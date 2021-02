COVID-19 y las PASO: Quirós dijo que para agosto los grupos de riesgo estarían vacunados y la circulación del virus “no generaría daño”

La opinión de Fernán Quirós sobre la realización de las PASO en el contexto de la pandemia

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, se refirió este jueves a las discusiones entre el oficialismo y la oposición por la posibilidad de modificar la fecha en la que se deberían celebrar las próximas elecciones primarias en el país. Si bien no manifestó una posición clara al respecto, aseguró que “para agosto todos los grupos de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires van a estar vacunados”, por lo que para ese entonces el coronavirus “no va a producir enfermedades graves, ni mortales”.

Desde un principio en Juntos por el Cambio consideraron que no era una opción suspender las PASO, como habían pedido la mayoría de los gobernadores del país a principio de diciembre.

Por el contrario, parte del oficialismo se mostró más a favor de postergar los comicios. Incluso su par de la Nación, Ginés González García, fue contundente al considerar que “no están dadas las condiciones para votar” en ese mes.

Durante una entrevista en el programa Ya somos grandes, por la pantalla de TN, Quirós también opinó sobre este tema: “Por supuesto que esta es una pandemia que hay que evaluarla semana a semana y mes a mes, porque ya vimos los momentos que tiene. Pero yo diría que hay muy pocas dudas de que para agosto todos los grupos de riesgo en la Ciudad de Buenos Aires van a estar vacunados”, señaló.

En este sentido, el funcionario porteño aclaró que ese objetivo se concretará solo si se cumple “parte de lo que la Nación ha informado sobre las contrataciones y entregas” de las dosis contra el COVID-19.

La Ciudad de Buenos Aires comenzará el lunes con la campaña de vacunación de los mayores de 80 años (EFE/EPA/THOMAS SAMSON)

“Cuando todos los grupos de riesgo de la Argentina, y de la Ciudad en particular, estén vacunados, esta pandemia va a ser otra situación. No es que nos vamos a olvidar de ella, porque el virus va a seguir circulando este año, pero decididamente va a ser otra situación, porque la circulación del virus no va a generar daño social, no va a producir enfermedades graves, ni mortales”, agregó.

Entre otras cuestiones, advirtió que “las vacunas no evitan la circulación viral porque no hay para todos y no demostraron que corten el contagio, pero sí disminuyen los efectos más adversos del COVID-19″.

“Vos no tenés personas en terapia intensiva, enfermos graves, ni fallecidos. Por eso es tan importante completar para el mes de junio, como seguramente ocurrirá, si las vacunas vienen como dice la Nación, la vacunación de los grupos de riesgo ”, remarcó.

A partir de este viernes, las personas mayores de 80 años que vivan en la Ciudad de Buenos Aires ya pueden reservar un turno de manera telefónica o a través de internet para recibir las dosis contra el coronavirus. La campaña comenzará el lunes e incluirá a los adultos que habiten en las residencias de la tercera edad, quienes no estarán obligados a tramitar ninguna inscripción previa.

Para el ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, "no están dadas las condiciones para votar en agosto" (REUTERS/Matias Baglietto)

“El proceso de vacunación de los mayores de 80 años va a llevar unos diez días. En las próximas semanas con la llegada de más vacunas podremos completar. Los que no lleguen a anotarse van a quedar empadronados y los llamarán para cuando tengamos las vacunas”, explicó el ministro de Salud porteño.

Días atrás, Ginés González García, anunció que, “si todo va a bien, en agosto, septiembre” el Gobierno Nacional logrará que “ya estén vacunados todos los argentinos, menos a los menores de 18 años”.

Al respecto, el funcionario de la Ciudad señaló que ese objetivo “dependerá de la llegada de las vacunas”. Remarcó que “hay una inestabilidad de producción mundial que está muy difícil” y que “todos (los laboratorios) están sobrevendidos con las vacunas”.

“Esperamos que en las próximas semanas ese tema se termine porque hay mucha ansiedad de todos en la Ciudad para esperar que les toque su vacuna. Las que lleguen van a ser aplicadas inmediatamente. Ya aplicamos todas las dosis de la primera entrega y ya empezamos con las de la segunda”, agregó Quirós.

