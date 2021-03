Diputados: la oposición acordó para avanzar con la ley de biocombustibles y corre riesgo la sesión para debatir los cambios en Ganancias

Se discute si el jueves hay o no sesión en diputados y si la oposición consigue el número

Mientras hoy empezó el hisopado a los trabajadores de la Cámara de Diputados, los legisladores aún se debaten si el jueves habrá o no sesión y, además, si el temario incluye sólo las modificaciones de Ganancias o si, en realidad, se le abrirá el juego a los legisladores de la oposición y se discutirá una prórroga a la ley de biocombustible.

Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal - lo que se conoce como lavagnismo- junto a legisladores que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, pidieron una sesión para el próximo jueves -el miércoles no hay porque es 24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia- para tratar la norma de biocombustible y esto no cayó muy bien en el oficialismo, que tenía todo listo para darle media sanción a Ganancias.

El problema que se presenta es que ambos grupos reúnen 126 legisladores y no alcanzan el quórum y por ahora no hay acuerdo por lo que el debate quedó bloqueando y el proyecto de Sergio Massa para la modificación del piso del Impuesto a las Ganancias deberá esperar.

Mientras crece el rumor de que el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, presentará un proyecto que modificaría el régimen para biocombustibles que viene con media sanción del Senado, los gobernadores de las provincias petroleras buscan frenar el embate de sus pares de las provincias productoras de biodiesel (Córdoba y Santa Fe principlamente) para no tratar esta semana la prórroga o la modificación de ley de biodiesel.

El bloque de Juntos por el Cambio acordó con el los diputados cordobeses de Schiaretti (Maximiliano Luna)

Pero la bancada de Juntos por el Cambio acordó con sus pares que responden al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, y al ex ministro Roberto Lavagna y terminaron convocando a una sesión especial para el jueves a las 11.30 de la mañana para tratar la prórroga a la ley de biocombustibles, en una movida que desde el Frente de Todos, tanto desde aquellos que responden a Máximo Kirchner como a los que encuentran su liderazgo político en Sergio Massa, leyeron como un desafío al oficialismo que ahora da por caído el tratamiento de Ganancias.

La preocupación no solo pasa por la decisión de avanzar en una nueva prórroga a la ley de biocombustible y no poder introducir los cambios que pretende Kirchner, sino que una discusión que no llegue a buen puerto puede golpear el tratamiento de Ganancias. Además, esto muestra la primera vez que el bloque del lavagnismo, que se mueve con independencia, se correría del oficialismo y se encolumna con Juntos por el Cambio.

Pero faltan diputados para lograr habilitar la discusión. No muchos, pero aún faltan, y quizás el que mejor lo explicó, y quien tiene la llave para saber qué puede llegar a pasar el jueves, es el diputado mendocino y titular del interbloque Federal para el Desarrollo, José Luis Ramón. “El tema Ganancias es central, es un compromiso y nos vamos a sentar a tratarlo, el resto de los temas - por biocombustibles - no podemos decir nada porque todavía nadie nos vino a hablar al respecto”.

El bloque del diputado Jose Luis Ramon es quien tiene la llave para sesionar el jueves

Ramón hoy es la llave para ambos espacios -Juntos por el Cambio y el oficialismo- para lograr quórum y tiene un dato que no pasa desapercibido y que seguramente estará hoy en la discusión de la mesa del bloque oficialista que Máximo Kirchner citó para esta tarde: tiene su electorado en una provincia que su principal ingresos son las regalías petroleras.

“Acá el tema es que acaba de entrar para este mismo jueves una convocatoria inesperada de biocombustibles de Cambiemos y los legisladores de Córdoba que nos deja sin sesión”, explicó una fuente del oficialismo. “Estamos viendo alternativas porque la convocatoria de biocombustibles cayó como balde de agua fría porque demora un alivio en ganancias muy esperado por la gente”.

Los pedidos para sesionar el jueves ya fueron presentados por ambos bloques, uno de ellos llegó con las firmas de Gutiérrez, Carlos – Presidente Bloque Córdoba Federal- López, Juan Manuel - Presidente Bloque Coalición Cívica-. Negri, Mario Raúl - Presidente Bloque UCR- y Ritondo, Cristian - Presidente Bloque PRO.

