Dólar futuro: Casación rechazó el pedido de Cristina Kirchner para estar presente en la audiencia pero autorizó que se transmita en vivo

No será presencial pero se podrá ver en Youtube. La Cámara Federal de Casación Penal resolvió así el reclamo de la vicepresidenta Cristina Kirchner de cara a la audiencia que se llevará adelante el próximo jueves, a las 10.30, por la causa dólar futuro. La ex jefa de Estado había pedido estar presente, al igual que el gobernador Axel Kicillof; el titular del Banco Central Miguel Angel Pesce y el ex titular de la ANSeS Alejandro Vanoli.

Pero cuando Casación decidió que no era posible hacerlo de manera presencial por la pandemia y que quedaba “prohibido retransmitir la audiencia por cualquier medio tecnológico, total o parcialmente, así como la difusión de videos, imágenes, capturas de pantalla o audios de dicho acto procesal por cualquier otro medio o dispositivo, simultáneamente o con posterioridad a su ocurrencia’”.

Fue entonces que ayer lunes, como reveló Infobae, el abogado Carlos Beraldi, defensor de CFK, advirtió: “si el acto no se lleva a cabo de manera presencial, mi parte no tomará intervención en la diligencia. Ello así, pues lo contrario importaría consentir una más de las innumerables violaciones al derecho de defensa en juicio que ya tuvieron lugar en este vergonzoso proceso”. El abogado también cuestionó la prohibición de la difusión porque “la única manera conocida de abrir el procedimiento penal a la apreciación popular y, con ello, al control del público en general, es dando publicidad a los actos”.

“Sería ridículo pensar que toda la gente que está interesada en este caso pueda asistir a la sala de audiencias, máxime cuando existen reglas sanitarias que restringen tal posibilidad -djio Beraldi- Ello resulta así, de una manera aún mucho más categórica en los tiempos que vivimos, en los cuales, amparados bajo el secretismo, han tenido lugar decisiones judiciales verdaderamente escandalosas, que en nada se compadecían con las pruebas incorporadas al proceso y que luego fueron presentadas al público de manera falsa, por medios de comunicación que hace tiempo han abandonado el principio de objetividad que debe ser el norte de la actividad periodística.”

El presidente de la Sala 1 de Casación Daniel Petrone consultó con sus colegas Diego Barroetaveña y Ana María Figueroa. “Habrá de requerirse a la Oficina Judicial de esta Cámara que arbitre los medios necesarios para que la Dirección General de Tecnología del Consejo de la Magistratura establezca el enlace correspondiente en tiempo real”, se dispuso. Será a través de un canal de Youtube que tiene el Consejo de la Magistratura.

Sobre el modo presencial de la audiencia, el tribunal se mantuvo en su postura. “Al pedido de que la audiencia se lleve a cabo de manera presencial, es dable señalar que a raíz de la emergencia sanitaria declarada ante el avance del Coronavirus (COVID-19) se ha dispuesto que la audiencia fijada se llevará a cabo de modo virtual y remoto (...) Esta ha sido la modalidad que siguió esta Cámara desde el inicio de la pandemia permitiendo así el ejercicio del derecho de defensa de las partes en dicho contexto sanitario, razón por la cual habrá de mantenerse tal modo de realización”, se señaló.

Habrá que ver qué hace la vicepresidenta que había insistido en que se le permitiera acudir de manera presencial a la audiencia. Si acepta participar y hablar con las condiciones de una transmisión virtual, se descarta que hará una alusión a su planteo rechazado.

Lo que tiene que definir Casación es, precisamente, si se avanza hacia el juicio oral, como había dispuesto el Tribunal Oral Federal 1, o si se hace lugar al planteo de las defensas para dictar sobreseimientos, luego de un peritaje contable que aseguró que los balances del Banco Central no habían arrojado pérdidas en 2015 y 2016 y por lo tanto no podía hablarse de defraudación al Estado.

La causa dólar futuro nació en octubre de 2015, justo cuando las elecciones determinaron un ballotage para definir la presidencia. En ese momento, dirigentes de Cambiemos denunciaron al entonces presidente del Banco Central, Alejandro Vanoli, y a su directorio por “defraudación por infidelidad en perjuicio de la administración pública”. Por aquel entonces el dólar oficial estaba a 9,55 pesos y se le sumaba el 20 por ciento en concepto de “dólar ahorro”. Los legisladores sostuvieron que el Central estaba vendiendo dólares a futuro a precios por debajo de la cotización ($10,65 a cobrar en marzo) cuando esos mismos contratos en el mercado de Nueva York ya cotizaban entre 14 y 15 pesos.

El caso le tocó al entonces juez Claudio Bonadio, que incluyó a la ex presidenta Cristina Kirchner y su ministro de Economía Axel Kicillof entre los imputados y llamó a ellos y al directorio del BCRA a indagatoria por entender que la maniobra había generado perdidas por unos 17 mil millones de dólares.

