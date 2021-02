La oposición pide suspender a un diputado de Santa Cruz que se vacunó con la Sputnik V

La Coalición Cívica presentó el proyecto para suspender al diputado Juan Benedicto Vázquez.

El proyecto de resolución es breve: sólo cinco líneas para argumentar el pedido de suspensión “de manera inmediata” del diputado nacional Juan Benedicto Vázquez quien según se denunció en su provincia, Santa Cruz, se aplicó la vacuna Sputnik V aun cuando no correspondía según las indicaciones vigentes al igual que otros funcionarios que no forman parte del personal esencial de salud. En el oficialismo aún no se trató el tema ni se tomó postura por lo que Juntos por el Cambio haría algún planteo en la próxima sesión

El proyecto fue presentado en la Cámara de Diputados por Mariana Zuvic, de la Coalición Cívica, y sumó el acompañamiento de Maximiliano Ferraro, Paula Oliveto, Héctor ‘Toty’ Flores, Alicia Terada y la santacruceña Roxana Reyes.

El argumento de los ‘lilitos’ es que el diputado Vázquez inclurrió en “grave desorden de conducta al violar el orden de prioridades para la aplicación de la vacuna contra el COVID 19 en la localidad de Gobernador Gregores, provincia de Santa Cruz”. Por otra parte los legisladores consideraron “inmoral” su conducta por estar comprendida “en lo dispuesto por el artículo 66 de la Constitución Nacional y en lo establecido en los términos del artículo 188 del Reglamento de la H. Cámara de Diputados de la Nación”.

En la bancada opositora compararon la situación de Vázquez con lo ocurrido mese atrás con Juan Ameri, diputado salteño a quien en plena sesión se lo vio por pantalla (durante el debate por zoom) besando un seno de su pareja. En aquel caso la reacción de Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, fue inmediata y ordenó apagar su conexión. Después de enviarle reiterados mensajes y tras el escándalo generado, desde el bloque oficialista y desde la presidencia del cuerpo se lo intimó a presentar la renuncia. Ameri resistió y pidió disculpas que no fueron suficientes. Tuvo que renunciar y además se creó una comisión para repudiar su actuación.

En el oficialismo sin embargo no acusaron recibo aún de los reclamos y todas las fuentes consultadas dijeron no saber si avanzará o no el tema. Vázquez tampoco respondió los llamados y mensajes de este diario. Para sancionarlo se requiere de los dos tercios de los diputados por lo que hacen falta tanto los votos de la oposición como al menos de una parte del oficialismo.

“Esperamos que Sergio Massa actúe con la celeridad que amerita el caso”, reclamó públicamente Zuvic.

Zuvic denunció que además del diputado Vázquez recibieron la vacuna Sputnik V “el diputado provincial José Bodlovic; su hijo, el intendente de Comandante Luis Piedra Buena, Federico Bodlovic y su esposa Bernardita Manucci, jueza de Paz de la ciudad, entre otros. Ninguno de ellos reviste la condición de personal esencial de la salud para ser beneficiario de la vacuna”.

Juan Manuel López y Mariana Zuvic, diputados de la Coalición Cívica

Por su parte la santacruceña Reyes presentó también un urgente pedido de informes sobre el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina “debido a que en Santa Cruz se estarían ingresando datos falsos, consignando como “personal de salud” o “estratégico” para vacunar, gente que no lo es”. “VacunasVip”, llamó la legisladora a su denuncia. “Las vacunas que se apropiaron hacen la diferencia entre la vida y la muerte de una persona vulnerable. Un enfermero, una médica que la viene peleando desde hace un año, un mayor en un geriátrico... de su propia comunidad”, subrayó también.

El pedido de informes de la diputada fue acompañado por otros legisladores de Juntos por el Cambio: Gustavo Menna, Lorena Matzen, Claudia Najul, Jorge Vara, Lidia Ascárate, Gerardo Cipollini, Dolores Martínez, Alicia Terada, Estela Regidor, Aída Ayala, Alicia Fregonese, Pablo Torello y Leonor Martinez Villada, quienes exigen detalles sobre el funcionamiento del sistema de vacunación y específicamente reclaman saber si se ha producido la carga de datos de la totalidad de las personas vacunadas en cada una de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Entre otros puntos, solicitan saber:

-Cuál es la autoridad responsable de la carga en cada jurisdicción provincial y de la veracidad de los datos cargados en dicho sistema y como se ejerce el control en cada jurisdicción provincial sobre la carga.

-Si desde dicho sistema se está auditando la cantidad de vacunas enviadas a cada provincia y el destino de las mismas al igual que el cumplimiento del programa estratégico de vacunación de cada provincia.

Con respecto a los casos santacruceños, solicitan se informe los motivos de la vacunación de personas no incluidas en el programa estratégico de vacunación y exigen explicaciones sobre dicha circunstancia y las medidas a tomarse. Idéntica información piden sobre el resto de las provincias.

“El pasado 16 de febrero del 2021 se dio a conocer a través de medios nacionales y locales que a través del sistema SISA se registró la vacunación del intendente de la localidad de Piedra Buena Federico Bodlovic, su esposa y su chófer. Según los registros del Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentina (SISA) por lo menos diez personas que no se consideran esenciales fueron vacunados: además del diputado nacional Juan Vázquez, un diputado provincial, su esposa, dos intendentes, una jueza de paz, un concejal, un comisario de la policía provincial y funcionarios municipales de menor rango, todos militantes o por lo menos de buena llegada con el poder político local”, recordó Reyes en el pedido de informes.

Y destacó que “estas irregularidades no son propias sólo de la provincia de Santa Cruz. En el día de ayer trascendieron que dichas anomalías también se produjeron en la provincia de Buenos Aires, particularmente en Hipólito Yrigoyen y Chivilcoy”.

