Dirigentes sub 40 se reunieron en Cariló para debatir propuestas sobre el futuro de la Argentina y planes “anti grieta”

Las playas de Cariló fueron el escenario elegido para reunir a medio centenar de jóvenes dirigentes del sindicalismo, la industria, la Justicia, y la política. Fueron dos jornadas intensas de debates, donde surgieron decenas de propuestas para el desarrollo del país. En diferentes actividades coordinadas por especialistas de Cippec (Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento), asomaron algunos de los dirigentes del futuro.

“ Este encuentro se inspira en la iniciativa que tuvo el Papa Francisco cuando era cardenal y junto al rabino Skorka y Omar Abbud, mediante el diálogo interreligioso, trataron de poner énfasis en los temas que tenían en común y dejaron de lado las diferencias. Tomamos la mecánica y la metodología que ellos implementaron y tratamos de trasladarla a la sociedad argentina. Mediante el diálogo de todos los sectores, queremos derribar la grieta y poder construir un país mas prospero”, explicó a Infobae el abogado Andrés Prieto Fasano, organizador e ideólogo de lo que se denominó “Diálogos sobre la Argentina del Futuro”.

La jornada arrancó el jueves y se extendió hasta este sábado por la mañana. Entre los participantes se destacó el intendente de Pinamar, Martín Yeza, que además de ser el anfitrión y dar la bienvenida se sumó a cada una de la consignas. Aunque había mayoría de representantes de la UIA joven y de la Juventud sindical, no fue el único dirigente político: también se sumaron dirigentes que trabajan en el Gobierno porteño y en la Cancillería.

Tras un breve diagnóstico del país, resumido en consignas positivas y negativas, se organizaron debates en pequeños grupos y comenzaron a surgir decenas de propuestas para el futuro. “ Hay muy poca discusión sobre el futuro del país, las narrativas estaban viejas. En la crisis nos damos cuenta sin hay narrativa e idea del futuro. Argentina lleva muchos años sin una narrativa potente” , arrancó Julia Pomares, de Cippec.

El intendente de Pinamar participó de los debates a metros de la playa.

Teniendo en cuenta estancamiento del país y el aumento de la desigualdad, los organizadores plantearon tres ejes de debate: las narrativas para el futuro y la identidad de Argentina, el empleo del futuro y las nuevas estrategias multisectoriales de desarrollo, y las instituciones de la Argentina que se viene. “El mundo del trabajo enfrenta desafíos en todos sus aspectos. Tanto el empleo público como el empleo privado atraviesan momentos de cambio y proponen nuevos retos para la dirigencia empresarial y sindical. El proceso acelerado de digitalización requiere de un debate acerca de la regulación necesaria de la mano del incremento exponencial de uso de la tecnología para promuevan el empleo de calidad”, resume un documento.

Luego de intensas jornadas de debate, donde también hubo espacio para charlas distendidas a metros de la playa, Infobae reunió a cinco de los participantes para conocer sus impresiones sobre el encuentro.

- ¿Qué balance hacen del encuentro ?

- Marysol Rodriguez (secretaria de la UIA Joven)

“Estos espacios son fundamentales para lo que queremos nosotros como jóvenes para el futuro, un país que dialogue, un país anti grieta, y un país que busque un norte común. Venimos de muchas décadas en las que cada sector busca su propio interés. Soy parte de una generación que viene a romper con eso, venimos a pensar mas allá de lo propio. Son fundamentales estos espacios para conocernos y bajar los prejuicios. Cuando se generan relaciones de confianza, las discusiones más difíciles se hacen más fáciles.

Tomás Karagozian (presidente de UIA Joven)

“Hace muchos años venimos trabajando estos espacios de diálogo desde la UIA joven. La posibilidad de compartir, tomando una cerveza o comiendo un asado, nos acerca a diálogos bien transparentes, francos, y sin chicanas. Cuando vengo a estos encuentros trato de aprovechar lo institucional pero también la parte no institucional. La confianza es lo que necesitamos como generación, eso nos va a permitir debates más transparentes en diez o quince años”.

Tomás Karagozian (presidente de UIA Joven)

Eleonora Peliza (jueza laboral)

“Tuvimos la posibilidad de interactuar sectores que no suelen relacionarse de esta manera. En el Poder Judicial vemos los reclamos del sector sindical o la problemática de una empresa, pero estos encuentros permiten ponerse en el lugar del otro. Quedaron expuestas las distintas visiones de la Argentina, pero también que todos tienen algo para aportar, hay talento bien intencionado. Todos entendemos que no es posible un contexto mejor si no trabajamos todos juntos.

