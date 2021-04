El tenso cruce entre la ministra Vizzotti y Cristina Pérez por el plan de vacunación contra el coronavirus

La ministra de Salud Carla Vizzotti y la periodista Cristina Pérez protagonizaron este miércoles un tenso momento durante una entrevista tras los anuncios de nuevas medidas restrictivas para frenar la segunda ola de coronavirus.

La funcionaria comenzó por explicar las razones que llevaron al gobierno nacional a prohibir la circulación de personas durante la noche y la reducción del horario de atención de los locales gastronómicos, y señaló que durante las próximas tres esperan poder avanzar a un ritmo más acelerado con el plan de vacunación.

Ante lo dicho, la periodista señaló una de las contradicciones de Alberto Fernández, quien había prometido tener 10 millones de vacunas para febrero y que hasta el momento llegaron apenas 5 millones. “¿No es un fracaso?”, le preguntó a la sucesora de Ginés González García.

En esa línea, insistió en que existen más de 11 millones de personas esenciales y de riesgo, “con lo cual la cobertura no es un éxito rotundo, ni siquiera acelerándo con 2 millones más las próximas semanas”.

“¿Yo dije éxito rotundo en algún momento o que podíamos acelerar para cubrir a quien tiene más condiciona de riesgo?” , contestó Vizzotti.

A su turno, Cristina Pérez retrucó: “Entonces, ¿cómo la califica? Porque me parece que los números quedan bastante cortos para las promesas”.

Visiblemente incómoda con la pregunta, Vizzotti contestó: “¿Me das un ratito que te explico?”. La funcionaria recordó que el presidente Alberto Fernández utilizó la cadena nacional “para explicarle a la sociedad que lo que Argentina firmó con los laboratorios no lo están cumpliendo, no solo con Argentina sino con todos los países del mundo y con todas las vacunas”. Y agregó: “Hace una semana solo 15 países habían recibido el 10% de las dosis que se habían adquirido”.

En otro tramo de la entrevista, Pérez le preguntó a la ministra por algunos episodios vinculados al plan de vacunación en la provincia de Buenos Aires: “¿A usted le parece bien que se hayan vacunado militantes de 30 años de La Cámpora en lugar de algunos ancianos?”.

“Eso lo explicó la provincia”, llegó a responder Vizzotti antes de que Pérez insistiera en que le estaba preguntando su opinión y no la postura oficial del gobierno bonaerense.

“Te termino de hablar porque me cuesta terminar la oración” , continuó Vizzotti con cierto fastidio.

“Lo que explicó la provincia es que son personas que trabajan en el call center haciendo los seguimientos y se los vacunó como personal de salud. No se los vacunó como militantes de La Cámpora”, argumentó la funcionaria y explicó que “si esas personas -aunque sean jóvenes- no cumplen su rol, la provincia no puede dar respuesta a la gestión de la pandemia”.

SEGUIR LEYENDO: