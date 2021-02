La política sale a la calle: oficialismo y oposición convocaron a dos movilizaciones

Oposición y oficialismo medirán fuerzas con dos movilizaciones





Luego de varias semanas sin grandes manifestaciones políticas en las calles, a partir de mañana empezarán sucederse muestras públicas en contra y a favor del gobierno nacional. Acorde a estos tiempos, las concentraciones empezaron a gestarse en redes sociales y recibieron el respaldo de dirigentes, muchos de los cuales se sumarán a las movilizaciones.

La primera marcha se realizará mañana sábado. Bajo el hashtag #27F, hay una convocatoria abierta en distintos puntos neurálgicos de todo el país para protestar contra el escándalo del vacunatorio vip promovido por Ginés González García en el Ministerio de Salud.

El principal foco de concentración será la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Sin embargo, se prevé que habrá importantes concentraciones en varias provincias.

La protesta recibió el respaldo público de distinto referentes opositores. La ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, informó que mañana estará en las calles. “Marcharemos en paz, por la angustia de los adultos mayores, por el sentimiento de injusticia de los que están en primera línea contra el COVID y por la indignación que provoca que la oligarquía K se apropie de la vacuna”, escribió en Twitter.

Bullrich se convirtió en una de las principales caras del ala dura de Juntos por el Cambio. En 2020, lideró distintas marchas en contra de la cuarentena en medio de la pandemia de coronavirus. Ese posicionamiento la situó en un lugar expectante de cara a las elecciones legislativas que se desarrollarán este año y que la podrían tener como cabeza de una de las listas.





El ex presidente Mauricio Macri también deslizó a través de su entorno que apoya la convocatoria. Esta semana se expresó públicamente sobre el escándalo y felicitó a Horacio Rodríguez Larreta por la campaña de inmunización que se realiza en la Ciudad de Buenos Aires.

Rodríguez Larreta, de vacaciones de Brasil y con expectativas presidencialistas para 2023, no se expresó sobre la movilización. El año pasado había tomado distancia de las convocatorias realizadas en medio de los momentos más difíciles por el avance del coronavirus.

Otros dirigentes que sí adelantaron que estarán mañana en la Plaza de Mayo son los diputados Fernando Iglesias, Waldo Wolff, Álvaro de Lamadrid y el ex ministro de Agricultura Luis Miguel Etchevehere. También estarán en las calles el ex fiscal federal Pablo Lanusse, el ex integrante del Consejo de la Magistratura Alejandro Fargosi y la ex diputada Cynthia Hotton.

En silencio, el radicalismo también dejó en claro que apoya la convocatoria.

“ ¡Basta de impunidad! La corrupción es intolerable, los impuestos abusivos, la inseguridad, la pobreza que están generando, la inflación y ahora las vacunas vip: Para este Gobierno todo vale. Este sábado vamos todos porque estamos hartos de este Gobierno de vivos, de ventajeros. Salimos todos a decir basta ”, aseguró Hotton, quien desde sus redes convocó a sus seguidores a la concentración, partiendo desde Av. De Mayo y Bolívar (CABA), para dirigirse juntos a la Plaza de Mayo.

Este #27F vamos todos a decir basta a la corrupción, a los privilegios y a los aprietes a la Justica y a los productores.

Están destruyendo todo.

Luis Petri, Mariana Zuvic, Hernán Reyes y Marcela Campagnoli también adelantaron a sus seguidores que se sumarán al #27F.





La reacción oficialista

El Frente de Todos y diversas agrupaciones que respaldan al oficialismo preparan una respuesta a la marcha opositora para el lunes 1° de marzo. Ese día, en el momento de mayor debilidad desde que asumió el poder en 2019, el presidente Alberto Fernández brindará su segundo discurso de apertura de sesiones ordinarias del Congreso ante la Asamblea Legislativa.

Infobae reveló que referentes de los movimientos sociales afines al Gobierno se reunieron con dirigentes de la CGT para discutir la forma en que se realizará la movilización. En esos encuentros tuvieron protagonismo Fernando “Chino” Navarro (Movimiento Evita) y Daniel Menéndez (Barrios de Pie), con respaldo del entorno del Presidente, que sigue de cerca la organización.

También hubo conversaciones con La Cámpora, que continuarán en los próximos días. La fuerza que lidera Máximo Kirchner todavía no confirmó su presencia.

El pico de la concentración frente al Congreso será hacia el mediodía, cuando el primer mandatario brinde su discurso. Aunque los detalles de la alocución no estaban terminados, funcionarios adelantaron que Alberto Fernández aludirá al caso del vacuna-gate, como lo hizo en México y en la provincia de Corrientes, ayer. Pero se enfocará en el futuro.





El lunes vamos todos y todas a acompañar al presidente Alberto Fernández en la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso.



“ Nosotros no estamos motorizando nada. Las adhesiones se agradecen y para nosotros es importante que las voces que acompañan los programas de vacunación y sí están de acuerdo con lo que se ha hecho tengan una expresión ”, aseguró esta mañana el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero.

Además, planteó que que el reclamo de la oposición es legítimo, pero en parte está motorizado por algunos medios de prensa: “ Evidentemente lo que está sucediendo es que hay una parte de los grupos mediáticos que tomaron la decisión al gobierno de Macri y ahora quieren que vuelva ”.