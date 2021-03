Mario Negri pidió al Congreso una sanción a Gildo Insfrán: “Es para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie”

El diputado Mario Negri criticó al gobierno de Gildo Insfrán

En medio de la sesión de la Cámara de Diputados en donde se tratarán varios temas de aspecto económico y una larga lista de cuestiones de privilegios y apartamiento de reglamento, el legislador Mario Negri criticó duramente al gobierno de Formosa por las medidas adoptadas en el marco de la pandemia de coronavirus y pidió sancionar a Gildo Insfrán, instando al bloque oficialista a sumarse a su propuesta.

“Espero que la Cámara de Diputados sancione a Insfrán para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie. Le digo al peronismo: anímense, el Congreso debe sancionarlo, porque si no algún día les puede pasar a ustedes” , dijo Negri al momento de tomar la palabra. Y agregó: “Como legisladores elegidos por el pueblo, debemos tener la valentía para que esta Cámara actúe contra quien viola la constitución los reglamentos y los protocolos”.

El presidente del Bloque UCR y del Interbloque Juntos por el Cambio, recordó una experiencia reciente en suelo formoseño “que tiene antecedentes de situaciones similares de colegas de esta Cámara en visita de la provincia”. “El 16 de marzo, 10 diputados nacionales y un senador nacional fuimos demorados en la Ruta Nacional 11 -comenzó a relatar-. Nos dirigíamos a Clorinda. Viajamos todos cumpliendo el protocolo y con PCR negativo. Aterrizamos y la guardia policial de Gildo Insfrán nos esperó, nos acompañó, nos llevó y nos hicieron hisopar. Esta cuestión de privilegio supera a los nombres que di, lo que interpela por encima de las diferencias políticas”.

Y continuó: “Insfrán violó los artículos 14 y 69 de la Constitución Nacional. Se rio de la reglamentación de libre circulación a diputados nacionales. Además desacató el DNU del presidente de la Nación, el 168 del 2021, que establecía que salvo casos sospechosos, salvo COVID probado pero con PCR negativo, a ningún legislador y a ningún ciudadano se le podía impedir la circulación”.

Negri acusó a Infrán de autoritario: “Cree que él es el Estado, confunde lo público con lo privado, se alza contra la autoridad nacional. Hace 30 años que no respeta los derechos humanos pero que ahora la pandemia lo mostró en su totalidad. Es el modelo de la autocracia convertida y usada a través de la soberanía popular para dominar la conciencia de la gente y hacer lo que quiere. Y esta Cámara debe expresarse en ese sentido. No han pasado cosas menores en Formosa”.

El gobernador Gildo Insfrán (Maximiliano Luna)

Durante su discurso, el diputado repasó una presentación ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que consistía de “un relevamiento de las denuncias de los habitantes que estaban en los centros de encierro, donde prácticamente se los sometía, privándolos de la libertad, haciéndolos convivir con positivos y negativos; hijos con padres en malas condiciones de vida”.

Negri definió al gobierno formoseño como “una caricatura de democracia” y calificó al ministro de gobierno provincia, Jorge González, como un “pichón de Goebbels” en sus condiciones personales. También mostró panfletos en los que se señalaba a diputados y senadores de la oposición: “Estos se desparraman en la provincia diciendo que los legisladores son asesinos y culpables de lo que pasa a los formoseños. Ese es Gildo Insfrán, ese no es el peronismo republicano. Sientan dignidad y esta Cámara debe sancionarlo. Anímense porque algún día les va a pasar a ustedes”, prosiguió.

Al finalizar, inisitió: “La cuarentena obligatoria que aumenta el riesgo de contagio no sirve para proteger a la población del COVID-19 cuando constituye limitaciones innecesarias. El gobierno nacional no debería mirar para el costado. Espero que este Congreso tenga la dignidad de meterle una sanción para que sepa que la democracia no es propiedad de nadie”.

