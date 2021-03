Los conductores bonaerenses y porteños se reconocen agresivos e irrespetuosos de las normas viales

Un estudio del Observatorio Vial de la Cámara que nuclea a las empresas productoras de software vial (CECAITRA) reveló que los conductores se reconocen agresivos e irrespetuosos de las normas del tránsito, al tiempo que el 70% de los encuestados sostienen que las penas hacia los infractores están mal aplicadas o son con costos muy bajos.

“Los argentinos no nos encontramos entre los conductores ‘modelos’, si nos comparan con los de otros países. Así lo demuestran los altos índices de infracciones por infringir las normas viales, entre las que se encuentran el exceso de velocidad y el no respeto de los semáforos, como las más frecuentes. Pero, ¿Qué opinamos sobre nuestra manera de ser al volante? ¿Cómo nos comportamos en la calle? ¿Respetamos las normas viales?”, comienza el estudio impulsado por CECAITRA.

En esa línea, se explicó en una gacetilla de prensa que “para conocer la opinión sobre esta temática, el Observatorio Vial de CECAITRA realizó un sondeo telefónico en hogares de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Gran Buenos Aires”.

La primera pregunta fue: “¿Considera que los argentinos somos agresivos a la hora de conducir?”. “El 38% opinó que los argentinos somos muy agresivos, el 34% bastante agresivos, y el 13% que somos poco agresivos. Sólo el 1% indicó que no somos agresivos y el resto no tenía una opinión definida sobre el tema”, sostuvo el estudio.

En tanto, el vocero de CECAITRA, Facundo Jaime, aseguró que “nos resulta importante destacar que casi nadie respondió que los argentinos no somos agresivos. Es decir, que hay una visión casi unánime de que conducimos con una postura agresiva. El respeto entre conductores o entre los que conducen y los peatones, es elemental para un tránsito seguro. Desde CECAITRA siempre apelamos a salir a la calle con conciencia vial, tranquilos, respetando las normas, con atención y responsabilidad”.

Otra de las preguntas estuvo relacionada a las normas viales y cuánto se respetan en Argentina. “Para la mitad (50%) el respeto es bajo y para el 33% es muy bajo. Es decir, que 8 de cada 10 sostienen que los argentinos no son respetuosos con las normas de tránsito. Del resto, el 5% dijo que el respeto es muy alto; el 8% alto y el 4% no eligió ninguna opción”, se informó.

“Que una amplia mayoría sostenga que somos agresivos e irrespetuosos nos hace alarmar sobre los conductores que tenemos en el país. Hay una visión muy negativa de los argentinos al manejar, que lamentablemente coincide con la realidad, cuando vemos las cifras de los siniestros viales o de las víctimas por hechos del tránsito. Este comportamiento solo puede revertirse con educación y concientización vial, para que desde niños se reconozca la importancia del respeto al ser peatones o conductores”, destacó Jaime.

Por último, para indagar más sobre el tema se preguntó en qué medida se estaba de acuerdo con la idea de que “Las faltas de tránsito se deben a que las penas hacia los infractores no se aplican o son muy bajas”. “Un 47% dijo estar muy de acuerdo con la idea; un 23% algo de acuerdo; un 15% algo en desacuerdo; un 8% muy en desacuerdo y el resto no eligió ninguna opción. Esto muestra que 7 de cada 10 encuestados sostienen que las penas hacia los infractores están mal aplicadas o son con costos muy bajos, y de esta manera, no impiden o previenen que los conductores las cometan”, destacó el estudio.

