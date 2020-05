En OTPro saben que los malos resultados económicos y sociales del macrismo serán un fuerte impedimento para conseguir el respaldo de muchos trabajadores y por eso contemplan hacer una autocrítica de la gestión, pero mirando hacia adelante: “La realidad no se puede desconocer. Cuando estuvimos en el gobierno quisimos cambiar muchas cosas y no pudimos. Pero no quiere decir que ahora no tengamos otras ideas o que no podamos perfeccionarlas”, dijeron en la nueva agrupación.