En efecto, en los primeros años de esta década los siniestros habían decrecido de 100 a 67,2, para luego, a partir del 2013, comenzar una trepada que ubica al 2019 en un registro de 96 puntos, casi como en el 2010. “Tiene mucho que ver con la cultura. El argentino medio naturaliza al siniestro vial como una cuestión del destino, de Dios…Nosotros, siguiendo la línea de la Organización Mundial de la Salud, los definimos como una ‘enfermedad social’. Es la primer causa de muertes por causas no naturales. Hoy, en la sociedad occidental, reemplazó a la guerra como primera causa. Y es una enfermedad social porque afecta a la sociedad de tal manera que no tiene defensas culturales contra ella. Yo no imagino a miles de argentinos poniendo la mano sobre una hornalla encendida. Pero sí los veo cruzando la calle de manera riesgosa como si nada”, indicó.