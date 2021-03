Vecinos Unidos consolidó su armado político con un masiva convocatoria en la localidad de Junín

Lucas Fiorini y Roberto Costa encabezaron el encuentro en la localidad de Junín

Durante la jornada del sábado, Vecinos Unidos, el espacio que encabezan los senadores provinciales Roberto Costa y Lucas Fiorini, encabezaron un encuentro en la localidad de Junín con la presencia de 350 dirigentes de 80 distritos de la provincia de Buenos Aires.

La actividad se llevó a cabo en el marco del armado político -centrado en la dirigencia local- que los legisladores están haciendo para “ampliar el espacio no oficialista y volver a ser alternativa de gobierno, con una construcción de abajo hacia arriba, que respete y defienda al dirigente territorial, vinculándolo y articulando en un proyecto provincial y nacional”.

La reunión se dio luego del encuentro que ambos realizaron en Mar del Plata a fines de febrero, en donde convocaron a medio centenar de concejales y consejeros escolares. En esta ocasión, la reunión se centró en el trabajo que se está realizando en cada localidad. También la articulación de las acciones, la estrategia política ante el crecimiento del espacio y diferentes aportes de gestión provincial y municipal.

Los senadores buscan consolidar el espacio político en la provincia de Buenos Aires

“ Buscamos ampliar y fortalecer a Juntos por el Cambio. Para eso lo primero es la unidad, que hemos cuidado de manera particular en el senado provincial donde tenemos mayoría, pero a la vez sabemos que esa es una condición necesaria aunque no suficiente. Necesitamos abrir las puertas, de manera real, para quienes vienen de otros espacios políticos y también para contener al dirigente territorial, que no ha sido lo suficientemente respetado y cuidado. Creemos que es imprescindible trabajar así, y nos propusimos concretarlo”, expresó el senador Costa.

Y continuó: “El crecimiento y la construcción que hemos realizado en toda la Provincia corrobora la necesidad que había de respeto y apertura hacia el dirigente local. En Unidos no propiciamos la grieta ni la división sino que sumamos desde el convencimiento de los valores de la democracia, la república, la honestidad, y la prioridad de escuchar al vecino, gestionar con eficiencia y sensibilidad y trabajar fuerte y con sentido común”.

Tras el encuentro, los legisladores brindaron una conferencia de prensa

El legislador Fiorini remarcó: “Nos alegra que haya empezado a hablarse desde muchos lados de la territorialidad, señal que el planteo por el cual nacimos es el camino para volver a crecer cuantitativamente y para ofrecer un gobierno cualitativamente mejor. Tal vez nosotros lo vimos claro precisamente por venir del territorio, por ese contacto con el dirigente local, por armar respetando al que está junto a los vecinos del lugar”.

También destacó: “Esta manera de trabajar hace que se vean claras las prioridades y vincula la gestión con las diferentes realidades, que muchas veces no son percibidas en las capitales o por la superestructura”.

Los senadores indicaron que con dicho espacio buscan "ampliar y fortalecer a Juntos por el Cambio"

El espacio viene creciendo a través de encuentros y herramientas de formación para los dirigentes locales. La semana pasada concluyó un Seminario de Gestión Pública Local y Regional, con la participación de 600 dirigentes de toda la Provincia, que se extendió por cuatro meses de manera virtual y fue organizado por la Asociación Civil Estudios Populares (ACEP) y la Fundación Conciencia. El Seminario fue reconocido como un importante y valioso espacio para brindar herramientas de formación y experiencias de gestión a los dirigentes de toda la Provincia. Durante las distintas clases se repasaron ejes centrales como ambiente, seguridad, educación, salud, infraestructura e inversión productiva.

Fue también un espacio de intercambio con funcionarios como los ministros Fernán Quirós, María Migliore y Manuel Vidal, los intendentes Julio Garro y Néstor Grindetti, y dirigentes y especialistas como Diego Santilli, Hernán Lacunza, Juan Amondarain y Marcelo Elizondo.

SEGUIR LEYENDO: