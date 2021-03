Juntos por el Cambio reclamó al Gobierno que compre más vacunas en lugar de imponer nuevas restricciones a la circulación

La mesa nacional de Juntos por el Cambio se reunió por Zoom: Macri lo hizo desde la cama, con Juliana Awada

La conducción nacional de Juntos por el Cambio advirtió que ante la posibilidad de una segunda ola del COVID-19 “la respuesta correcta no son las restricciones sino más vacunas”, por lo que exigió al Gobierno “la compra más diversificada” de dosis y reclamó “claridad y consistencia en la información, ya que no se sabe cuando cuántas vacunas estarán llegando en el próximo tiempo”.

“Se sigue sin acceder a otras vacunas que nos darían mas opciones. La respuesta del cierre no es una respuesta adecuada”, consideró la coalición opositora en el Zoom que mantienen cada quince días.

Participaron del encuentro virtual Mauricio Macri, Horacio Rodríguez Larreta, Patricia Bullrich, Cristian Ritondo y Humberto Schiavoni, por el PRO; Alfredo Cornejo, Mario Negri, Luis Naidenoff y Martín Lousteau, por la UCR, y Maximiliano Ferraro Juan Manuel López y Maricel Etchecoin, por la Coalición Cívica. No se conectaron María Eugenia Vidal ni Miguel Angel Pichetto.

Macri, curiosamente, dialogó con sus pares de la coalición desde la cama, donde también se podía ver que estaba su esposa, Juliana Awada.

La dirigencia de Juntos por el Cambio pidió más vacunas en lugar de nuevas restricciones

Los referentes de Juntos por el Cambio también debatieron sobre “la necesidad de mantener las aulas y las escuelas abiertas” y brindar “una respuesta certera a las provincias que aún no han comenzado sus clases o lo han hecho de una manera dispar”. “La norma bonaerense que fija en un máximo de 4 horas presenciales no tiene sentido alguno -coincidieron-, complica a las familias y, además, recae en las mujeres en mayor medida la discontinuidad laboral y no contempla los hogares monoparentales”.

Otros de los temas fue la situación del Poder Judicial a partir de la postura exhibida por el nuevo ministro de Justicia, Martín Soria: la plana mayor de Juntos por el Cambio decidió “mantenerse firme” en su posición respecto a los intentos de cambios en el Ministerio Público, cuyo “único objetivo -dijeron- es colocar un Procurador que responda verticalmente al Poder Ejecutivo, como sucedió cuando nombraron a Gils Carbó en ese cargo”.

Por eso los referentes opositores ratificaron que se opondrán férreamente” al cambio de la ley y prometieron “no descuidarse” para evitar el avance del oficialismo.

En el Zoom hubo un informe detallado sobre la vacunación en la Ciudad de Buenos Aires por parte de de Rodríguez Larreta, quien tuvo un cruce con Bullrich porque la presidenta del PRO planteó que las vacunas debían poder comprarlas directamente las provincias o ser aplicadas en las farmacias, como sucede en los Estados Unidos. El jefe de Gobierno porteño le recordó que la adquisición de las dosis está centralizada desde el gobierno nacional, que se encarga de distribuir las vacunas.

Los dirigentes opositores quieren se amplíen las clases presenciales en todo el país

Cuando hablaron de los temas judiciales, Bullrich cuestionó que algunos senadores se hayan abstenido en la votación del pliego del abogado de Cristina Kirchner, Roberto Boico, como juez de la Cámara Federal porteña, pero Schiavoni le explicó que la posición original era la abstención porque algunos querían votar a favor y después otros terminaron haciéndolo en contra por equivocación. Lousteau le dijo que su posición y la de otros cinco senadores era que en este contexto de ataque a la Justicia no se le podía votar ningún juez al Gobierno. “Lamentablemente, el bloque optó por apoyar ese paquete de pliegos de los jueces”, dijo el ex ministro de Economía.

Otro momento de tensión se produjo cuando Rodríguez Larreta preguntó a los radicales cómo habían terminado las elecciones internas en la Provincia de Buenos Aires. Cornejo le dijo que la lista oficialista, encabezada por Maximiliano Abad, había obtenido el 55% de los votos contra el 45% de la nómina opositora, que lidera Gustavo Posse, pero Lousteau lo interrumpió para advertirle que había que esperar los resultados oficiales completos ya que “no hay más de 1000 votos de diferencia”.

Los dirigentes de JxC acordaron que el próximo encuentro, dentro de quince días, se realizará de manera presencial y que serán invitados los gobernadores pertenecientes al espacio.