Maia Volcovinsky (Juventud sindical)

“Todos creemos en la comunidad organizada. Cuando nos encontramos en un ámbito común, nos llenamos de esperanza por la Argentina”.

Andrés Prieto Fasano (Abogado y organizador)

“Estoy feliz y orgulloso de organizar este evento. Fue un placer escuchar todas las voces con tanta pluralidad y diversidad. La diversidad nos enriquece a todos. Estos espacios son los que necesita la Argentina”.

Andrés Prieto Fasano (Abogado y organizador)

- Durante la jornada se escucharon decenas de propuestas para el futuro del país. ¿Hay algo que los sorprendió y se llevan agendado para seguir trabajando?

Eleonora Peliza (jueza laboral)

“La propuesta de la educación para el trabajo. Mas allá de los sistemas educativos que se puedan adoptar, lo central para la Argentina es educar para trabajar”.

Tomás Karagozian (presidente de UIA Joven)

“Hablamos mucho sobre las partes del sistema que generan cortoplacismo en las decisiones de la dirigencia. Un tema central es que tenemos elecciones cada dos años, eso nos lleva a estar viviendo lo coyuntural y no lo estructural. Un país puede crecer pero para desarrollarse debe debatir y consensuar reformas a nivel estructural. Si tenemos elecciones cada 18 meses, lo urgente no nos permite trabajar en lo importante”.

Maria Volcovinsky (Juventud sindical)

“En gran parte de las charlas apareció la convicción que los trabajadores y los empresarios deben participar mucho más sobre las decisiones que tienen que ver con el destino del país”.

Marysol Rodriguez (secretaria de la UIA Joven)

“Estamos en un momento donde debemos recalcular el norte, estamos repensándonos como país. En estos momentos, nosotros como dirigentes tenemos el gran desafío de pensar eso. El logro de Cippec fue poner en palabras lo que venimos charlando para generar una dirigencia diferente. Nosotros nos estamos preparando para trabajar en algo colectivo”.

- Ustedes tienen contacto fluido con la dirigencia sindical, empresarial y política que maneja los destinos del país. ¿Se sienten escuchados en esos encuentros?

Tomás Karagozian (presidente de UIA Joven)

“En los últimos dos años y medio crecimos mucho como espacio, pasamos de 25 industriales a más de 120, representando a 19 provincia. Si pudimos dar ese salto es por el apoyo que tenemos de la dirigencia actual de la UIA. Miguel Acevedo como presidente y la estructura del comité ejecutivo nos apoyó y nos motivó a estos encuentros multisectoriales. Nos sentimos cerca, nos dan el espacio y nosotros lo aprovechamos. Tenemos reuniones con dirigentes de la política, tratamos de no interferir en la agenda de la UIA, como jóvenes intentamos plasmar sobre temas más estructurales: la cercanía de la industria tradicional con la tecnología y la innovación, un nuevo paradigma de la educación, y hablar sobre temas importantes de nuestra convicción anti grieta”.

Marysol Rodriguez (secretaria de la UIA Joven)

“Somos respetuosos de la estructura de la UIA. Nosotros nos tenemos que sentar con todos. Nuestras empresas son permanentes, nosotros vamos a sentarnos con el funcionario que sea, de cualquier color político, esa es nuestra función”.

Marysol Rodriguez (secretaria de la UIA Joven)

Maria Volcovinsky (Juventud sindical)

“ Lo que nosotros percibimos es que la Argentina va a necesitar una intervención fuerte, no en el futuro sino ahora, sino estamos camino a tener un 60% de la población bajo la pobreza. No nos apechuga la edad ni nuestros lugares de pertenencia, el país está lleno de ejemplos de dirigentes que fueron llamados a cumplir un rol importante muy jóvenes como Irigoyen, Alfredo Palacios, o Evita. La edad no es un límite para cumplir una transformación importante. Hay algo que no se trastocó en décadas, tal vez seamos nosotros”.

Eleonora Peliza (jueza laboral)

“Mas allá de a quién le toque gestionar, si tenemos metas claras, todo lo demás es coyuntural”.

Andrés Prieto Fasano (abogado y organizador)

“Los encuentros suelen ser muy sectoriales. En la Justicia, los jueces se juntan y hablan siempre entre ellos. Los sindicalistas y los empresarios lo mismo. Lo importante es que los jóvenes dirigentes puedan escuchar cómo una jueza tuvo que comprar una cámara para trabajar en la pandemia. Escuchar los problemas cotidianos genera empatía y nos permite colocarnos en la posición del otro”.





