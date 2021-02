Mauricio Macri: “El plan de vacunación de la ciudad de Buenos Aires es transparente, todo lo contrario a las avivadas que vimos estos días”

(Nicolás Stulberg)

El ex presidente Mauricio Macri volvió a referirse hoy al escándalo por la vacunación VIP en el Ministerio de Salud con equipos médicos del Hospital Posadas, que derivó en la renuncia de Ginés González García. Lo hizo al respaldar al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, frente a la denuncia presentada por el kirchnerismo contra la política sanitaria del gobierno porteño.

“Quiero manifestar mi apoyo a Horacio y al plan de vacunación del Gobierno de la Ciudad, que es transparente, justo y equitativo. Todo lo contrario de los casos de avivadas y favoritismo que vimos en estos días ”, afirmó el ex mandatario a través de las redes sociales.

En esta línea, agregó: “Estoy seguro de que la injusta denuncia a la Ciudad al final va a servir para demostrar las diferencias entre los vacunatorios VIP perpetrados por el ministerio de salud de la Nación y la organización equitativa, neutral y efectiva que está haciendo el gobierno de la ciudad de Buenos Aires”.

Para Macri, la mejor manera de encarar la vacunación contra el COVID-19 “es como la plantea la Ciudad, que suma los esfuerzos del sector público y el sector privado para dar soluciones más rápidas y efectivas a los ciudadanos, siempre con transparencia y sin acomodos ”.

Mauricio Macri y Horacio Rodríguez Larreta

Es la segunda mención del ex presidente en menos de una semana al escándalo que sacude al Gobierno. El pasado domingo también utilizó las redes sociales para negar haberse inoculado contra el coronavirus: “Ante las reiteradas consultas, quiero aclarar que no me di ninguna vacuna y tampoco lo voy a hacer hasta que el último de los argentinos de riesgo y de los trabajadores esenciales la haya recibido”, afirmó.

“Repudio que el gobierno, desde el propio Ministerio de Salud, haya facilitado la vacunación VIP para amigos y partidarios. Comparto la indignación de los argentinos frente a aquellos que decidieron ponerse por delante de tantas otras personas de riesgo”, expresó el ex mandatario.

Con relación a la denuncia impulsada por el kirchnerismo, que acusó a Rodríguez Larreta de privatizar la campaña de vacunación, ayer el ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, indicó: “No tenemos ningún problema. Si algún ciudadano tiene alguna duda, aquí estamos para mostrar y explicar lo que hacemos e hicimos y para transparentar los datos. Lo más importante es explicarle a la gente”, expresó el funcionario.

La abogada Natalia Salvo motorizó la presentación judicial por haber presuntamente beneficiado a instituciones de salud privadas y a sus socios por encima de la población. “Hay un desprecio de la legalidad en el Gobierno de la Ciudad”, aseguró ayer.

Durante el último parte epidemiológico de la ciudad de Buenos Aires, Quirós hizo una referencia a la vacunación de funcionarios por afuera del plan oficial dispuesto por el Gobierno y aseguró: “Nosotros hemos sido muy estrictos y el liderazgo de Horacio (Rodríguez Larreta) ha sido muy claro, todas las personas que tengan la voluntad de vacunarse en el gobierno porteño van a esperar al grupo o la etapa que le toca según la condición que tiene”.

“ Nadie va a usar una vacuna de un trabajador de la salud en este gobierno , primero ellos, luego los mayores de edad, luego los estratégicos, y luego las personas que tienen enfermedades acompañantes y en el sexto grupo veremos si alguna persona del gobierno debiera vacunarse por algún motivo”, agregó.

El funcionario, además, aseguró hoy que los dirigentes que plantearon que existe una privatización de la campaña de vacunación en CABA “pretenden agregar una angustia innecesaria” a la situación que viven millones de personas por la pandemia. “Para ellos, el mensaje es que nos cuidemos y luego que todo esto pase podemos retomar el debate”, agregó. Así, Quirós explicó por qué se decidió celebrar acuerdos con efectores de salud privada.

