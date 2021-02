La vicegobernadora de La Rioja cedió el lugar y el reemplazo de Menem en el Senado sería el ex ministro provincial Ricardo Guerra

En 2017 Menem fue electo senador nacional por La Rioja: López lo acompañó en la boleta y Guerra fue como primer suplente

A diez días del fallecimiento de Carlos Menem, Florencia López decidió renunciar a la posibilidad de reemplazarlo en el Congreso de la Nación. “Comunique la decisión de respetar la voluntad del Pueblo Riojano que me concedió representarlo en el Cargo de Vicegobernadora, por lo que no asumiré la banca en el Senado dejada vacante ante el fallecimiento de mi queridísimo Carlos Saul Menem ”, anunció desde su provincia junto con el gobernador Ricardo Quintela, con quien se asegura no mantendría una relación óptima.

A López le correspondía la banca por haber acompañado a Menem en las elecciones del 2017, lugar al que accedió después de haberlo enfrentado en las PASO. El 13 de agosto de aquel año el ex presidente se impuso holgadamente en las primarias abiertas y obligatorias de La Rioja como precandidato a senador nacional y lideró la lista.

A Menem lo respaldó el ex gobernador Luis Beder Herrera que en las PASO le puso como segundo candidato al contador Ricardo Guerra , su secretario de Hacienda y a cargo de la misma área en la gestión del gobierno de Sergio Casas. Cuando por los planteos judiciales aún no estaba confirmada la precandidatura de Menem, fue Guerra quien ofició como candidato en la campaña.

Enfrente, Menem tuvo a la precandidata justicialista Juliana López que derrotada en las primarias, ocupó el segundo lugar en la lista oficial mientras que Guerra quedó como primer suplente. Juntos, Menem y López, obtuvieron 77.000 votos por el Frente Justicialista Riojano mientras que la lista de diputados nacionales quedó mucho más lejos con poco más de 21% de los votos.

Este lunes, la vicegobernadora envió una carta a la vicepresidenta del Senado, Cristina Kirchner, en la que notificó su renuncia por lo que Ricardo Guerra, primer suplente, quedaría en condiciones de asumir en la sesión convocada para este miércoles . Sin embargo podría judicializarse ya que según consignó la agencia Télam, la gremialista Ilda Lucero, que en 2017 fue candidata suplente al Senado, anunció a través de su abogado que se presentará ante la Justicia para reclamar ocuparla . Asegura que si la banca corresponde a López en su lugar debe ir una mujer. Otra interpretación posible es que a Menem debe reemplazarlo un varón.

“Múltiples razones motivan mi decisión, pero lo determinante es el respeto irrestricto a la voluntad popular expresada en forma contundente el 27 de octubre de 2019 y que me puso al frente del Poder Legislativo local, como vicegobernadora de La Rioja”, expresó López en su misiva al Senado.

Diferenció esa elección de la del 2017 en la que “La Rioja dispuso el ingreso de un sólo senador por nuestro partido, el Dr. Menem, que encabezaba la lista y que luego circunstancias ajenas al voto popular, como su fallecimiento, determinarían mi ingreso”.

La vicegobernadora recordó que siempre fue electa con el voto popular, como concejal, diputada provincial e intendenta por lo que “como mujer profundamente respetuosa de la democracia me siento en la obligación moral de continuar en mi cargo de Vicegobernadora hasta finalizar mi mandato”.

Ricardo Guerra, suplente de Menem, y ex secretario de Hacienda de La Rioja (Twitter)

Guerra fue ministro de Hacienda durante más de una década. Su padrino, Luis Beder Herrera, fue hasta no hace mucho el hombre fuerte de La Rioja a pesar de haber dejado la gobernación en 2015 tras dos mandatos consecutivos.

“La banca era de una figura a la que será un honor reemplazar, voy a poner todas mis fuerzas para estar a la altura de las circunstancias de sustituir a alguien de la trayectoria de Carlos Menem” , citó la agencia oficial palabras de Guerra quien fuera funcionario durante las gestiones de Ángel Mazas, Beder Herrera y Casas.

