-Creo que Alberto Fernández vio una gran oportunidad de ponerse a la gente de su lado. Eso era verdad en marzo porque vio que en Europa se estaba muriendo mucha gente, pero cuando pasó el tiempo vimos que la cuarentena debe ser la última medida, no la primera, porque no la podés sostener mucho en el tiempo,. No se puede tener a la gente encerrada más de 20 o 25 días. Esa es la razón por la cual sobreactúa. Pensó que la gente lo iba a reconocer de por vida, pero después las opiniones se empezaron a dividir. Encerrarte no es una medida correctiva de nada. Se podía aceptar al principio porque se necesitaba tiempo para comprar camas, respiradores, ordenarse. Pero cuando pasan los días y se pide más tiempo es porque no se quiere enfrentar el problema socioeconómico que tiene el país. No hay un plan para reactivar la economía, como nos decían en la campaña. Suscribimos un 100% lo que pide la CGT: que el Gobierno tenga un comité socioeconómico que proponga ideas que nos saquen del fondo. Esto no se arregla con echarle la culpa a Macri. Pongámonos a laburar: ya pasamos el 53% de pobres en la Argentina. ¿Hasta dónde queremos llegar?