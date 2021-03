Mauricio Macri participó de una reunión con sus aliados de Juntos por el Cambio desde la cama con Juliana Awada

captura de pantalla zoom Pro - macri - Bullrich - ferraro - Schiavoni - Larreta - Ritondo - Lopez _ cornejo - Naidenoff - Etchecoin - Negri - Martín Lousteau





Como todos los lunes, los principales referentes de Juntos por el Cambio se reunieron por zoom para debatir distintas cuestiones de la coyuntura política y económica del país.

El ex presidente Mauricio Macri era esperado luego de una semana especial para él por la presentación de su libro, “Primer Tiempo”. Y el ex jefe de Estado no falló. A las 9, el horario previsto, se conectó desde su computadora personal a la sala de reuniones virtual donde los referentes polo opositor discuten estrategias políticas y posicionamientos ideológicos frente al Gobierno.

No sorprendió su presencia, ya que el mandatario suele conectarse a las reuniones. Ni siquiera cuando viajó a Qatar para ver los partidos del Mundial de Clubes se ausentó. Lo que llamó la atención de los integrantes de Juntos por el Cambio fue el lugar de su domicilio de Acasuso que eligió para conectarse: el dormitorio.

Tal fue el grado de descuido de Macri que no se percató que detrás de él no sólo se veía la cama matrimonial, sino también a su esposa, Juliana Awada.





Macri, en el zoom de Juntos por el Cambio, en su dormitorio. Detrás de él, su esposa, Juliana Awada





Patricia Bullrich, Cristian Ritondo, Martín Lousteau, Horacio Rodríguez Larreta y Maximiliano Ferraro, entre otros presentes, no hicieron comentario al respecto. Todos destacan que Macri estuvo activo durante el encuentro y opinó sobre distintas cuestiones de actualidad.

Cuando comenzaron a circular en redes sociales capturas de imágenes en las cuales se veía el dormitorio matrimonial del ex Presidente, muchos dirigentes difundieron otra imagen donde se ve a Macri de remera blanca, hablando, y con un ojo entreabierto.









Recientemente, Macri fue blanco de algunas cargadas en redes sociales por otro descuido. En la primera edición de su libro, confundió la fecha de fallecimiento de su padre. En un extracto en el que reflexiona sobre los problemas económicos de su gestión, plantea: “Por eso me sirve hacer este ejercicio para recordar que antes de abril de 2018, cuando empezaron nuestros problemas cambiarios, todos los meses habían tenido sus propios obstáculos y desafíos. Que se superponían, además, con los temas de mi vida privada. Ese febrero murió mi padre, después de meses de agonía muy duros ara él y para toda la familia”.

Pero el dato es erróneo porque Franco Macri no murió ese febrero ni ese año. El papá del ex jefe de Estado murió el 2 de marzo de 2019.

