“Le dedico esto a él”, declaró Julio Enciso entre lágrimas tras el histórico triunfo de Paraguay ante Alemania en el Mundial

Julio Enciso celebra la histórica clasificación de Paraguay a octavos de final tras vencer a Alemania por penales en el Mundial (REUTERS/Peter Cziborra)

Julio Enciso vivió una noche cargada de emociones tras la clasificación de Paraguay a octavos de final del Mundial, luego de vencer a Alemania por 4-3 en la tanda de penales. El delantero, pieza clave en el triunfo, destacó la importancia personal y colectiva del logro y dedicó el resultado a la memoria de su abuelo, figura central en sus inicios en el fútbol.

La emoción de un triunfo con historia familiar

Al finalizar el partido, Enciso no pudo contener las lágrimas al recordar los momentos de su infancia en los que veía los partidos de la selección junto a su abuelo.

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En declaraciones recogidas por distintos medios, el jugador expresó: “Recuerdo sentarme al lado de mi abuelo. Le dedico esto a él. Estoy seguro de que estaría orgulloso de mí”. La victoria, según relató, tuvo un valor especial porque la asoció a esos recuerdos que marcaron su pasión por el fútbol desde la niñez.

LA EMOCIÓN DE JULIO ENCISO 🥹🇵🇾



Entre lágrimas, el futbolista paraguayo recordó a su abuelo tras eliminar a Alemania. #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/TyC52qCtn7 — DSPORTS (@DSports) June 30, 2026

La frase que pronunció a los periodistas, “este es el mejor día de mi vida”, resume la carga emocional del momento. El delantero aprovechó para enviar un saludo a toda la afición paraguaya, asegurando que la clasificación también tenía un significado colectivo y representaba una alegría compartida en todo el país.

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Un gol decisivo y la fuerza del grupo

En el plano deportivo, Julio Enciso fue determinante al anotar el único gol de su equipo durante el tiempo reglamentario, antes de ser sustituido.

Su aporte fue clave para llevar el partido a la definición por penales, donde la selección paraguaya logró imponerse ante los alemanes y avanzar a la siguiente fase del torneo.

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Enciso marca el único gol de Paraguay antes de ser sustituido y destaca el esfuerzo colectivo de sus compañeros en la clasificación (REUTERS/Peter Cziborra)

El delantero subrayó la fortaleza del grupo y la importancia de la respuesta colectiva tras su salida del campo. “Tuve que salir del partido, pero ellos siguieron y eso reflejó lo fuerte que somos como grupo”, afirmó Enciso al cierre del encuentro.

El resultado final, con un marcador de 4-3 en la tanda de penales, selló el pase a octavos de final y dejó al equipo con la moral en alto.

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Celebración íntima y apoyo familiar

Después del pitazo final, Enciso protagonizó una escena emotiva al dirigirse a las gradas para encontrarse con su esposa, Melissa Cardona. Ambos compartieron un abrazo y un beso que sintetizaron la alegría y el alivio tras el logro deportivo.

El futbolista comparte un emotivo abrazo con su esposa Melissa Cardona en la tribuna luego del triunfo ante Alemania (Reuters/Winslow Townson)

La pareja contrajo matrimonio el 29 de mayo de 2025 en la casa familiar de Enciso en Caaguazú, Paraguay, y la presencia de Melissa en el estadio reforzó el valor del apoyo familiar durante la competencia.

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Los festejos en las tribunas también se replicaron en distintos puntos del país, donde amigos y familiares siguieron el desarrollo del partido. La clasificación generó un ambiente de unidad y esperanza en la afición paraguaya, que celebró el avance hacia la siguiente ronda.

Próximo desafío y dedicatoria final

El próximo compromiso de Paraguay será el 4 de julio en Filadelfia, donde la selección enfrentará a Francia. El equipo ya inició la preparación para ese encuentro, con la motivación de haber superado a uno de los rivales más exigentes del certamen.

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Paraguay se prepara para enfrentar a Francia, mientras Enciso cierra la noche con una dedicatoria especial a su abuelo (REUTERS/Peter Cziborra)

Antes de abandonar la zona mixta, Julio Enciso envió un beso al cielo en homenaje a su abuelo, gesto que cerró una jornada memorable tanto en lo deportivo como en lo personal. El delantero dejó claro que la victoria sobre Alemania quedará vinculada de forma permanente a sus recuerdos familiares y al sentimiento de orgullo nacional que atraviesa al plantel y los hinchas.