Axel Kicillof calificó el rebrote de COVID-19 como un tsunami y reconoció que pretendía un cierre más fuerte

Axel Kicillof brindó detalles de las medidas que se implementarán en la provincia de Buenos Aires

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, aseguró hoy que prefiere “ampliar y construir hospitales y no cementerios” ante la segunda ola de casos de coronavirus y remarcó que “la situación cambió violenta y súbitamente” con el aumento de los contagios.

“Es un contexto regional muy complicado. Nuestra provincia puede decir que afrontó una de las más graves crisis de la historia con un enorme esfuerzo y con un enorme espíritu colectivo. Venimos de un año complicado y hoy la situación cambió violenta y súbitamente”, sostuvo el mandatario provincial. Y advirtió: “ No es una ola, es un tsunami ”.

En conferencia de prensa, aseguró que “no hubo un solo bonaerense que no contara con el sistema de salud si es que lo necesitó” durante la pandemia, aunque alertó que ante la “explosión de casos” se están saturando las terapias intensivas de algunos centros de salud.

“La ampliación del sistema de salud no tiene antecedentes y un gran mérito es que no haya faltado atención sanitaria, pero hoy ese logro está de nuevo en peligro con esta segunda ola, que es feroz”, añadió.

“ Viendo lo que empezó a ocurrir en la ciudad y en la velocidad que venía, nosotros pensamos que había que hacer un cierre muy fuerte durante un tiempo limitado ; acompañamos estas medidas”, indicó Kicillof.

En este sentido, explicó el sistema de fases que funciona en la provincia de Buenos Aires según el riesgo epidemiológico de cada distrito, y adelantó que 40 municipios retrocedieron a Fase 3, que implica una restricción horaria entre las 23 a 6, la prohibición de circular entre las 0 y las 6, y cierre de comercios en general entre las 20 y las 6.

Además, los municipios en Fase 5 (16) van a tener restricción horaria entre las 2 y las 6, y los municipios en Fase 4 (79) entre 0 y 6:00. También invitó a los municipios que liberen los estacionamientos y afirmó que habrá “severas multas” para quienes no cumplan con las restricciones.

“Hay que cuidarnos más porque estamos vacunando rápido ahora, aplicamos todas las vacunas que recibimos; no podemos descuidaros, no podemos dejar que se desborde el sistema sanitario”, aseguró el gobernador bonaerense, y agregó: “Sé que algunos no respetaron la angustia del pueblo y llamaban a no cuidarse, y todavía lo hacen, a incumplir medidas públicas y privadas, atacaron todo lo que se hizo”.

Según informó el gobierno bonaerense, los 40 municipios en fase 3, es decir, con más contagios de coronavirus son Almirante Brown, Avellaneda, Berazategui, Berisso, Brandsen, Campana, Cañuelas, Ensenada, Escobar, Esteban Echeverría, Exaltación de la Cruz, Ezeiza, Florencio Varela, General Las Heras, General Rodríguez, General San Martín, Hurlingham, Ituzaingó, José C. Paz, La Matanza.

También Lanús, La Plata, Lomas de Zamora, Luján, Marcos Paz, Malvinas Argentinas, Moreno, Merlo, Morón, Pilar, Presidente Perón, Quilmes, San Fernando, San Isidro, San Miguel, San Vicente, Tigre, Tres de Febrero, Vicente López y Zárate.

“Hay que parar los contagios. No hay sistema que aguante si no se toman medidas”, dijo Kicillof en rueda de prensa en La Plata, en la que señaló que “es un espanto lo que está pasando en el uso de terapias intensivas”.

Más temprano, fue el turno del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, que también brindó una conferencia de prensa para anunciar los ajustes de las medidas de restricción para la ciudad de Buenos Aires.

