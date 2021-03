Horacio Rodríguez Larreta: “No veo un plan económico que apunte a ir reduciendo la inflación”

Horacio Rodríguez Larreta lanzó duras críticas al plan económico del gobierno nacional e hizo especial hincapié en la lucha contra la inflación: “Lo veo con preocupación, aumentan todos los precios de la Argentina. Vamos tres meses seguidos con inflación de aproximadamente 4 por ciento. Para mí esa es una enorme prioridad. Tenemos que lograr un acuerdo para bajar la inflación en la Argentina. Les duele, les pega a los que menos tienen. No veo un plan económico que apunte a ir reduciendo la inflación que tanto le duele a la gente”.

Y agregó: “Estoy preocupado con eso y con los avances contra la Justicia. Tenemos que defender la Constitución a fondo. El discurso del Presidente fue muy agresivo, yo creo totalmente lo contrario. Tenemos que terminar con la grieta. La grieta no te da de comer, no genera educación, no va a generar laburo. En vez de un discurso que divide, tenemos que buscar uno que nos una a todos los argentinos. Esa es mi convicción”.

Sobre este tema, en diálogo con Mauro Viale por A24, el jefe de Gobierno porteño fue consultado acerca de si creía que Patricia Bullrich también ayudaba a agrandar la grieta y el funcionario sostuvo: “No me hago cargo. Jamás han escuchado de mí un mensaje que colabore con la grieta”.

Con respecto a futuras medidas contra el coronavirus y sobre todo la posibilidad de cerrar las fronteras con Brasil, Larreta no brindó precisiones pero advirtió que “es una decisión nacional”, aunque se mostró dispuesto al diálogo: “Lo vamos a hablar con el gobierno nacional. Nosotros ponemos todos los controles para el ingreso a la Ciudad. Pero hay que tomar todos los recaudos necesarios”.

Tampoco quiso ahondar mucho sobre su futuro político. Cuando le preguntaron si estaba decidido a ser candidato a presidente, respondió: “Es muy temprano. Estoy dedicado a fondo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

El jefe de Gobierno también descartó la posibilidad de que el distrito porteño compre vacunas contra el coronvirus por su cuenta: “Siempre todas las vacunas del calendario nacional las compra el gobierno nacional. Y más en este caso que es tan complicado conseguirlas. Hay negociaciones diplomáticas que se hacen a nivel nacional que ayudan a conseguir y ellos las distribuyen”.

Más temprano, Larreta había mostrado su preocupación por la indefinición de Alberto Fernández para encontrar reemplazante de Marcela Losardo en el Ministerio de Justicia: “Me preocupa, es uno de los ministerios más importantes en un momento donde tenemos que defender las instituciones donde incluso escuchando algunas voces del oficialismo hay vocación de un avance sobre las instituciones”.

El mandatario porteño recordó que la semana pasada planteó su oposición a la intención del oficialismo de crear una comisión bicameral que analice la labor de los jueces e incluso los cite para interrogarlos.

“Yo fui muy firme en contra de esta idea de crear un tribunal que juzgue a jueces. Eso atenta contra la división de poderes. Tenemos que cumplir con la Constitución Nacional. No es necesario crear un tribunal nuevo. Estoy en desacuerdo y fui muy enfático”, aseguró en diálogo con Telefe Noticias.