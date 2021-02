Hebe de Bonafini criticó a Alberto Fernández: “Es como una chica con muchos novios, les dice que sí a todos”

Hebe de Bonafini criticó duramente al presidente Alberto Fernández

La titular de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, utilizó la marcha virtual que realiza cada jueves para criticar con dureza al presidente Alberto Fernández.

Allí, expresó: “ Yo le pido al señor Presidente, quiero que me explique con claridad, porque no entiendo, esto de hacer tantas reuniones. Con los trabajadores, a los que les dice que sí, que no va a haber techo para el sueldo, para las paritarias. Con los que son más ricos, que les dice que sí, que no les va a cobrar nada”.

Y continuó: “O los que van a venir hoy (NdR: en referencia a la reunión con empresarios) que son más ricos que los que fueron ayer. O el campo, o como le querramos llamar. O con los que también van a acordar; con los supermercados que ya acordó”.

“Señor Presidente, perdóneme pero no nos queda claro. No solamente a mí, sino a muchísimas personas como usted le dice que sí a todos. Porque cuando uno, con lo poco que sabe de economía, pero sabe cómo estirar el sueldo para llegar a fin de mes, nos damos cuenta de que lo que usted propone no es posible ”, sostuvo de Bonafini.

De Bonafini cuestionó al Presidente en la marcha virtual del último jueves

“ No es posible que le diga que sí a los que no quieren pagar retenciones. No es posible que le diga que sí a los supermercados, cuando no quieren poner precios máximos. El nombre que le inventó ahora es precios cuidados. ¿Qué significa precios cuidados si no son máximos? ¿Cuidados para quién? No para nosotros”.

“No me queda claro, señor Presidente. No nos queda claro, por favor explíquenos cómo hace para decirle que sí a todos. Yo pensaba: es como una chica con muchos novios, les dice que sí, que se va a casar con todos. Pero con todos no se va a poder casar. ¿Se va a casar con el más fuerte? ¿Con el que lo amenaza? O se va a poner firme y va a decir que no, que con estos no, que por acá no vamos”, reiteró la referente de derechos humanos.

“Una cosa es el discurso y otra cosa es lo que hace, señor Presidente. Por eso estamos acá, por eso le estoy diciendo que no concuerda lo que usted dice con lo que hace ”, indicó de Bonafini.

La titular de Abuelas de Plaza de Mayo también aprovechó su espacio para referirse al femicidio de Úrsula Bahillo, ocurrido en la localidad bonaerense de Rojas, hecho en el cual la joven de 18 años fue asesinada por su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, de al menos 15 puñaladas.

La referente de derechos humanos se refirió al femicidio de Úrsula Bahillo

“Hay un femicidio cada 27 horas. Y el 23% lo hacen policías. ¿No nos dice algo eso? Y en muchísimos casos con las armas de la policía. Armas que paga el pueblo. Me pareció que lo que le pasó a Úrsula fue lo que le pasó a nuestros hijos y a nuestras hijas. Lo que nos pasó a nosotras, porque lo que le pasó a Úrsula, como a nuestros hijos, que gritaban mientras los torturaban, y nadie quiso escuchar”, dijo de Bonafini.

Y completó: “Las madres empezamos a gritar junto a ellos. Y nadie nos quiso escuchar. Empezando por los jueces y los curas, que es a quienes recurrimos inmediatamente. Nadie escuchó a nuestras hijas y a nuestros hijos; y nadie nos escuchó a nosotras. Yo entiendo que la mamá va a pedir que hagan justicia, pero Úrsula no va a volver. Pero hay que darle vida, luchando para que a otras no les pase. Que la mamá ojalá no se canse, se junte con otras mamás y no dejen de reclamar para parar esta mano horrible”.

