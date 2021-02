Lanzarán una confederación de sindicatos y pymes, con el padrinazgo de Patricia Bullrich y Miguel Angel Pichetto

Marcelo Peretta (en el centro, de camisa celeste) y otros sindicalistas lanzan la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE)

Se llaman coloquialmente a sí mismos “los Flacos” para contraponerse a “los Gordos” de la CGT y este jueves lanzarán la Confederación de Trabajadores y Empleadores (CTE), una organización que integra en un mismo espacio a sindicatos y pymes. La frutilla del postre es que participarán de su presentación en sociedad la presidenta del PRO, Patricia Bullrich, y Miguel Pichetto, de la pata peronista de Juntos por el Cambio.

El responsable de esta curiosa mezcla es Marcelo Peretta, secretario general del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos, de 6.000 afiliados, que el año pasado apareció mucho en los medios porque se convirtió en un rabioso militante anticuarentena, filmó videos contra el aislamiento porque “el encierro enferma” y participó de todos los banderazos contra el Gobierno para predicar su consigna #NoTeQuedesEnCasa.

La postura de este dirigente gremial, que se define como un “peronista liberal”, llamó la atención de Bullrich, quien lo llamó hace dos meses para conocer sus ideas y le preguntó qué se proponía. Peretta le contó sobre su proyecto de armar una confederación que “integre a los sindicatos chicos, que tienen poca cantidad de afiliados y no se sienten representados por la CGT, junto con representantes de las pymes, que son las que tienen la posibilidad de generar trabajo genuino, pero son ignoradas por la UIA y no les dejan hacer ningún negocio”.

Se sabe que el PRO tiene dificultades para crecer en el mundo sindical, aunque en 2020 hubo un intento de Ezequiel Sabor, ex secretario de Trabajo de Cambiemos, de crear la Organización de Trabajadores PRO (OTPro), y que Bullrich fue la ministra de Trabajo del gobierno de la Alianza que se enfrentó con el aparato sindical. Hoy, el apoyo a la CTE simboliza el intento más firme por tratar de avanzar en un mundo que nunca le resultó fácil al partido de Mauricio Macri, más allá de los apoyos iniciales de Hugo Moyano y Gerónimo “Momo” Venegas.

Patricia Bullrich apoya la agrupación que lanzan los sindicatos "flacos"

“Los respaldo porque son gremios y empresarios que van a comenzar a poner en crisis el viejo modelo sindical, que tienen ideas modernas y buscan un nuevo modelo de relaciones laborales”, afirmó Bullrich a Infobae. No casualmente, la ex ministra de Seguridad le apuntó directamente a Moyano en la conferencia de prensa de Juntos por el Cambio para hablar sobre la vacunación VIP: “En el caso de los camioneros, quien se vacunó fue el de la nomenclatura, el jerarca, no los muchachos que trabajaron durante toda la pandemia”, aguijoneó.

En diálogo con Infobae, Peretta definió su espacio así: “Somos los sindicatos chicos, los sindicatos flacos decimos nosotros porque tenemos poca cantidad de afiliados, pero somos sindicalistas que laburamos, no estamos involucrados en casos de corrupción, no le robamos afiliados a nadie y no estamos dentro de los vacunados VIP”.

Para este dirigente, sin embargo, “cuando se habla de sindicalismo no existimos porque el ministro de Trabajo de turno, tanto de este gobierno como del anterior, parece a sueldo de los barones sindicales y no te aprueba ni de casualidad un expediente de homologación, de ampliación de personería o una inscripción, por más que la Constitución esté de nuestro lado y diga que tenemos derecho a organizarnos y a constituir sindicatos”.

“El Ministerio de Trabajo tiene unos 15 mil expedientes pisados que perjudica a esos sindicatos chicos y por eso decidimos unirnos. Así podemos tener más fuerza y constituir un nuevo modelo sindical porque el modelo sindical actual está muerto: existen 7 millones de trabajadores en negro y de los que tienen trabajo, la tasa de sindicalización es solamente del 28%. Los dirigentes promueven a los planeros”, sostuvo Peretta.

