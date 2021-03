Avanza la embestida del kirchnerismo contra el procurador Eduardo Casal

Soria jura como nuevo ministro de Justicia ante el presidente Alberto Fernández

El ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Martín Soria, le apuntó este martes al procurador interino, Eduardo Casal, a quien el oficialismo quiere correr del puesto que ocupa como jefe de los fiscales. “Casal es insostenible”, afirmó Soria esta mañana.

Uno de los frente de batalla del Gobierno es poder implementar el nuevo Código Procesal Penal Federal en todo el país con un procurador general efectivo y políticamente propio.

En este sentido, Soria hizo algunas declaraciones en El Destape Radio sobre el funcionamiento de la Justicia, la reforma que impulsa el Poder Ejecutivo y el jefe de los fiscales. “ Es insostenible: es un procurador interino hace más de tres años, que no respeta la ley. Hay dos países en el continente que tienen jefes de fiscales con cargos vitalicios, Cuba y Argentina ”, argumentó, dejando en claro el estilo más confrontativo que aplicará.

Eduardo Casal, procurador general (foto de archivo: Nicolás Stulberg)

Soria, quien ayer juró como nuevo ministro, criticó: “Los que no quieren cambiar la Justicia son los que montaron una mesa judicial para coaccionar jueces para que sacaran fallos para las tapas de los diarios”.

“Lo que está pasando hoy es que hay una defensa corporativa de los mismos que armaban causas en complicidad con algunos jueces y fiscales… porque no hay que generalizar: no todos los jueces y fiscales son iguales ; hubo casos puntuales que se prestaron a una connivencia con el poder político y el poder mediático”, añadió.

Casal, un fiscal de carrera, quedó al frente de la Procuración cuando renunció Alejandra Gils Carbó.

“ No voy a renunciar porque tengo la obligación de cumplir con el mandato que me impone la ley ”, había dicho en su oportunidad Casal, quien además desde 1992 es procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Ni Alberto Fernández ni su antecesor, Mauricio Macri, lograron juntar los dos tercios del Senado, número necesario para designar a un reemplazante.

“Hasta ahora (Daniel) Rafecas es el único cuyo pliego se presentó para la Procuración; esa es la realidad, después entramos en especulaciones, pero entiendo que es el único candidato”, dijo Soria sobre el candidato del Gobierno que tiene su pliego frenado en el Senado porque no se consiguen los votos para su designación.

Soria criticó además el funcionamiento de la Corte Suprema. “Le llegan más de 20.000 causas y está sacando solo 200 fallos en los que los cortesanos dan una explicación. En los otros, no le dan ninguna contestación a quien llega a la Corte”, concluyó.

Los ataques del oficialismo contra Casal llevan meses. De hecho, en noviembre, el oficialismo aprobó en el Senado y giró a Diputados el proyecto de reforma del Ministerio Público que flexibiliza la designación del procurador general de la Nación con el objetivo de remover al jefe de los fiscales interino.

La bancada oficialista justificó la baja de la mayoría para elegir al procurador con la eliminación del mandato vitalicio que rige actualmente, aseguró que la situación de la Procuración es “irregular” y afirmó que “no se trata de Rafecas sí o Rafecas no, se trata de Casal sí o Casal no”.

Así lo afirmó el presidente de la Comisión de Justicia y defensor inicial del proyecto, Oscar Parrilli, quien además destacó del proyecto el reemplazo del mandato vitalicio del procurador por “un plazo de cinco años, reelegible por un período más”, y que “no puede ser designado cuando hay elección presidencial”.

“Como ya no es vitalicio, no nos parece conveniente que tenga mayoría de dos tercios. Esto no quiere decir que no los busquemos, lo que quiere decir es que hay un mínimo, que es mayoría absoluta, 37 votos”, agregó Parrilli sobre uno de los puntos más controversiales.

El neuquino también destacó que el proyecto le da a la Comisión Bicameral de Control del Ministerio Público la facultad de “evaluar la política criminal” que diseña adelante la Procuración General por estar a cargo de los fiscales.

La idea de remover a Casal fue ratificada por el rionegrino Martín Doñate (Frente de Todos), mientras que otros miembros del oficialismo, como la mendocina Anabel Fernández Sagasti, remarcaron que se da una “irregularidad” con el interino.

“Es fundamental que avancemos en esta reforma porque venimos a normalizar una situación que atraviesa el Ministerio Público Fiscal, en donde el procurador fue designado de manera interina desde hace tres años”, señaló Sagasti.

En tanto, el jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Luis Naidenoff, acusó al oficialismo de trabar el pliego de Rafecas porque con este proyecto “en caso de vacancia la Comisión Bicameral del Congreso podrá designar un reemplazante” y apuntó: “No hay procurador porque no se discute, no lo han puesto a consideración, no convocaron a las audiencias”.

