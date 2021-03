AySA se sumó a los sectores que firmaron paritarias para 2021 dentro de los parámetros que quiere el Gobierno

Malena Galmarini, Claudio Moroni y José Luis Lingeri cerraron las paritarias 2021 de AYSA en el Ministerio de Trabajo

Los trabajadores de AySA tendrán un aumento salarial del 32% para 2021, luego del acuerdo que alcanzaron esta tarde la presidenta de la empresa, Malena Galmarini, y el líder del Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias (SGBATOS), José Luis Lingeri, que está dentro de los parámetros que busca el Gobierno para encarrilar las negociaciones salariales de este año.

El convenio fue firmado durante una reunión realizada en el Ministerio de Trabajo y encabezada por su titular, Claudio Moroni, contempla una vigencia entre febrero de 2020 y febrero de 2021 e incluye una cláusula de revisión en noviembre próximo. También se homologó la paritarias de 2020.

“Estoy muy contento porque hemos podido mantener en 2020 una negociación paritaria y AySA puntualmente, en un momento complejo, pudo mantenerse funcionando y brindando servicio, y a su vez manteniendo la negociación paritaria de modo tal que no perdieran los trabajadores sus salarios”, afirmó Moroni, quien felicitó a Galmarini y Lingeri por el acuerdo que alcanzaron.

Por su parte, la presidenta de AySA le agradeció al jefe de SGBATOS, al sindicato y a los trabajadores “por haber puesto tanto empeño, no sólo extendiendo la red, sino también mejorando el servicio en un momento en el que se había vuelto más esencial que nunca”. “Sostuvimos las paritarias sobre fin de año -agregó-, de manera de no golpear el presupuesto de la empresa y en 2021 quisimos comenzar a negociar bien temprano para que no se pierda poder adquisitivo”.

Malena Galmarini y José Luis Lingeri firmaron un 32% de aumento salarial para 2021, que está dentro de los parámetros del Gobierno

“Hemos logrado el año pasado extender las licencias por maternidad, por paternidad, por adopción y por cuidados familiares y, además, dispusimos el reintegro de 400 pesos mensuales para las compañeras trabajadoras por la gestión menstrual, entendiendo que eso es una enorme diferencia, que ensancha la brecha salarial, y nos parecía que desde esta empresa nosotros podíamos poner un granito de arena para seguir trabajando en pos de la igualdad”, dijo Galmarini.

Lingeri destacó que, además del acuerdo salarial, “es muy importante todo lo trabajado en materia de igualdad de oportunidades respecto a la ampliación de licencias por maternidad y paternidad, en materia de prevención de violencia laboral” y sostuvo: “Estamos satisfechos con este acuerdo, seguimos trabajando mancomunadamente entre el gremio y la empresa porque esa es nuestra esencia”.

El acuerdo del 32% en AySA está dentro de los márgenes que pretende el Gobierno para encarrilar las paritarias 2021: se procura las negociaciones salariales no se aparten de la pauta presupuestaria oficial, que contempla una inflación del 29%, pero se admitirán “dos o tres puntos por encima”.

Alberto Fernández y Sergio Palazzo, titular de la Asociación Bancaria

La primera paritaria del año fue firmada por la Asociación Bancaria, liderada por Sergio Palazzo, que pactó un 29% de incremento para este año más una actualización salarial del 2,1% pendiente para 2020, además de una cláusula que prevé revisiones en septiembre y noviembre.

El gobierno nacional y los gremios docentes acordaron a fines de febrero un aumento salarial del 34,6%, que se pagará en tres cuotas: marzo, julio y septiembre. De esta forma, el salario inicial docente, de $27.500, subirá a $31.000 en marzo, a $34.500 en julio y a $37.000 en septiembre.

A principios de marzo, el sindicato de los encargados de edificios, cuyo titular es Víctor Santa María, cerró su paritaria 2021 dentro de los parámetros que busca el Gobierno, al firmar con las tres cámaras del sector un 32% de aumento salarial en cuatro tramos (7% en abril, 10% en julio, 10% en octubre y 5% en febrero de 2022) y el compromiso de ambas partes de reunirse en septiembre.

La UOM, liderada por Antonio Caló, pidió a los empresarios el comienzo de las paritarias 2021

Esa misma semana, la Federación Argentina de Trabajadores de Industrias Químicas y Petroquímicas (FATIQyP) acordó un aumento salarial en concepto de revisión de las paritarias 2020: consistió en una suba del 17% en el salario básico, en dos tramos de 8,5% (en marzo y abril) y una suma no remunerativa equivalente al 8,5% del sueldo para cobrar en enero y en febrero.

Mientras, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), encabezada por Antonio Caló, ya le pidió a las cámaras del sector fijar una fecha para comenzar las negociaciones salariales de este año.

Este jueves, además, volverán a reunirse empresarios y sindicalistas del sector de la salud para intentar un acuerdo, luego de un primer encuentro en el que quedaron en evidencia fuertes diferencias sobre la cuestión salarial: los representantes de las cámaras, agrupadas en la Federación Argentina de Prestadores de Salud (FAPS), advirtieron que es imposible otorgar aumentos con un retraso del 50% en los aranceles, mientras que a los dirigentes de la Federación de Trabajadores de la Sanidad Argentina (FATSA) exigieron entre un 14% y un 16% para compensar la inflación del año pasado.