Marcelo Peretta, el peronista liberal que se agrupa con las pymes y busca el respaldo del PRO

El gremialista se quejó de que “todo lo que perdemos los sindicatos, como esos 4 millones de trabajos registrados que perdimos durante el último año por la cuarentena, lo ganaron Grabois, el Chino Navarro y Pérsico, que tienen más gente y más planes sociales, es decir, tienen más plata mientras viven del pobrismo”.

Aseguró, además, que “nuestro modelo es volver al trabajo real, cumplir nuestra obligación y exigirle al empleador que cumpla los convenios laborales que deben ser modernos, no estos convenios anacrónicos del año 70 que ponen una barrera tan alta para entrar al trabajo registrado que el empleador prefiere hacer fraude”. Y advirtió: “El sindicato, en lugar de promover el no trabajo, debe cuidar al trabajor y también a la empresa”.

La CTE tiene las siguientes consignas: 1) Crear, proteger y potenciar el empleo registrado. 2) Promover la asociatividad horizontal y vertical de pequeñas empresas, sin perder individualidad. 3) Incorporar tecnología, conocimiento y profesionales a pymes y micropymes. 4) Reducir la carga impositiva, sin afectar los recursos estatales, estimulando la formalización laboral por medio del pago de cargas sociales a cuenta de IVA. 5) Favorecer la libertad sindical, la democratización empresaria y reconocer la existencia de relaciones laborales donde el dador de empleo es un trabajador. 6) Garantizar la seguridad del trabajador, manteniendo un ambiente laboral que privilegie la salud física y mental. 7) Reducir los planes sociales promoviendo la educación para el trabajo y el acercamiento de las empresas a la escuela. 8) Eliminar los incentivos a la informalidad e impulsar el emprendedurismo registrado. 9) Activar la obra privada, la urbanización y vivienda, los servicios y la producción de productos terminados, articulando materiales, mano de obra y crédito no estatatal. 10) Presentar a las autoridades programas y políticas que favorezcan el desarrollo de pequeñas empresas y jóvenes sindicatos.

Mauricio Macri se acercó a Hugo Moyano (y viceversa), pero el PRO nunca tuvo inserción en el sindicalismo

Integran la CTE, por el sector gremial, organizaciones como la Federación Sindical de Universitarios (FESPU), el Sindicato de Horticultores y Agrarios (SATHA), el Sindicato Argentino de Contadores (SAC), la Unión Prestadores Servicios del Automotor (UPPSABAY), la Unión Personal Superior de AFIP (UPSAFIP), el Sindicato de Admisión y Permanencia (SUTCAPRA), la Unión Personal Superior del Gas (UPSGAS), la Unión de Artistas de Variedades, el Sindicato de Vigiladores (SUVICO) y el Sindicato de Farmacéuticos y Bioquímicos (SAFYB).

Por el sector empresarial figuran la Asociación de Mutuales de la Argentina (AMYS), la Asociación de Propietarios de Carnicerías (APC), la Federación de Almaceneros y Polirrubros (FABA), Proyecto PYME, la Cámara de Supermercados Chinos (CASRECH), la Cámara de Comercio Argentino Qatarí, la Cámara de la Actividad Farmacéutica y Bioquímica (CAFYB), la Federación de Comercio e Industria (FECOBA), la Confederación General Empresaria de Capital (CGRA), la Consultora Tecnopolítica, el Movimiento Plural, la Sociedad Italiana y la Cooperativa Docentes.

¿No le preocupa a Peretta que las presencias de Bullrich y Pichetto en el lanzamiento de la CTE le den un sesgo opositor? “Soy peronista liberal y Pichetto fue mi profesor cuando fui candidato a legislador por el lavagnismo -explicó-. No me molesta que nos digan que somos la pata sindical del PRO. Necesitamos a los políticos para que nos ayuden y Patricia y Miguel entienden que este modelo sindical que proponemos es el futuro porque el actual, de cúpula, es muy conservador y beneficia sólo a los dirigentes. Ojalá podamos ampliarnos y cumplir la función de sacar a un trabajador de la esclavitud de un plan social y llevarlo a la libertad que significa un trabajo formal”.

