañana no había definiciones de cuando comenzaría el operativo. Ante la consulta de este medio, uno de los máximos allegados a la titular del PAMI confirmó que, aunque el día aún no esta definido, la próxima semana comenzará la vacunación de la obra social de los jubilados en CABA, con las vacunas asignadas por Vizzotti.

“A la obra social del los jubilados aún no llegaron las dosis, por eso no podemos dar la precisión de cuantas vacunas son y el día exacto que comenzamos” . La misma información tienen en el gobierno de la ciudad.

En principio PAMI dispondrá cuatro puestos de vacunación en diferentes puntos de la Ciudad. Desde esa obra social se explicó que los afiliados y afiliadas deberán inscribirse usando los canales oficiales de siempre, de cada jurisdicción, como viene ocurriendo hasta ahora y que el PAMI será quien garantice, en cada lugar, “ más vacunas y más vacunatorios .”

La semana pasada Fernández instruyó a Volnovich, a establecer las provincias con mayor demanda de vacunas para los adultos mayores y solicitó a la ministra Vizzotti, que estableciera un nuevo método proporcional para distribuir las vacunas en los 24 distritos de la Argentina.

De esta forma, explicaron desde el ministerio de Salud de la Nación a Infobae, el Presidente, aún aislado en la quinta presidencial de Olivos por haberse contagiado de COVID-19, “pone en marcha una decisión de alcance nacional, con un beneficio directo a la Ciudad de Buenos Aires, respetando la cantidad de dosis que le corresponde a ese distrito al margen de las cuotas extraordinarias que llegarán a todas las sedes del PAMI porteño”.

“Veremos la semana próxima cuando pueden arrancar”, dijeron desde el entorno de Quirós, y agregaron: “Y cuantas vacunas les va a otorgar Nación. Ese dato aún no lo tienen en el PAMI, mucho menos nosotros”.