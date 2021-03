Alberto Fernández respaldó una dura crítica del PAMI contra Rodríguez Larreta

Alberto Fernández retuiteó una dura crítica del PAMI contra Horacio Rodríguez Larreta

La clausura del Hospital Español por parte de la Agencia Gubernamental de Control (AGC) de la ciudad de Buenos Aires reavivó la tensión entre el gobierno porteño y Nación. Fue el propio presidente Alberto Fernández quien alimentó este conflicto al compartir una publicación en Twitter , la cual criticó duramente a Horacio Rodríguez Larreta.

“En una semana, en medio de la pandemia, Larreta aglomeró miles de adultos mayores en el Luna Park y ahora a cientos de pacientes acá. La falta de sensibilidad es total. No podemos salir del asombro. ¿Qué le pasa a Larreta con las personas mayores? ”, escribió Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI.

Luana Volnovich, titular del PAMI, fue quien dio a conocer el cierre del hospital. Fue Volnovich quien también utilizó la misma red social para responsabilizar al jefe de Gobierno porteño y al ministro de Salud de la Ciudad, Fernán Quirós.

El tuit de Martín Rodríguez, subdirector ejecutivo del PAMI

Este mediodía, Rodríguez comunicó que se encontraba con Volnovich en la puerta del lugar “recibiendo a la gente que tenía turno para atenderse, operarse y hacer quimioterapia, y se enteran cuando llegan que Larreta clausuró el hospital”. Este mensaje también fue retuiteado por el Presidente.

De acuerdo con el acta labrada por la AGC, la clausura se debió a tener “vencido el protocolo de puesta a tierra, por la falta de luces de emergencia en toda la extensión de medios de salida y por la inexistencia de oblea de detección de incendios”.

Volnovich se refirió a los motivos del cierre y les restó importancia: “¿Clausuraron un hospital en medio de la pandemia más grande de la que tengamos memoria por falta de ‘una oblea’ y unas luces de emergencia?”, cuestionó.

Desde la Agencia detallaron a Infobae las infracciones detectadas en el Hospital e indicaron que el procedimiento se dio a raíz de un oficio del Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial Nro. 22.

En diálogo con este medio explicaron: “Allí pudieron comprobar graves fallas de seguridad como falta de luces de emergencia en todos los medios de salida, no poseer registro ni mantenimiento de las instalaciones de incendio, instalaciones eléctricas con cables expuestos y derretidos y falta de mantenimiento y registro de 12 ascensores y montacargas y termotanques”.

Hasta hace algunos meses, Fernández y Rodríguez Larreta compartían las conferencias de prensa y los anuncios relacionados al COVID-19

Esta mañana, en declaraciones a Radio Mitre, Rodríguez Larreta cuestionó el andar económico del gobierno nacional : “La economía me genera muchísima preocupación. Y siendo sincero, no me tranquilizan las declaraciones de (Martín) Guzmán diciendo que en Argentina está todo planeado y bajo control con una inflación que lleva tres meses seguidos en 4%”.

El jefe de Gobierno porteño también se refirió a la injerencia de Cristina Kirchner en las decisiones de Alberto Fernández y consideró que el nuevo ministro de Justicia representa “lo contrario de lo que la Argentina necesita”.

“Me preocupa haber estado más de una semana sin ministro. Y los discursos duros de Martín Soria contra la Justicia atentan contra la división de poderes. Tiene antecedentes de poco vuelo para un cargo tan importante. Todo el avance del Gobierno, que encabeza la vicepresidenta sobre la Justicia, me preocupa muchísimo”, remarcó.

En cuanto a la salud, Rodríguez Larreta hizo hincapié en la falta de vacunas contra el COVID-19: “Nosotros decidimos empezar por los mayores de 80. Ya tenemos 60 mil vacunados y para el fin de esta semana vamos a estar en el 70% de cobertura de los mayores de 80. Lo que no tenemos es previsión de cómo sigue la provisión de vacunas ”.

