“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Julio Enciso vivió una noche cargada de emociones tras la clasificación de Paraguay a octavos de final del Mundial, luego de vencer a Alemania por 4-3 en la tanda de penales. El delantero, pieza clave en el triunfo, destacó la importancia personal y colectiva del logro y dedicó el resultado a la memoria de su abuelo, figura central en sus inicios en el fútbol.
La emoción de un triunfo con historia familiar
Al finalizar el partido, Enciso no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos de su infancia en los que veía los partidos de la selección junto a su abuelo.
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En declaraciones recogidas por distintos medios, el jugador expresó: “Recuerdo sentarme al lado de mi abuelo. Le dedico esto a él. Estoy seguro de que estaría orgulloso de mí”. La victoria, según relató, tuvo un valor especial porque la asoció a esos recuerdos que marcaron su pasión por el fútbol desde la niñez.
La frase que pronunció a los periodistas, “este es el mejor día de mi vida”, resume la carga emocional del momento. El delantero aprovechó para enviar un saludo a toda la afición paraguaya, asegurando que la clasificación también tenía un significado colectivo y representaba una alegría compartida en todo el país.
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Un gol decisivo y la fuerza del grupo
En el plano deportivo, Julio Enciso fue determinante al anotar el único gol de su equipo durante el tiempo reglamentario, antes de ser sustituido.
Su aporte fue clave para llevar el partido a la definición por penales, donde la selección paraguaya logró imponerse ante los alemanes y avanzar a la siguiente fase del torneo.
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El delantero subrayó la fortaleza del grupo y la importancia de la respuesta colectiva tras su salida del campo. “Tuve que salir del partido, pero ellos siguieron y eso reflejó lo fuerte que somos como grupo”, afirmó Enciso al cierre del encuentro.
El resultado final, con un marcador de 4-3 en la tanda de penales, selló el pase a octavos de final y dejó al equipo con la moral en alto.
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Celebración íntima y apoyo familiar
Después del pitazo final, Enciso protagonizó una escena emotiva al dirigirse a las gradas para encontrarse con su esposa, Melissa Cardona. Ambos compartieron un abrazo y un beso que sintetizaron la alegría y el alivio tras el logro deportivo.
La pareja contrajo matrimonio el 29 de mayo de 2025 en la casa familiar de Enciso en Caaguazú, Paraguay, y la presencia de Melissa en el estadio reforzó el valor del apoyo familiar durante la competencia.
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Los festejos en las tribunas también se replicaron en distintos puntos del país, donde amigos y familiares siguieron el desarrollo del partido. La clasificación generó un ambiente de unidad y esperanza en la afición paraguaya, que celebró el avance hacia la siguiente ronda.
Próximo desafío y dedicatoria final
El próximo compromiso de Paraguay será el 4 de julio en Filadelfia, donde la selección enfrentará a Francia. El equipo ya inició la preparación para ese encuentro, con la motivación de haber superado a uno de los rivales más exigentes del certamen.
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Antes de abandonar la zona mixta, Julio Enciso envió un beso al cielo en homenaje a su abuelo, gesto que cerró una jornada memorable tanto en lo deportivo como en lo personal. El delantero dejó claro que la victoria sobre Alemania quedará vinculada de forma permanente a sus recuerdos familiares y al sentimiento de orgullo nacional que atraviesa al plantel y los hinchas.
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