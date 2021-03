Marcela Losardo: “No hubo algo sorprendente en el discurso del Presidente, está cumpliendo con la promesa de modificar la Justicia”

La ministra de Justicia, Marcela Losardo, consideró que el presidente Alberto Fernández está cumpliendo promesas de campaña.

La ministra de Justicia de la Nación, Marcelo Losardo, respaldó el discurso del presidente Alberto Fernández donde anunció distintos proyectos para reformar el Poder Judicial y modificar el funcionamiento de la Corte Suprema, y minimizó la polémica que levantó entre sectores críticos del ámbito judicial y de la oposición de Juntos por el Cambio.

“No hubo algo sorprendente en el discurso del Presidente, está cumpliendo con la promesa de modificar la Justicia”, definió. “Lo que planteó el presidente no es más que lo que viene planteando desde la campaña; la Justicia es un tema que nos preocupa y del que nos íbamos a ocupar”, agregó la funcionaria.

En diálogo con el programa ‘Crónica Anunciada’, por FM Futurock, Losardo pidió celeridad al Congreso de la Nación para el tratamiento de las iniciativas, al recordar que se presentaron distintos proyectos que obtuvieron la media sanción en el Senado, como la reforma del Ministerio Público Fiscal y de “ reordenamiento de la Justicia Federal ”.

“Esto no es un reclamo del Presidente, sino un reclamo de los ciudadanos, que por eso nos votaron”, reiteró la funcionaria de confianza de Alberto Fernández. “En la campaña planteamos como objetivo que los ciudadanos reciban una justicia eficiente y que la respuesta a los conflictos lleguen en un plazo razonable”, expresó.

Alineada con el Presidente, la ministra se pronunció sobre las interpretaciones en torno a la intervención de Alberto Fernández de ayer en la Asamblea Legislativa y señaló que “ nadie le traza la ruta ni le escribe el discurso ”. “Alberto no se ‘cristinizó’, volvió a decir lo mismo que dice desde hace mucho sobre la Justicia”, apuntó.

Acerca de las críticas de la oposición a las iniciativas del Poder Ejecutivo en relación a la Justicia, Losardo contestó: “Desde que se presentó este proyecto reforma judicial se dijo que es ‘el proyecto de la impunidad’. Quiero que me nombren un artículo donde se dice que consagra la impunidad de la Vicepresidenta o de cualquier otro ciudadano ”.

Además, se refirió sobre el anuncio del jefe de Estado de impulsar una denuncia penal por “la mayor administración fraudulenta y malversación de caudales públicos de la historia” contra el el gobierno de su antecesor Mauricio Macri por la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional, cuya refinanciación negocia con el organismo crediticio. “Creo que la causa por endeudamiento puede terminar con una condena penal”, opinó Losardo.

El presidente Alberto Fernández junto a la vicepresidenta Cristina Kirchner. (Reuters)

La funcionaria insistió en afirmar en que “el Presidente no impone nada” sino que busca que los proyectos que impulsa se “debatan y corrijan” . “El Presidente tuvo la humildad de tomarse un año, conocer los temas y llamar a un consejo consultivo. Es una reforma a un sistema judicial que no está dando respuestas, ¿por qué no se aborda?”, se preguntó la ministra.

“ Necesitamos una justicia que no esté mirando colores políticos , la Argentina no sale si no tenemos Justicia. Una justicia independiente y eficiente es lo que más le importa al Presidente”, concluyó.

Ayer, Alberto Fernández solicitó al Congreso la sanción de un paquete de leyes económicas y sociales, en el mensaje que pronunció durante una hora y cincuenta minutos ante la Asamblea Legislativa al dejar inaugurado el 139º periodo de sesiones ordinarias. Uno de los capítulos fue la aprobación de la reforma judicial sancionada por el Senado, la modificación de la ley del Ministerio Público para designar el Procurador General de la Nación, y un conjunto de proyectos para regular el tratamiento de los recursos extraordinarios ante la Corte Suprema, juicios por jurados y Consejo de la Magistratura.

También anunció el giro de un proyecto de emergencia de servicios públicos para “desdolarizar” las tarifas, y seis iniciativas vinculadas al tema automotriz, la ley de cannabis medicinal, el sistema de hidrocarburos, y las leyes de Financiamiento Educativo y de Educación Superior.

SEGUIR LEYENDO: