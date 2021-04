La Panamericana y la 9 de Julio son dos playas de estacionamiento por protestas de piqueteros

Los manifestantes del Polo Obrero cortaron la Avenida 9 de Julio en su totalidad

Como sucede de manera recurrente, una manifestación piquetera, en esta ocasión organizada por el Polo Obrero horas después de los anuncios del Gobierno para restringir la circulación y contener el impacto del rebrote de COVID-19 , generó que tanto Panamericana y la avenida 9 de Julio se conviertan en dos playas de estacionamiento.

Entre otros puntos, reclaman mejoras laborales y aumentos salariales

En el caso del microcentro porteño, permanecen cortados las dos manos de la principal avenida de la ciudad de Buenos Aires -incluidos los carriles del Metrobus- para reclamar frente al Ministerio de Desarrollo Social puestos de trabajos e incrementos en los montos de los sueldos más bajos.

La movilización en la Panamericana

Desde Prensa Obrera se informó que la medida fue convocada por el Frente de Lucha Piquetero, encabezado por el Polo Obrero, junto a las agrupaciones Darío Santillán, la CTA-Autónoma, Barrios de Pie y FOL. La manifestación forma parte de un plan de lucha a nivel nacional que fue anunciado el lunes por esas agrupaciones sociales, después de una asamblea realizada en el Obelisco, y que también se replica en la Panamericana y en el Puente Pueyrredón.

La protesta principal se realizó frente al Ministerio de Desarrollo Social

“El crecimiento de la pobreza y el hambre es resultado de la política de sometimiento ante el FMI del gobierno de Alberto Fernández, que continúa la orientación del macrismo en esa materia”, detallaron las agrupaciones en un comunicado.

“ (La protesta) atenta contra el decreto que va a emitir el Presidente, son imágenes no deseadas, que no tenemos que tener, miles de personas que vienen en tren desde Constitución o desde Retiro, en contra de la no aglomeración de personas ”, aseguró el vicejefe de Gobierno porteño, Diego Santilli, en diálogo con TN.

Fotos: Maximiliano Luna